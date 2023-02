Jetzt gehts los:Bis 2026 soll Grenchner Glasfasernetz fertig sein

Erster Spatenstich GAG und Swisscom beginnen mit Bau des Glasfasernetzes Am Dienstag war offizieller Baubeginn des Glasfasernetzes, das bis 2026 alle Grenchner Haushalte erschliessen soll. Es wird von der Gemeinschaftsantenne Region Grenchen GAG und der Swisscom gemeinsam erstellt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Vertreter von GAG, Swisscom, der Stadt Grenchen und der beteiligten Kabelbauunternehmen treffen sich hinter dem GAG-Gebäude zum ersten Spatenstich am Grenchner Glasfasernetz. Andreas Toggweiler

Die beiden Telecom-Anbieter haben sich nach einigem Zögern zusammengerauft. In Grenchen wird die Kommunikationsinfrastruktur von morgen gemeinsam aufgebaut. Sie heisst «Fibre to the Home» (FttH), also Glasfaser für jeden Haushalt.