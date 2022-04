Millionenschaden nach nur 30 Sekunden Blackout

Energieversorgung Die Industrie hat ausgerechnet: «30 Sekunden Blackout in Grenchen – 6 Millionen Franken Schaden» Die Versorgungssituation mit Energie (Strom und Gas) ist in den letzten Wochen zum Thema geworden. An einem Anlass der Wirtschaft im Parktheater Grenchen wurde die Situation diskutiert. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft und Behörden fanden sich zu einem Anlass ein, der folgende Frage stellte: Blackouts durch Strommangel und hohe Energiepreise: realistisches Szenario oder Panikmache? Der Industrieverband Grenchen und Umgebung, die Wirtschaftsförderung der Stadt Grenchen und die Solothurner Handelskammer luden Politiker, Experten und Betroffene zur Erörterung der Situation ein.

Podiumsdiskussion an der Tagung zum Thema Strompreise und Stromlücke. Teilnehmende, von links nach rechts: Felix Wettstein (Nationalrat Grüne, Olten), Werner Meier (Delegierter des Bundesrates für wirtschaftliche Landesversorgung), Per Just (Geschäftsführer Städtische Werke Grenchen SWG), Martina Gerster (Vorsitzende der Geschäftsleitung der Härterei Gerster Egerkingen) und Moderator Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskammer. Hanspeter Bärtschi

Bund und Wirtschaft arbeiten zusammen

Zunächst erläuterte Meier in einem Referat, über welches Dispositiv der Bund verfügt, um auf verschiedene Mangellagen zu reagieren. Diese könnten aus internationalen Spannungen, Klimawandel, Infrastrukturausfällen, Seuchen sowie Streiks und Boykotten entstehen.

Im Art. 102 der Bundesverfassung und im Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung ist definiert, wie der Bund hier das Ruder übernehmen kann. In der Praxis werde dies durch eine Public-private-Partnership realisiert, indem rund 250 in der Wirtschaft tätige Personen daran mitwirken. Meier:

«Diese haben nicht nur das entsprechende Know-how, sie agieren auch als Frühwarner, weil sie an der wirtschaftlichen Front tätig sind.»

Im Austausch mit den Mitarbeitenden des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (im Departement WBF von Bundesrat Parmelin) treffe man die entsprechenden Massnahmen. Diese erstrecken sich von Prävention und Information über Angebotslenkung (z. B. Pflichtlager) bis hin zu Kontingentierung bzw. Rationierung.

«Die Verknappung der Antibiotika ist inzwischen fast ein tägliches Geschäft», illustrierte Meier mit einem Beispiel; oder die Freigabe der Pflichtlager für Dünger, der aufgrund des niedrigen Wasserstandes im Rhein schon letztes Jahr knapp wurde. «Jetzt beschäftigt uns die Gasversorgung für den kommenden Winter 22/23.»

Werner Meier (Delegierter des Bundesrates für wirtschaftliche Landesversorgung) bei seinem Vortrag. Hanspeter Bärtschi

Im letzten Herbst hatte zudem die Organisation Ostral (Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen, eine Organisation der Stromversorger VSE) Schlagzeilen gemacht mit einem Schreiben an die 30'000 grössten Stromverbraucher der Schweiz: Das Gespenst des Blackouts ging um.

Meier betonte, dass die Stromversorgung stark mit dem Ausland vernetzt ist: 41 Leitungen überqueren die Landesgrenzen.

«Die Abhängigkeit von Strom aus dem Ausland im Winter nimmt zu.»

Mit diesem Steilpass konnte auch das Podium loslegen. Dass es dabei verschiedene Dilemmata gibt, zeigte sich im Lauf der Diskussion: die Rolle des Produktionsstandortes Schweiz im internationalen Umfeld, die nicht beliebig Preise anpassen kann, aber im Vergleich immer noch günstige Energiepreise hat. «Zu günstige», wie Felix Wettstein anmerkte, der im Übrigen auch befürchtete, dass das fehlende Rahmenabkommen mit der EU die Schweiz bei der Stromversorgung noch in Schwierigkeiten bringen könnte.

Dann auch die Rolle des Klimawandels, der geradezu nach dem Ersatz von Gas- und Erdölprodukten ruft. Hier geht die Rechnung gemäss SWG-Chef Per Just aber nicht mehr auf.

«Die Substitution der Öl- und Gasheizungen durch elektrische Wärmepumpen und die Elektromobilität lassen sich nicht gleichzeitig durch neue Stromproduktion stemmen.»

Dekarbonisierung könne somit ein Risiko für die Versorgungssicherheit sein.

Werner Meier gab Just insofern recht, als auch er die derzeitigen Hürden für den Aufbau von Infrastrukturprojekten als zu hoch bezeichnete. «Das sieht man am Windpark Grenchen. Das dauert alles viel zu lange.»

«Solardächer auf jedes Haus, jede Fabrik, jedes Altersheim und jedes Schulhaus – ja auch an die Staumauern», lautet da Wettsteins Rezept. «Eine Solar-Anbauschlacht», wie Daniel Probst dies bezeichnete.

Schon ein kurzer Blackout würde grossen Schaden anrichten

Die Frage ist nur: Wie speichert man den Strom? «Und ich meine nicht nachts, dafür hat man Batterien, sondern im grossen Ausmass für den Frühling, wenn die Stauseen leer sind», kritisierte Just.

Und so wogte die Diskussion hin und her. Martina Gerster, die Vertreterin der industriellen Praxis, zeigte sich dennoch zuversichtlich. Die Kunden seien bereit, eine geringe Preiserhöhung in Kauf zu nehmen, und es gelte wohl, sich langfristig auf höhere Energiepreise einzustellen:

«Immer wenn es wieder neue technische Möglichkeiten gibt zum Energiesparen, sollte man sie ausnützen, sobald es sich rechnet.»

Dass es allerdings wichtig ist, Blackouts zu vermeiden, darüber waren sich alle einig. Zu vernetzt sei die Wirtschaft, zu gross der Schaden. So hat IHVG-Präsident Sven Zybell zusammen mit den IHVG-Firmen errechnet, dass ein Stromausfall in der Region Grenchen von nur 30 Sekunden bei den Firmen einen Schaden von bis zu sechs Millionen Franken verursachen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen