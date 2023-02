Luchsangriff in Grenchen gefilmt

Erstmals gefilmt Drei Rehe und drei Luchse im gleichen Bildausschnitt: Luchsangriff in Grenchen mit Infrarotkamera festgehalten – das Video Zeitungsreporter Peter Brotschi gelang eine sensationelle Infrarot-Videoaufnahme in Grenchen: Eine Luchsfamilie reisst ein Reh am Waldrand. Sein Erlebnisbericht. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 23.02.2023, 12.00 Uhr

Begegnung von drei Luchsen und drei Rehen am Waldrand in Grenchen, aufgenommen mit einer Wärmebildkamera. Peter Brotschi

Anton Pürro, Jagdaufseher des kantonalen Reviers 1 Grenchen-Nord, musste in den vergangenen Jahren schon öfters ausrücken, um tote Wildtiere zu bergen. Aber unlängst wurde er am gleichen Tag zweimal von der Kantonspolizei angerufen, weil Spaziergänger Kadaver von Rehen entdeckt hatten. Beide lagen auf Feldern in der Flur «Höfli» an der Grenze zwischen Grenchen und Bettlach.

Doch der Reihe nach. Schon früh am Morgen wurde Anton Pürro, der in Selzach einen Betrieb für Wendeplattentechnik hat, von der Arbeit weggerufen. Es liege ein totes Reh auf einem Feld, wurde ihm von der Einsatzzentrale der Kapo beschieden. Vor Ort war Pürro schnell klar, dass das Reh von einem Luchs gerissen und schon zu einem beachtlichen Teil aufgefressen wurde.

Es war ein Bock, also ein männliches Tier, mit bereits angetöntem Sechsergehörn noch im Bast. Das ist die Hautschicht, die das Gehörn während seines Wachstums umhüllt, bevor sie Anfang Frühling weggefegt wird.

Infrarotvideo: Drei Luchse machen in Grenchen Jagd auf ein Reh. Peter Brotschi

In einem solchen Fall sollte der Kadaver nicht im Konfiskatraum entsorgt werden. Der Luchs hat die Eigenschaft, mehrmals zum gerissenen Tier zurückzukehren, um es fast vollständig aufzufressen. Täte man die Überreste entfernen, würde die grösste Raubkatze Europas gleich wieder ein neues Beutetier schlagen.

In der Regel benötigt ein ausgewachsener Luchs ein Tier in der Grösse eines Rehs pro Woche, um seinen Energiebedarf zu decken. Anton Pürro legte das tote Reh an eine nicht gut einsehbare Stelle am Waldrand. Zudem wurde eine Wildkamera montiert, um den oder die Luchse später nachweisen zu können.

Ein Luchs braucht ein Reh pro Woche

Immer häufiger in Grenchen gesichtet: der Luchs. Urs Büchler

Am Mittag wurde der Jagdaufseher, der viele Jahre Präsident des Jagdvereins Auerhahn Grenchen war, erneut von der Kantonspolizei angerufen. Eine Gruppe Spaziergänger hatte ein zweites totes Reh entdeckt, unweit der Grenchner Allmendstrasse. Wiederum war es ein Bock, allerdings mit noch ganz kleinem Gehörn im Bast. Er hatte eine Verletzung am Bauch beim Ansatz des rechten Oberschenkels. Der Hals, in der Jägersprache Träger genannt, war deutlich angefressen. Auch dieses Tier wurde geborgen und im nahen Wald zusammen mit einer Wildkamera deponiert.

Bei Anbruch der Dunkelheit ging der Autor dieses Beitrags mit der Wärmebildkamera zurück an den Ort des Geschehens. Es herrschte starke Bise und war dadurch gefühlt sehr kalt. Kaum war die Nacht hereingebrochen, zeigte sich ein Rotfuchs. Ausgiebig erkundigte er mit der Nase die Stelle, wo am Vorabend der Rehbock gerissen wurde. Plötzlich machte er sich hangabwärts davon: Oben im Wald tauchten, zuerst nur schemenhaft, weitere Gestalten auf.

Die Luchse sind da – der Finger bleibt am Auslöser

Dann, als sich eines der Tiere von der Seite zeigte, war es klar: Die Luchse sind da! Der Puls steigt an. Der von der Kälte klammgefrorene rechte Zeigefinger drückt auf die Auslösetaste der Kamera. Langsam kommen die beiden Individuen den Wald hinunter. Die vegetationsfreie Zeit eignet sich sehr gut, tief in den Wald blicken zu können, im Sommerhalbjahr wäre solches im Dauerwald mit seinem dichten Jungwuchs nicht möglich.

Auf einmal ist ein dritter Luchs zu sehen, der weiter links beim Rehriss am Fressen ist. Wegen der spannenden Ereignisse, die nun folgten, sollte die Videokamera nicht so schnell wieder gestoppt werden.

Links unten stehen plötzlich drei Rehe auf dem Feld. Neben dem gestiegenen Puls stockte nun der Atem für einen Moment: Kaum zu glauben, drei Rehe und drei Luchse im gleichen Bildausschnitt.

Während der eine Luchs nach wie vor am Waldrand am Riss frisst, kauert der zweite in respektvollem Abstand und schaute dem Fressenden zu, während der dritte sich den Rehen nähert. Es war zu vermuten, dass die Luchsin, also das Muttertier, am Frass war und die beiden anderen Individuen die Jungtiere des letzten Jahres sind.

Die Rehe bemerkten, das war an ihrem Verhalten anzumerken, dass unweit von ihnen «etwas» sein musste. Sie taten neugierig sogar ein paar Gänge nach vorne in Richtung des Luchses. Der macht keinen Anschein, sich für einen Angriff vorzubereiten, sondern sitzt ganz katzenmässig einigermassen entspannt da und blickte in Richtung der Rehe. Dann dreht er sich um und trottet in Richtung des Risses weg.

Ein Luchs schleicht sich an

Nun setzt sich der oben am Waldrand kauernde Luchs auf und schleicht anschliessend dem Waldrand entlang gegen den Wind nach Osten weg. Ein kurzer Schwenker mit der Kamera zeigte, dass in dieser Richtung nichts war ausser Nacht. Bereitete er einen Angriff vor? So sollte es auch kommen. Die Katze streckte sich kurz und blieb stehen. Aber in diesem Augenblick nahte sich ein Auto, sodass die Kamera einen kurzen Moment heruntergenommen werden musste, um mit der Taschenlampe zu signalisieren, dass da jemand in der Dunkelheit am Strassenrand steht.

Ein von einem Luchs gerissenes Reh, das von Jägern am Waldrand oberhalb von Grenchen festgebunden wurde. Der Luchs frisst mehrere Tage von seiner Beute und kehrt immer wieder zurück. Peter Brotschi

Es waren nur zwei, drei Sekunden, aber genau dann startete der Luchs seinen Spurt in Richtung der Rehe. Zum Glück erwischte die Kamera noch den zweiten Teil des Angriffs. Die Rehe stieben auseinander, eines schreckt laut auf, und alle drei rasen über die Strasse in das Unterholz des Wissbächlis.

Nach dem Angriff verharrte der Luchs kurz an der Stelle des Risses vom Vorabend, bis er an den Waldrand zu den Artgenossen zurücktrottet. Die Wildkamera zeigte am kommenden Tag, dass die Luchse noch bis Mitternacht zur Stelle waren.

Ein Nachtrag: Beim zweiten Reh, das am Mittag an der Allmendstrasse gefunden wurde, liess sich in dieser Nacht kein Luchs blicken. Aber die Füchse taten sich an dem Kadaver gütlich.

