SWG erhöht Gaspreis schon am Montag

Energiepreis SWG erhöht kurzfristig den Preis für Erdgas – und das schon auf Anfang November Der Grenchner Energieversorger bringt die unerfreuliche Nachricht in Form einer Medienmitteilung unters Volk. Man beobachte die Marktentwicklung mit Sorge.

27.10.2021, 17.16 Uhr

Kochen mit Gas wird schon am Montag teurer.

Oliver Menge

In den letzten Wochen sind die Energiepreise an den westeuropäischen Handelspunkten weiter massiv gestiegen. Die Marktpreise für Erdgas hätten sich in kürzester Zeit verdreifacht, schreibt die SWG in ihrer Mitteilung. «Vor diesem Hintergrund musste der Gasverbund Mittelland AG (GVM), die Erdgaslieferantin der SWG, ihren Arbeitspreis für Erdgas erneut erhöhen.» Aus diesem Grunde wird die SWG Ihre Erdgaspreise per 1. November um 5.2 Rappen/Kilowattstunde erhöhen müssen.