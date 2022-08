Interniertenlager Büren a. A.: Das letzte Gebäude erhalten

Erinnerungsort Das letzte Gebäude des Interniertenlagers Büren a. A. in Büren zerfällt – bisherige Rettungsversuche sind gescheitert Über 50 Jahre blieb das einstige Waschhaus des Interniertenlagers unbeachtet. Nun wollen verschiedene Kreise das Gebäude vor dem Zerfall retten. Für die Eigentümer ist es aber ein Stück Familiengeschichte, das sie bisher nicht verkaufen wollten. Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ehemalige Waschhaus ist das letzte Gebäude des früheren Interniertenlagers Büren. at.

«Wenn das so weitergeht mit dem Rummel um den Geräteschopf, wäre ein Abriss wohl die beste Lösung. So könnte das Land dem ursprünglichen Zweck dienen und als Ackerland genutzt werden», sagt Max Müller. Er vertritt die Erbengemeinschaft, auf deren Parzelle das letzte Überbleibsel des Interniertenlagers Büren steht. Müller erklärt weiter: «Wir wollten das Haus für uns behalten, da sich auch die Familie dort traf.»

Was die Eigentümer ärgert, ist die hektische Betriebsamkeit von unterschiedlichen Protagonisten, unterstützt von Medien und staatlichen Stellen. Sie haben sich die Erhaltung des Gebäudes am Rand des Häftlis auf die Fahne geschrieben: die Interessengemeinschaft Nachkommen der internierten Polen in der Schweiz, die Vereinigung für Heimatpflege Büren und der Luzerner Historiker Jürg Stadelmann, um die wichtigsten zu nennen.

Besonders aktiv ist derzeit Witold Konkol, Sohn eines der internierten Polen. Dabei ist im Fall seines Vater nicht sicher, ob dieser überhaupt jemals im Lager in Büren untergebracht war. Das spielt für Konkol keine Rolle. Ihm geht es darum, das Waschhaus der Nachwelt zu erhalten. «Das Polenlager in Büren als grösstes Interniertenlager der Schweiz gehört zur Zeitgeschichte. Das Andenken darf nicht aufgegeben werden», findet er.

Finanzielle Hilfe angeboten

Beim Ortstermin am Gedenkstein, 100 Meter vom Gebäude entfernt, erzählt der Solothurner von seinem Engagement zur Rettung des Gebäudes. Er stehe in Kontakt mit der polnischen Botschaft. Diese unterstütze die Schweizer Polennachkommen beim Bemühen zur Rettung des Waschhauses.

Auf Anfrage des Schweizer Radios habe Konkol die Problematik geschildert und den Kontakt zu den Eigentümern hergestellt. Ausserdem habe er Anfang Juli einen Brief an Bundesrätin Viola Amherd geschickt mit der Bitte, sich für die Sache einzusetzen. Das Schreiben sei bis heute aber nicht bestätigt, geschweige denn beantwortet worden, bedauert Konkol.

Dabei würden die Personen, die sich für die Rettung einsetzen, nicht einfach Ansprüche stellen, sondern praktische Hilfe anbieten. Konkol zieht aus seinen Akten den Kostenvoranschlag eines Bauunternehmers für die Sicherung des Gebäudes gegen das Zusammenbrechen. Kostenpunkt: rund 51'000 Franken. Geld, das man bei Einwilligung der Eigentümer organisieren werde – «wobei die Besitzer dieselbe Nutzung vom Gebäude haben wie bisher», wie Konkol betont.

Unweit davon erinnert ein Gedenkstein an das im Volksmund sogenannte «Polenlager». at.

Er hat auch das Gespräch mit den Besitzern gesucht und sich mit Max Müller getroffen. Konkol erklärt: «Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich Müllers Standpunkt. In einer Erbengemeinschaft Entscheidungen zu treffen, kann schwierig sein. Ihre Familiengeschichte mit dem Gebäude ist auch anders als für uns Nachkommen von Internierten oder für Historiker.»

Das Provisorium hat kein stabiles Fundament

Die Zeit drängt, weil das Steingebäude baufällig ist: Es regnet durchs Dach, ein Teil der Fensterscheiben fehlt, die Regenrinnen sind verrostet und der grosse Kamin aus Backsteinen, das Wahrzeichen der einstigen Lager-Wäscherei, ist bröcklig.

Steine zum Beschweren von Ziegeln, ein Schutzblech auf dem Giebel und diverse Nistkästen für Vögel unter dem Dach zeugen indessen davon, dass die Besitzer den Schopf nicht aufgegeben haben. Mitbesitzer Max Müller sagt, dass die Parzelle nicht ihrem Schicksal überlassen werde. Meistens würden dort Schafe weiden. Im Moment sei die Herde auf einer Alpweide.

Müller sagt: «Alle Bauern im Häftli stellten im Krieg den Boden zur Verfügung, so auch mein Grossvater. So konnte das Flüchtlingslager, damals einfach Interniertenlager genannt, 1940 gebaut werden. 1946, als es nicht mehr benötigt wurde, hat man die Baracken, wie geplant, wieder abgerissen. Die Steinhäuser blieben zum Teil stehen, weil die Bauern diese Häuser als Geräteschuppen nutzen konnten.»

Plan des Lagers, wo bis zu 8000 Personen untergebracht waren. at.

Als vor einigen Jahren der Wunsch nach einer Gedenkstätte geäussert wurde, sei es die Tante gewesen, die den Boden für den Gedenkstein zur Verfügung stellte. Die Idee, nun noch das ehemalige Waschhaus zur Gedenkstätte zu machen, geht Müller zu weit.

«Die Bausubstanz rechtfertigt das nicht. Das Gebäude musste im Krieg sehr schnell gebaut werden und war immer als temporärer Bau gedacht.» Es bestehe kein stabiles Fundament. «Zwischen der Bodenplatte und den Aussenmauern klafft bereits ein Spalt von mehreren Zentimetern», argumentiert er. «Das ehemalige Waschhaus ist nicht vergleichbar mit dem Ballenberg.»

Mit dem Angebot von Konkol, Geld für eine Sicherung des Gebäudes zu sammeln, ohne die Nutzung durch die Eigentümer einzuschränken, kann Müller nichts anfangen, wie er sagt. «50'000 Franken würden dazu wohl nicht reichen, so baufällig wie der Schopf ist und einen Verkauf ziehen wir derzeit nicht in Betracht.»

Der Kanton möchte das Häftli erweitern

Den Bescheid, dass kein Verkauf geplant ist, erhielt auch der Kanton Bern, als er sich letztes Jahr für den Erwerb der Parzelle interessierte, um das Naturschutzgebiet zu erweitern.

Die zuständige Abteilung schreibt auf Anfrage: «Die Abteilung für Naturförderung des Amts für Landwirtschaft und Natur (Lanat) hatte den Wunsch, dieses Land zu erwerben, um ein Projekt zur Revitalisierung des angrenzenden Naturschutzgebietes Häftli zu realisieren. Die Finanzierung war noch nicht gesichert, aber die Idee war, Unterstützung aus dem Renaturierungsfonds zu erhalten.»

Der Kanton könnte die Parzelle mit dem Gebäude ins Naturschutzgebiet Häftli integrieren. at.

Für das ehemalige Waschhaus könnte ein Anschluss ans Häftli die Rettung bringen. So schreibt das Lanat weiter: «Das Gebäude war für die Abteilung Naturförderung nicht vorrangig, man hätte sich mit den Akteuren darauf geeinigt, das Gebäude bei einem eventuellen Landkauf zu erhalten.» Mangels Interesse der Eigentümer an einem Verkauf seien die Verhandlungen jedoch abgebrochen worden.

Bäuerliches Bodenrecht: «Eine harte Nuss»

Als wäre Ausgangslage rund um das ehemalige Waschhaus nicht schon kompliziert genug, droht nun noch Unbill vom Gesetzgeber. Rudolf Käser, Obmann der Vereinigung für Heimatpflege Büren, bereitet ein Urteil des Obergerichts Schaffhausen zum bäuerlichen Bodenrecht Sorge. «Dieses bäuerliche Bodenrecht ist eine harte Nuss», sagt Käser.

Zum Gerichtsfall: Eine Stiftung zur Erhaltung von Bauernhöfen wollte einen Landwirtschaftsbetrieb erwerben und diesen an einen Biobauern verpachten. Das Landwirtschaftsamt des Kantons Schaffhausen hatte den Landkauf bereits bewilligt, als das Bundesamt für Justiz Beschwerde ans Obergericht erhob und eine Verletzung des Selbstbewirtschaftungsprinzips geltend machte.

Das Obergericht hiess die Beschwerde diesen Frühling gut, der Verkauf musste rückgängig gemacht werden. Das Urteil hat gemäss Auskunft der Gerichtsschreiberei inzwischen Rechtskraft erlangt.

Nun ist der Kanton als Kaufinteressent nicht dasselbe wie eine Stiftung und das Häftli, das erweitert werden soll, ein Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung. Dennoch ist Käser skeptisch. Er sagt: «Was wir brauchen, wäre ein Leiturteil des Bundesgerichts in dieser Sache.» Ob das baufällige letzte Überbleibsel des Interniertenlagers ein jahrelanges juristisches Tauziehen überstehen würde, ist allerdings fraglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen