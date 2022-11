Die Grenchner Ambulanz von 1926 ist jetzt "frisch ab MFK"

Erste Ambulanz Seeländer Oldtimer-Fan restaurierte Grenchens erste Ambulanz – jetzt kam sie zu Besuch Sie hat Jahrgang 1926 und ist soeben erfolgreich durch die Fahrzeugprüfung gekommen: Grenchens erste Ambulanz. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 17.11.2022, 11.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besitzer Matthias Schlup (rechts) präsentiert Stadtpräsident François Scheidegger das frisch restaurierte Fahrzeug. Bilder: Andreas Toggweiler

Sie wurde der Stadt im Jahr 1927 von der begüterten Witwe Elise Fäh im Andenken an ihren Mann geschenkt. Grenchen kam damit zu seiner ersten Ambulanz, oder Krankentransportwagen, wie man damals sagte. Medizinische Einrichtungen hatte das Fahrzeug nicht, aber Platz für den Transport von zwei Holzbahren mit Patienten plus Begleitpersonen.

Die Witwe Fäh machte sich auch sonst verdient um Grenchen, gründete eine Stiftung und spendete etwa ans Ferienheim Prägelz. Mit einer schwarzen Plakette und Goldschrift wurde die grosszügige Spende auf der Innenseite der linken Hecktür fder Ambulanz ür die Nachwelt verewigt.

Unübersehbar: Elise Fäh hat das Fahrzeug gesponsert.

Nach der Ausmusterung war das Fahrzeug jahrzehntelang in Grenchen eingemottet und sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Eine Gruppe Grenchner mit dem ehemaligen FDP-Präsidenten Daniel Graf, dem inzwischen verstorbenen Gemeinderat Aldo Bigolin und dem ehemaligen Polizeikommandanten Robert Gerber machte sich auf die Suche nach einer Lösung für die Rettung des historischen Fahrzeuges.

Spartanisch: Mechaniker Walter Hoffmann öffnet die Tür zur Ambulanz.

Sie fanden sie mit dem Oldtimer-Sammler, Heimweh-Grenchner und «Hilari-Broder» Matthias Schlup aus Seedorf (BE). Er übernahm im Jahr 2016 das Fahrzeug von der Stadt Grenchen, um es zu restaurieren. Schon damals unter der Auflage, dass es nicht weiterverkauft werden darf.

Jetzt ist die Restauration des Oldtimers abgeschlossen. Sie erfolgte unter den kundigen Händen von Mechaniker Walter Hofmann. Ausser der Lackierung, die im Original belassen wurde, wurde das über zwei Tonnen schwere Fahrzeug mechanisch und elektrisch total überholt, instand gestellt und die Polsterung aufgefrischt. «Der Besitzer hat wirklich keinen Aufwand und keine Kosten gescheut», erklärt Daniel Graf anerkennend.

Rechts gesteuert. Matthias Schlup am Steuer des Fiat 501.

Am Dienstag ging es mit dem frisch restaurierten Fahrzeug zur MFK. Alles ging gut, ja man habe dort auch Freude gehabt am Oldtimer, heisst es. Auf dem Heimweg kam man noch vorbei im Hôtel de Ville in Grenchen. Dort wurde vom Stadtpräsidenten eine Vereinbarung mit dem Besitzer unterzeichnet, welche die «wichtigen Details» für alle Wechselfälle des Lebens regelt.

Logo an den Türen.

Ziel sei, dass Grenchen stets weiss, wo sich das Fahrzeug befindet. Immerhin trägt es das städtische Wappen auf der Tür. Auch Stadtpräsident François Scheidegger gab seiner Freude über die Rettung der ersten Grenchner Ambulanz Ausdruck und bedankte sich bei Matthias Schlup für die fachgerechte Restauration. Schlup stellte seinerseits in Aussicht, dass er gelegentlich seine Garage öffnen will und die Grenchner Bevölkerung zur Besichtigung einlädt.

Besitzer und Stadtpräsident begeben sich auf Probefahrt.

Spontan liess sich Scheidegger danach von Matthias Schlup ins Parktheater an die Gemeinderatssitzung chauffieren. Dort konnten die interessierten Ratsmitglieder ebenfalls einen Blick auf das geschichtsträchtige Auto werfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen