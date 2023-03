Nicht jeder hat ein Ferienhaus in der Juraschutzzone

Erholung Ein rares Bijou in der freien Solothurner Natur: Privilegiert ist, wer ein Wochenendhäuschen in der Juraschutzzone sein eigen nennt Bauen auf den Solothurner Jurahöhen ist, seit es die Juraschutzzone gibt, nicht mehr möglich. Also schon sehr lange. Wer dennoch ein zuvor gebautes Häuschen erben oder erwerben konnte, ist privilegiert. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.03.2023, 16.00 Uhr

Sonnenaufgang im Winter, aufgenommen vom SAC-Clubhaus Grenchenberg aus. Bild: zvg

Beim Surfen im Internet kann es vorkommen, dass man die Facebook-Seite «Arnoldhütte in Selzach» entdeckt. Und dabei feststellt, dass man die Arnoldhütte auch für Kurzaufenthalte mieten kann. Das scheint eifrig genutzt zu werden, wenn man die begeisterten Einträge der Besucherinnen und Besucher anschaut.

Es handelt sich um eine einfache Unterkunft ohne Strom- und Wasseranschluss in der Nähe der Schauenburg. Man kann mit dem Auto nur etwa bis 200 Meter vors Haus fahren. Die Unterkunft gehört auch heute noch einer Privatperson aus dem Kanton Solothurn.

Diese gibt auf Anfrage bereitwillig Auskunft: Ihr gehöre das Haus schon seit rund 20 Jahren, erklärt sie. Sie habe das Bedürfnis, die schöne Lage mitten in der Natur auch mit anderen Menschen zu teilen. «Es wäre schade, wenn ein solches Bijou die meiste Zeit des Jahres leer stehen würde.» Die Hütte gehörte zuvor einem passionierten Jäger, der zeitweise auch darin gewohnt habe.

Pandemie brachte die Nachfrage in Schwung

Die Nachfrage nach Übernachtungen habe insbesondere während der Coronapandemie stark zugenommen, berichtet die Besitzerin weiter. «Die Leute wollten ausspannen, die Zivilisation verlassen. Möglichst für sich sein.»

Da kam die Arnoldhütte wie gerufen. Sie ist gemütlich eingerichtet, wie den Bildern zu entnehmen ist, hat eine Holzheizung und gekocht wird mit Gas. Es gibt eine LED-Beleuchtung, und sogar ein kleiner Kühlschrank ist neuerdings dank Solarenergie in Betrieb. Ein weiterer Komfortausbau sei aber nicht geplant und aufgrund der Bauvorschriften auch nicht möglich, versichert die Besitzerin, die sich des Privilegs, etwas ganz Besonderes zu besitzen, durchaus bewusst ist.

Die Arnoldhütte in Selzach, ein rares Bijou in der freien Natur. Bild: zvg

Mit den Selzacher Baubehörden gab es jedenfalls bis anhin keine Probleme. Das bestätigt Thomas Leimer, ehemaliger Selzacher Bauverwalter. Er erklärt aber, dass genau wegen solcher Wochenendhäuschen die Juraschutzzone im Kanton Solothurn 1942 etabliert worden sei. «Es startete damals ein Trend mit Bauten im Juragebiet. Da ansonsten noch keine Zonenpläne existierten, wollte man dem einen Riegel schieben.» Die Hütte sei vermutlich kurz vor der Juraschutzzone errichtet worden, sagt Leimer.

Das könnte stimmen. «Mir wurde berichtet, das Haus sei Anfang der 1940er-Jahre gebaut worden», bestätigt die Eigentümerin.

Meistens Berghöfe und Clubhäuser

In der gleichen Zeit, also vor der Errichtung der Schutzzone, wurden auch diverse andere Bauten errichtet. Es seien aber kaum private Wochenendhäuser darunter, sondern es handle sich in der Regel um Clubhäuser von Skiclubs, Jägern und Naturfreunden. Und auch die kommen nicht in Massen vor. Dazu kommen lediglich die Berghöfe, die meist ein historisches Alter haben. «Verglichen mit der Situation im Kanton Bern ist der Solothurner Jura kaum bebaut», erklärt Leimer.

Das wird auch vom kantonalen Amt für Raumplanung so gesehen. «Grundsätzlich identifizieren wir im Solothurner Jura auf der ersten Kette zwischen dem Grenchenberg und dem Weissenstein – und auch östlich davon – kein Ferienhaus-Problem. Hier ist die Wirkung der kantonalen Juraschutzzone, welche seit 1942 gilt, gut erkennbar», sagt Stephan Schader, stellvertretender Kantonsplaner.

Situationen, wie sie westlich der Grenchenberge anzutreffen seien, zum Beispiel im angrenzenden Gebiet der Romontberge, gebe es hier nicht.

Die bestehenden Bauten im Bereich der ersten Juraketten auf Solothurner Boden hätten entweder einen Bezug zur Landwirtschaft (mit oder ohne Restaurationsbetrieb) oder seien altrechtlich als Vereinslokale entstanden (Skiclubs, Alpenclub, Naturfreunde, Jagdreviere und vergleichbare Objekte, die nicht den Charakter von Ferienhäusern haben).

Es besteht kein eigentliches Inventar

Ein vollständiges Inventar aller bestehenden Bauten existiert gemäss Schader jedoch nicht. Deshalb werde auch der Einzelfall beurteilt, sobald er auftaucht: «Die Objekte werden bei uns jeweils dann beurteilt, wenn uns eine örtliche Baubehörde mit einem eingegangenen Baugesuch bedient.» Grössere Problemfälle mit Umbauten seien in der letzten Zeit keine aufgetaucht.

Oft gehe es um Bauprojekte im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung. Diese wurde vor allem bei Bergrestaurants zum Thema respektive überall dort, wo ein Anschluss an die Kanalisation nicht mit vertretbarem Aufwand realisiert werden kann. Nach und nach wurden Klein-Kläranlagen gebaut, welche die Klärgruben ersetzen. So wurde zum Beispiel Mitte 2022 im «Oberen Brüggli» eine solche Anlage in Betrieb genommen.

Der Berggasthof Oberes Brüggli wurde 2022 mit einer Kleinkläranlage ausgestattet. Bild: zvg

Was die Nutzung durch Vermietung betrifft, scheint man sich in einer Grauzone zu bewegen. Regelungen und Präzedenzfälle existieren nicht, da es kaum entsprechende Objekte gibt. Auch SAC-Hütten und andere Vereinslokale verrechnen in der Regel Übernachtungsgebühren und werden oft noch intensiver genutzt als die offenbar sehr vereinzelten Privatunterkünfte.

Kniffliger scheint es aber bei einer der Veräusserung zu werden. Grundsätzlich ist der Käufer gefordert, vom Verkäufer die erforderlichen Belege einzufordern, welche eine rechtmässige Erstellung und Erweiterung der Baute zu belegen vermögen. Fehlen diese Belege, so hafte dem Objekt im schlechtesten Fall immer das Risiko einer Rückbauverfügung an.

Oft gibt es gar keine Dokumente (mehr)

Oft seien aber keine Dokumente mehr auffindbar, sofern es je solche gegeben hat. «Eigentlich gibt es Baubewilligungen schon seit 1906. Sie kamen aber anfänglich vor allem in städtischen Gebieten zur Anwendung», erklärt Schader. Bau- und Nichtbaugebiete seien aber erst mit dem ersten Gewässerschutzgesetz ab 1. Juli 1972 scharf getrennt worden.

Es gebe auch keinen standardisierten Informationsaustausch zwischen dem Grundbuchamt und dem Bau- und Justizdepartement, welcher alle Fälle abdeckt. «Kenntnis erhalten wir lediglich in denjenigen Fällen, in denen unser Amt bei Abparzellierungen von Parzellen, die dem bäuerlichen Bodenrecht unterstellt sind, kontaktiert wird.»

