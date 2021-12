Buser Arena, neues Stadion des TV Grenchen wurde eröffnet

TV Grenchen Neues Stadion: Die Buser Arena ist eröffnet – Feier mit Showeinlage wegen Corona aber erst im Frühling Statt einer coronabedingten Verschiebung der offiziellen Einweihung, fanden die Feierlichkeiten zum Bauabschluss im kleinen Rahmen statt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 05.12.2021, 15.55 Uhr

Auf dem kleinen Rundgang durchs Stadion: Elias Meier (rechts) erklärt den Gästen die speziellen Eigenschaften der Bahn. Oliver Menge

Den ganzen Tag hatte es aus Kübeln gegossen, dazu blies ein garstiger Wind. Doch: als ob so geplant und bestellt, liess der Regen pünktlich um 16.45 Uhr am Samstagnachmittag nach. Eine Kleine mehr, die sich in die Reihe der glücklichen Fügungen einreihte, die den Bau des neuen Leichtathletikstadions des TV Grenchen bisher begleiteten.

Elias Meier, Projektverantwortlicher, begrüsst die Gäste. Oliver Menge

Vor dem neuen noch nicht ganz fertiggestellten Eingang im Süden des Stadions hatten sich rund zwei Dutzend Gäste eingefunden. Unter ihnen Hauptsponsor Martin Vögtli, Stadtpräsident François Scheidegger mit seiner Gattin Veronika Scheidegger und David Baumgartner, Finanzchef, als Vertreter der Stadt, Theo Schild von der Geschäftsleitung des TV Grenchen, Architekt Marco Crivelli und Yannick Büschlen, Projektleiter beim Stadionbauer Frutiger Analysa, der Firma, die das Stadion letztendlich realisiert hat.

Ingrid Maurer, die langjährige Partnerin des diesen Sommer verstorbenen Hauptsponsors und Mäzens Peter Buser, war aus der Waadt angereist. Sie war bis zu seinem Tod eine Vertraute des Exzentrikers geblieben. Auch einige der Volontaris des TV Grenchen waren gekommen, um die Beendigung der Bauarbeiten zu feiern.

Elias Meier, Projektleiter Stadionneubau und Vorsitzender der Geschäftsleitung des TV Grenchen, begrüsste die wenigen Gäste:

«Die geplante Eröffnungsfeier für ein ausgewähltes Publikum von rund 120 Personen kann wegen Covid-19 nicht stattfinden. Der TV Grenchen führt stattdessen im kleinsten, internen Kreis bestehend aus dem TVG-Bauteam, zwei Grossponsoren und den Volontaris eine einfache, coronakonforme Bauabschlussfeier durch.»

Die Eröffnungsfeier für Sponsoren, Ehrenmitglieder des TVG, zahlreiche geladene Gäste, sämtliche beteiligten Bauunternehmen und – je nach Coronalage – für die Öffentlichkeit finde im Rahmen der sportlichen Eröffnungsfeier im Frühling statt. Dann werde der Regierungsrat vertreten sein und der Grossteil der Verdankungen werde dann übergeben. Meier:

«Wir planen dann einen echten Show-Wettkampf mit einigen bekannten Athletinnen und Athleten.»

Elias Meier hatte in seinem E-Mail, in dem er die Verschiebung der Eröffnung ankündigte, bis aufs Prozent genau ausgerechnet, wie hoch die Chancen seien, dass jemand sich mit Covid infiziere und ernsthaft erkranke, wenn man den Anlass durchführe wie ursprünglich geplant.

Links und rechts flankierten zwei Steinstelen mit Namensschild, Grenchner Wappen und je einer Flamme den Eingang. Bildhauer Sini hat die Kunstwerke zusammen mit Marcel Hartmann von T-Rex geschaffen – die beiden zeichnen auch für die Steintafeln auf der Grenchner Ehrentreppe verantwortlich.

Nach einer Runde im Stadion versammelten sich die Gäste draussen auf dem gedeckten Vorplatz des neuen Klubhauses des TV Grenchen, wo die Ehren- und Sponsorentafel hing – auch diese stammt aus der Werkstatt von Marcel Hartmann. Hier entzündete Hauptsponsor Martin Vögtli, ehemaliger Spitzenleichtathlet und kantonaler Rekordhalter im Speerwurf, die dazugehörenden Flammen. Elias Meier erzählte von der glücklichen Fügung, wie der aus Trimbach stammende Bankier und Lebemann Peter Buser ihn damals gebeten habe, ihm Projekte zu präsentieren, in die er seine beträchtlichen Mittel investieren könne.

Es hing oft an einem seidenen Faden

Alles, was er ihm vorgeschlagen habe, sei «Seich» gewesen in dessen Augen, bis auf das Projekt des Stadionneubaus. Meier erklärte Busers Motivation damit, dass dieser an Diabetes gelitten habe – an deren Folgen er in diesem Sommer auch verstarb – weil in seiner Kindheit und Jugend Sport und Bewegung nie Platz gehabt hätten und Buser den Jugendlichen diese Möglichkeit habe geben wollen. Aber dennoch sei er ziemlich unter Druck gesetzt worden von Buser, ihm plausibel zu machen, weshalb er sein Geld ausgerechnet in Grenchen investieren solle und es sei oft an einem seidenen Faden gehangen, sagte Meier.

Den Grenchner Mäzen Ernst Thomke habe man ebenfalls ins Boot holen können, was die Planung und Projektierung überhaupt erst ermöglicht habe, sagte Meier. Die Stadt hatte zwar bereits ihren Beitrag zugesichert, auch der Kanton war bereit, nach der Änderung der entsprechenden Verordnung, 30 Prozent des Gesamtbetrags aber ohne die über 2,5 Millionen Franken, die Buser an den Neubau beisteuerte, wäre es nicht möglich gewesen, ein Stadion zu bauen, das internationalen Standards entspricht und auf dem nationale und internationale Wettkämpfe durchgeführt werden können, betonte Meier.

Die Volontaris spielen eine entscheidende Rolle

Elias Meier im Stübli. Oliver Menge

Im Stübli des neuen Klubhauses warf er einen Blick zurück auf die Geschichte des TV Grenchen, dem schweizweit einzigen Verein mit einem eigenen Stadion und auf die schwierige Geschichte des Stadionneubaus. Er betonte, wie wichtig die Arbeit der Volontaris, der Freiwilligen des TV Grenchen, war, weil sie mit ihrem unermüdlichen Einsatz die Lebensdauer des alten Stadions verlängerten, das zusehends verfiel. Wie sie auch jetzt unendlich viel Arbeit geleistet hätten, nicht nur beim Abbruch der alten Gebäude, sondern auch bei der Einrichtung der neuen Leichtathletikanlagen.

Stadtpräsident François Scheidegger. Oliver Menge

Stadtpräsident François Scheidegger erinnerte sich, wie er kurz nach Amtsantritt vor acht Jahren erstmals mit dem Stadionprojekt in Berührung kam und wie sich die Politik wohlwollend hinter das schwierige Projekt stellte: Der Gemeinderat bewilligte am 13. Juni 2017 einen Verpflichtungskredit über eine Million. Scheidegger betonte auch, dass es letztendlich der Beharrlichkeit von Elias Meier zu verdanken sei, dass das Projekt zu einem guten Abschluss gelangt sei. Denn ohne die mehr als 2,5 Millionen von Peter Buser wäre der Neubau schlicht nicht möglich gewesen.

Elias Meier ehrt Theo Schild, der ihn vor Jahren ins Boot geholt und mit dem Stadionprojekt beauftragt hat. Oliver Menge

Theo Schild, selber langjähriger Präsident des Vereins und Mitglied der Geschäftsleitung, sagte, sein eigener und grösster Verdienst sei gewesen, Elias Meier ins Boot zu holen und mit dem Projekt Stadion zu beauftragen. Tatsächlich waren die ersten Pläne für einen Neubau bereits entworfen worden, als Meier noch gar nicht geboren war.

Nach einem kleinen Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten im Obergeschoss und im Garderobentrakt liess man den Abend bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

Wer erbt Busers Vermögen? Laut Aussage von Elias Meier, Aktuar der von Peter Buser ins Leben gerufenen Stiftung «Buser World Music Forum Foundation», beläuft sich das hinterbliebene Vermögen auf wenige Dutzend Millionen Franken. Ursprünglich habe Buser, der keine Familie oder Kinder hat, rund 20 Privatpersonen, Reisebegleiterinnen, «Girls», wie es manche Medien kolportierten, Künstlerinnen und Künstler, als Erben einsetzen wollen, das Testament aber eigenhändig abgeändert und die genannte Stiftung als Alleinerbin eingesetzt. Diese Stiftung befand sich zum Zeitpunkt seines Todes in Liquidation und sollte in einen Verein umgewandelt werden. Deshalb bestehen laut Meier viele Fragezeichen, da die Stiftung noch nicht aufgelöst ist und eventuell weiter fortbestehen wird. Da ausserdem in Liechtenstein die Zuständigkeit noch beurteilt werde, im Zusammenhang mit Steuerfragen zwischen 2017 und 2021, bleiben diese Fragen vorerst offen. Er selber habe nichts geerbt, beantwortet Meier eine entsprechende Frage, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern.

