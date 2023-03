Postulat fordert Solardächer auf Grenchner Schulhäusern

Nachfrage sinkt Velomarkt Solothurn in Schwierigkeiten: Nun wird der Anlass umgetauft und die Werbetrommel stärker gerührt

Seit Jahrzehnten gibt es den Velomarkt in Solothurn, am 1. April findet er wieder statt. Nur werden Angebot und die Nachfrage immer kleiner. Woher kommt das nachlassende Interesse? Und wie sieht es in anderen Städten aus?