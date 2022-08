Grenchner Hornusser feiern am ESAF historischen Erfolg

Schwingen «Es ist der absolute Wahnsinn!»: Die Nordwestschweizer holen in Pratteln so viele Kränze wie noch nie

Die Nordwestschweizer Schwinger schafften in Pratteln eine historische Leistung: Sieben Eidgenössische Kranzgewinne gabs noch nie in der Geschichte des Teilverbands. Entsprechend euphorisch fällt die Analyse des Technischen Leiters, Guido Thürig aus. Er erklärt im Interview, wie es so weit kommen konnte und was dieser Exploit für die Zukunft des Schwingens in der Nordwestschweiz bedeutet.