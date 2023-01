Stadtbummel Grenchen Erkältet – bei dieser Wärme? Es schnieft und hustet allenthalben. Ein Happening des gemeinsamen Leidens ... Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Unerlässlich, dieser Tage: Papiernastüchli. az

Sind Sie auch erkältet? Dann kann ich mitfühlen. Seit Mitte Dezember «doktere» ich an einer hartnäckigen Erkältung herum. Stets zu wenig, dass es mich richtig ins Bett schletzt, aber zu viel, um unbeschwert Leistung bringen zu können. Papiernastücher, Salbeitäfeli, Pulmex und Panadol sind meine täglichen und nächtlichen Begleiter.

Das Schlimmste der ganzen Coronazeit waren bei mir die kurzen Männergrippen nach den Impfungen. Doch ansonsten fühlte ich mich fit wie ein Turnschuh die ganze Zeit über. Und jetzt dieses Gehuste und, sorry, Gerotze schon seit Wochen.

«Nachholbedarf», feixen die einen, von anderen bekomme ich immerhin mitleidige Blicke. Und fürsorgliche Tipps begleiten mich auch allenthalben. Nur, es nützt alles nichts, was mir wohlmeinende Zeitgenossen raten und empfehlen: Jene grünen, rein pflanzlichen Dragees, der rote Hustensirup, den die Nachbarskinder so gern mögen, inhalieren mit diesem Gebräu und gurgeln mit jenem.

Nichts als Placebos, habe ich das Gefühl. Doch das Gemeinschaftserlebnis des gegenseitigen Jammerns und Klönens, das ist ja auch nicht vernachlässigbar. Festzustellen, dass es andern ähnlich mies geht, das tröstet ungemein.

Eines habe ich festgestellt: Zwischendurch raus aus den vier Wänden und die Füsse vertreten an der frischen Luft, das hilft noch am ehesten, um die Lebensgeister wieder etwas auf Trab zu bringen. Ein Stadtbummel also. Aber ein richtiger, nicht als Schreibtisch-Täter.

Mal schnell die kleine Runde machen zum Briefkasten, zur Post, zum Bancomat, auch wenn Letzteres selten wurde (irgendwie ist mein Bargeldverbrauch marginal geworden). Und natürlich zur Drogerie für wieder mal neue Salbei-Täfeli. Ich glaube, ich kaufe jetzt dann die Fabrik.

Doch eine Frage bleibt. Und das soll mir noch einer erklären: Wie kann man sich derart erkälten, wenn es so abartig warm ist draussen?

