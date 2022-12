Holzsterne statt Lichter am Weihnachtsbaum in Selzach

Energiesparen Statt Lichter: Der Weihnachtsbaum in Selzach wurde mit über 200 Holzsternen geschmückt Die Gemeinde verzichtet aus Energiespargründen auf eine Beleuchtung des Weihnachtsbaums. Die Holzsterne, die stattdessen am Baum hängen, haben Kinder in Handarbeit hergestellt. 05.12.2022, 16.57 Uhr

Der mit Holzsternen geschmückte Weihnachtsbaum in Selzach. zvg

In diesem Jahr wurde als Zeichen für das Energiesparen der Weihnachtsbaum in Selzach anstelle der Beleuchtung mit von Kindern bemalten Holzsternen geschmückt. Den Spitz haben die Kinder der Kinderbetreuung Selzach bemalt.

Die Sterne wurden von der Firma Wegmüller Holzbau für den Verein zum Materialpreis produziert und via Gemeindeverwaltung an die Bevölkerung verteilt. Die Halterungen der Sterne sind ebenfalls «made in Selzach». Diese wurden von der Schmiede Schlosserei Gerhard Spycher produziert. Der Baum wurde wie jedes Jahr von der Bürgergemeinde Selzach gesponsert und vom Forstbetrieb Leberberg geliefert.

Anfänglich ging der Verein von rund 50 Sternen aus. Am Schluss durften über 200 Sterne an eifrige Kinder abgegeben werden. Diese haben für ihren dekorierten Stern als Dankeschön eine Schokolade erhalten.

Der grosse Ansturm auf die Sterne hat den Verein gefordert, aber auch sehr gefreut. Die Gemeinde hat die Materialkosten übernommen. Die Gruppe, die sonst im Auftrag der Gemeinde den Weihnachtsbaum mit LED-Lampen schmückt, hat in diesem Jahr in penibler Kleinarbeit die Sterne aufgehängt.

Am 3. Dezember 2022 konnte der Baum nun im Beisein des Gemeindevizepräsidenten Thomas Studer feierlich eingeweiht werden. Der Verein Kind und Familie und die Aare Schnägge sorgten an diesem Samstag für das leibliche Wohl der Gäste. Viele Familien besuchten zu Freude des Vereins bereits im Vorfeld den Baum und suchten ihren Stern.

Der Gemeindevizepräsident betonte anlässlich der Einweihung, dass der Verzicht auf die schöne Beleuchtung für einige verständlicherweise schwer ist. Jedoch leuchte der Baum dank der vielen von Kindern gemachten Sterne dafür am Tag umso mehr. (mgt)