Grenchen: Gemeinderat bleibt bei Stadtpolizei hart

Entscheid Der Gemeinderat Grenchen bleibt in Sachen Stadtpolizei hart Der Grenchner Gemeinderat ist am Dienstag nicht auf eine Vorlage für eine Änderung der Gemeindeordnung eingetreten. Dafür wurden 7 Stellen für die neue «Gemeindepolizei» geschaffen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.04.2022, 20.46 Uhr

Die neue «Gemeindepolizei» soll unter anderem die Wochenmärkte überwachen und Veranstaltungen bewilligen. Oliver Menge

Der Grenchner Gemeinderat hatte sich an seiner Sitzung vom Dienstag Abend in mehrfacher Hinsicht nochmals mit der Zukunft der Stadtpolizei, beziehungsweise ihrer Nachfolgeorganisation zu befassen. Einerseits stand die Stellungnahme zu einer Unterschriftensammlung zur Diskussion, anderseits eine Motion für eine Änderung der Gemeindeordnung zur «Rettung» der Polizei.

In beiden Fällen folgte der Rat praktisch unisono den Ausführungen von Stadtschreiberin Luzia Meister. Auf die Motion von Patrick Zberg (GLP), der die Gemeindeordnung mit einer Passage hinsichtlich einer Abstimmung über die Stadtpolizei ergänzen wollte, trat der Rat mit 13 gegen 1 Stimme bei einer Enthaltung gar nicht ein. Dies, nachdem Meister dargelegt hatte, dass eine Überweisung in der Sache nichts bewirken würde.

Keine falschen Hoffnungen wecken

«Es ist illusorisch, dass die Stadt mit dem Kanton eine adäquate Abgeltung für sicherheitspolizeiliche Aufgaben erzielen könnte», meinte FDP-Fraktionschef Robert Gerber. Eine solche Passage würde nichts als zusätzliche Verunsicherung wecken.

SP-Sprecher Daniel Hafner übte zwar zuerst Selbstkritik am Rat, der es verpasst habe, eine Mitsprachemöglichkeit für die Bevölkerung zu schaffen. Noch schärfer kritisierte er allerdings den GLP-Vertreter, der den Rat, unterfüttert mit einer Beschwerde, genötigt habe, die Motion dringlich zu überweisen. Doch jetzt sei genug.

Luzia Meister fügte an, dass es eigentlich seltsam sei, dass bisher niemand die Beträge kritisiert habe, welche Grenchen ohne Grundlage in der Gemeindeordnung für eine bewaffnete Polizei ausgegeben habe:

«Wenn es einen Skandal gäbe, dann wäre er hier.»

Mit 14 gegen 1 Stimme folgte der Gemeinderat ebenfalls der Auffassung, dass die Unterschriftensammlung für eine Urnenabstimmung über die Stadtpolizei ungültig sei. Dies weil der Abstimmungsgegenstand laut Stadtschreiberin unklar ist. Für Patrick Zberg hat der Rat damit die letzte Chance verpasst, die Bevölkerung mitbestimmen zu lassen.

Neue Stellen für die «Gemeindepolizei»

In diesem Zusammenhang standen die Zeichen aber nicht nur auf Abbau. So wurde mit 14 gegen 1 Stimme ebenfalls eine Vorlage zur Schaffung von neuen Stellen gutgeheissen, denn verschiedene gemeindepolizeiliche Aufgaben sollen bei der Stadt verbleiben. So namentlich die Marktpolizei, welche für Bewilligungen und Reglementierungen im Zusammenhang mit den Wochen- und Monatsmärkten zuständig ist. Das gilt auch für das Veranstaltungsmanagement und diverse Verkehrsfragen.

Insgesamt werden 500 Stellenprozente geschaffen, die nach einer dreijährigen Übergangsphase auf 400 reduziert werden sollen. Gestartet wird mit 430 Prozent, verteilt auf 7 Stellen.

