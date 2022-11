Investieren ins Energie sparen: Zwei Beispiele aus Grenchen

Energiekrise Wie Grenchner Gewerbe und Industrie sich das Energiesparen auf die Fahne geschrieben haben Die Diskussion ums Energiesparen ist in der Industriestadt Grenchen allgegenwärtig. Zwei Beispiele, wie ein Grosskonzern und ein Gewerbebetrieb in energiesparende Lösungen investieren. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Garage Vogelsang Grenchen. zvg

Die Schweizer Niederlassung des US-Konzern Jabil will seine Standorte Grenchen und Bettlach modernisieren, um den Verbrauch und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Dies bestätigen der für die beiden Standorte zuständige Werkleiter, Patrick Wyss, und Facility Manager Robert Bergner.

Kürzlich publizierte Jabil in Grenchen und Bettlach Baugesuche mit dem Stichwort «Solarspeicher». Bergner erläutert, dass es sich dabei jeweils um einen Warmwasserspeicher handelt, der ein Volumen von 25 Kubikmeter umfasst und zukünftig die Abwärme der Maschinen speichert, welche mit Hilfe von Wärmetauschern zurückgewonnen und wieder zu Heizzwecken genutzt werden soll. Zukünftig soll dies dank Solarthermie-Elementen auf dem Gebäude noch weiter optimiert werden.

Nächste Etappe: Fotovoltaik

Bereits heute werden Maschinen, die für einen Zeitraum nicht produktiv seien, möglichst abgeschaltet, um Druckluft und Strom zu sparen. «Die Solarthermie ist der nächste Schritt», erklärt Bergner. Die Investitionen für Grenchen und Bettlach betragen 150'000 Franken. Die Inbetriebnahme erfolgt im ersten Quartal 2023.

Doch man denkt bereits weiter an die nächste Investition in die Nachhaltigkeit. In einer nächsten Etappe ist die Installation von Photovoltaik vorgesehen, um hinsichtlich Stromverbrauch dank Eigenproduktion weitere Verbesserungen zu erzielen. Nach dem Brand im (damals noch) DePuy-Synthes-Werk in Grenchen 2016 war bereits ein Grossteil der Leuchtmittel auf energiesparende Technik umgerüstet worden.

Mit über 260’000 Mitarbeitenden an 100 Standorten in 30 Ländern ist Jabil einer der weltweit grössten Anbieter von Fertigungslösungen. Zu seinen Kunden zählen 300 der weltweit bekanntesten Marken. In der Schweiz beschäftigt Jabil über 2500 Mitarbeitende an sieben Standorten, die Kunden in den Bereichen Gesundheitswesen, medizinische Geräte und Medizintechnik bedienen. Der Hauptsitz von Jabil befindet sich in St.Petersburg, Florida (USA).

Ehrgeizige Pläne des Konzerns

Werksleiter Patrick Wyss meint zu dieser Nachhaltigkeitsoffensive: «Jabil als Unternehmen will mit den natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll umgehen und einen positiven Beitrag zu den globalen ökologischen und sozialen Herausforderungen leisten. Wir tun dies, indem wir unsere eigenen Umweltbelastungen kontrollieren, nachhaltige Technologien und Produkte entwickeln – und unseren Kunden helfen, das Gleiche zu tun.»

Das Unternehmen habe sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 weltweit um 50 Prozent zu senken, den Verbrauch von gekauftem Wasser weltweit zu reduzieren, 30 Prozent weniger Müll zu entsorgen und im Jahr 2022 eine Million ehrenamtliche Stunden in unseren Gemeinden zu leisten.

Solarstrom für die neuen Ladestationen

Szenenwechsel zu einem Grenchner Gewerbebetrieb: Die Autogarage Vogelsang ist mit 45 Mitarbeitenden, darunter sind rund 10 Lernende, der bedeutendste Betrieb des Automobilgewerbes in Grenchen. Hier wurde kürzlich auf dem Dach des Garagengebäudes eine Solaranlage mit 132 Kilowatt Leistung in Betrieb genommen. Diese wird durch 475 Solarpanels erzielt, die vom Solothurner Anbieter Helion Solar installiert wurden.

Geschäftsführer Philipp Vogelsang erläutert die Hintergründe: «Wir haben Ende letzten Jahres eine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen.» Angeboten werden nicht weniger als acht Ladeplätze, davon zwei mit Schnelllademöglichkeit, das heisst ein Fahrzeug erhält dort in einer halben Stunde bis zu 80 Prozent neue Batteriekapazität.

Eine «Normalladung» dauert je nach Batteriegrösse um die vier Stunden. Die Ladeplätze sind gemäss Vogelsang gut besetzt und werden auch von der Garage selbst gebraucht. «So oder so brauchen sie aber grosse Mengen Strom», erklärt er.

Deshalb habe man entschieden, möglichst viel Strom für den Garagenbetrieb und die Ladestationen selber zu erzeugen. Der Entscheid zur Installation sei bereits vor der Energiekrise gefällt worden. Vogelsang sagt:

«Die Forcierung der Elektrofahrzeuge ist das eine. Wirklich nachhaltig wird es, wenn der Strom für die Elektromobilität aus erneuerbaren Quellen kommt.»

Der Garagenchef liefert dazu auch interessante Zahlen hinsichtlich des Verkaufs von Neufahrzeugen – denn Vogelsang gehört schweizweit gesehen zu den bedeutendsten Händlern der Marke BMW und Mini. Man verkaufe über 50 reine Elektrofahrzeuge pro Jahr und zwischen 65 und 90 Hybridfahrzeuge. «Das sind inzwischen rund 35 Prozent des Marktes an Neufahrzeugen.»

Allerdings, so gibt Vogelsang zu bedenken, sei die Liefersituation wiederholt durch äussere Einflüsse beeinträchtigt worden – sei dies durch die Pandemie oder durch den Ukraine-Krieg.

»Die Branche ist im Umbruch»

Die Elektrifizierung hat auch sonst einige Folgen für den Garagenbetrieb. Das Berufsbild des Automechanikers sei vielfältiger geworden, aber auch anspruchsvoller, erklärt Vogelsang. «Die ganze Branche befindet sich im Umbruch.»

So braucht es für die Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen auch neue Sicherheitseinrichtungen und -prozeduren. Die Markenerfahrung der Mechatroniker und Automobilfachleute sei ein wichtiges Asset für einen Betrieb. Umso wichtiger sei die eigene Ausbildung mit der Möglichkeit, die Leute weiterbeschäftigen zu können.

