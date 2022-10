Strom sparen: Liftverbot für SWG-Angestellte

Energieknappheit SWG-Interimschef Roger Burkhard: «Bei der SWG herrscht jetzt ein Liftverbot» Die Marktmacht der SWG beim Gaseinkauf ist gering. Man muss sich den internationalen Preisen fügen. Roger Burkhard, Geschäftsleiter ad interim bei der Grenchner Energieversorgerin SWG, erläutert die Fakten zum Energieeinkauf und gibt Tipps zum Sparen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Roger Burkhard, Geschäftsführer ad interim der SWG, steht Red und Antwort zur Energieversorgung. zvg

Woher kommt heute das Gas, das wir zum Heizen brauchen?

Roger Burkhard: Im Jahr 2021 kamen 43 Prozent des in der Schweiz verbrauchten Erdgases aus Russland, auch bei der SWG. Im laufenden Jahr 2022 reduziert die Schweiz den Anteil Russlands laufend. Das Gas kommt heute zu grossen Teilen aus Norwegen und der EU. Weiter haben auch die Flüssiggaslieferungen aus Übersee, z. B. Katar, Algerien oder Australien, stark zugenommen.

Wie viel im Voraus wird normalerweise Gas eingekauft und bekommt die SWG noch, was sie bestellt?

Die SWG kauft ihr Erdgas gemeinsam mit anderen Gasversorgern über die regionale Non-Profit-Beschaffungsgesellschaft Gasverbund Mittelland (GVM) ein. Der SWG-Anteil beträgt circa 2 Prozent der GVM-Gesamtmenge.

Wir sind somit ein kleiner Fisch im Beschaffungsteich.

Der GVM selbst kauft im Rahmen einer definierten Beschaffungsstrategie über mehrere Jahre verteilt, zum Beispiel in Monatstranchen, ein. Diese Beschaffungsstrategie hat uns bis dato sehr gute Preise ermöglicht, auch weil ein rechter Anteil kurzfristig und nicht 20 Jahre im Voraus eingekauft wurde. Der GVM macht sich aktuell Gedanken, was für die Zukunft die richtige Beschaffungsstrategie ist, um die Risiken – beispielsweise eines Krieges – und Chancen – beim Einkauf auf dem Spotmarkt – gegeneinander besser abwägen zu können.

Unfall von SWG-Geschäftsführer Per Just SWG-Geschäftsführer Per Just wurde Ende September bei einem Verkehrsunfall ernsthaft verletzt, wie Informationen dieser Zeitung von offiziöser Seite bestätigt wurden. Die SWG selber macht auf Wunsch der Familie keinerlei weitere Angaben, hat aber eine Stellvertretungsregelung bekanntgegeben. «Aufgrund des Ausfalls hat der Verwaltungsrat der SWG entschieden, dass der Leiter Finanzen + Dienste Herr Roger Burkhard ad interim die Stellvertretung übernimmt», heisst es in einer Mitteilung der SWG. Roger Burkhard nimmt deshalb in diesem Interview Stellung zur Energieversorgung von Grenchen.

Was war dieses Jahr anders beim Einkauf?

Neu in diesem Jahr ist, dass der GVM, die vom Bund an die Gasbranche zur Einspeicherung verordnete Menge von 15 Prozent des Jahresverbrauchs bis Ende September 2022 vollständig beschafft und physisch in einem Erdgasspeicher in Frankreich eingelagert hat. Dieses Gas wurde von der SWG bereits teuer bezahlt, wie vom Bund verordnet. Die Erdgasverfügbarkeit ist zwar reduziert, jedoch noch immer gegeben. Die Preise befinden sich auf einem aussergewöhnlich hohen Niveau. Insbesondere die Preise für die Monatsprodukte Januar bis März 2023 sind aufgrund der drohenden Mangellage regelrecht explodiert.

Sie schreiben in einer Mitteilung, die Gasspeicher in Deutschland und Frankreich seien gut gefüllt. Was bedeutet das und wie lange reichen diese Speicher?

Die deutschen Speicher sind zu 91 Prozent und die französischen Speicher zu 97 Prozent gefüllt. Das bedeutet, dass unsere Vorbereitungen für den Winter 2022/23 erfolgreich waren.

Es heisst auch, dass die Ziele betreffend Einspeicherung auf europäischer Ebene erreicht werden konnten. Europa speichert heute eine Menge von 980 TWh (Terawattstunden) Erdgas. Dies entspricht etwa 20 Prozent des Jahresverbrauchs von Europa.

Kauft auch die Grenchner Industrie das Gas bei der SWG? Wie gross sind die Schwankungen?

Die Grenchner Industrie kauft das Gas bei der SWG ein, das ist in einem Normaljahr ein wesentlicher Teil unseres Gasabsatzes. Die Verbrauchsmengen der Industrie schwanken allerdings sehr stark und hängen auch von der Produktionsauslastung ab. Auch bei den Privaten schwankt der Verbrauch sehr stark je nach Witterung. In einem kalten Winter wird privat deutlich mehr Gas verbraucht. Aus diesen Gründen schwankt der Gasverbrauch je nach Wirtschafts- und Wetterlage relativ stark.

BGU-Bus mit Gasantrieb. Hanspeter Bärtschi

Der Busbetrieb BGU hat viele Gasbusse. Wie ist er betroffen?

Da der BGU Erdgas als Treibstoff nutzt, ist er genau gleich betroffen wie alle anderen Kunden auch (vgl. Kasten, Anm. d. Red.). Die Preise an der Landi-Tankstelle für Erdgas wurden per 1. Oktober ebenfalls erhöht.

Das Busticket bleibt gleich teuer – vorerst Ein Grossteil der Grenchner Busflotte wird mit Gas angetrieben, was die Umweltemissionen gegenüber Diesel vermindert. Heinz Jeker, stv. Geschäftsführer des Busbetriebs Grenchen und Umgebung (BGU), bestätigt, dass der Preis an der SWG-Zapfsäule bei der Busgarage an der Lebernstrasse ebenfalls stark angestiegen ist. «Der einzige Unterschied ist, dass bei uns in Liter abgerechnet wird und nicht in Kilowattstunden», erklärt Jeker. Der BGU sei somit von der Gaspreissteigerung ebenso betroffen wie Haushalte und Industrie. Allerdings sei ja auch der Dieselpreis sehr stark angestiegen, erklärt Jeker weiter. Auswirkungen auf die Ticketpreise habe das Ganze nicht, wohl aber auf die Kosten des BGU. Die Ticketpreise werden überregional im Rahmen des Tarifverbunds Libero festgesetzt. Ob die Busbetriebe für die gestiegenen Betriebskosten entschädigt werden, müsse Ende Jahr mit dem Kanton ausgehandelt werden, meint Jeker. Dass ein Loch in die Rechnung gerissen werde, sei aber jetzt schon klar.

Wäre es sinnvoll, wieder eigene Gasspeicher zu haben? Früher gab es ja das auf dem SWG-Gelände.

Aus Sicht der Versorgungssicherheit sind Gasspeicher sehr wünschenswert. Allerdings hätten oberirdische Speicher gewaltige Ausmasse und hohe Kosten, damit Gas für ein paar Monate gespeichert werden kann und nicht nur der Tagesbedarf wie heute. Unterirdische Speicher wären einiges zweckmässiger und günstiger: Allerdings hat die Schweiz bis dato keine relevanten Kavernen- oder Porenspeicher realisiert. Das Gas war billig und floss immer problemlos. Alternativ können wir die Wärmeversorgungssicherheit auch lokal in Grenchen selber verbessern. Bereits heute betreiben glücklicherweise viele unserer Grosskunden sogenannte Zweistoffanlagen, d. h., sie können im Notfall von Gas auf Heizöl oder einen anderen Stoff z. B. Holzschnitzel umstellen.

Der Gastank der SWG wurde 2013 abgebrochen. Patrick Furrer

Noch zum Strom: Wo kauft die SWG ihren Strom ein und wie viel im Voraus?

Die SWG kauft ihren Strom auf dem Grosshandelsmarkt ein. Der Strom wird analog zum Gas über eine vordefinierte Periode im Voraus in mehreren Tranchen beschafft. Die Beschaffungsstrategie wird laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Werden Energiekäufe mit anderen Stadtwerken «gepoolt»?

Im Gas findet ein Pooling im GVM statt. Im Strom gibt es kein Pooling.

Die SWG ruft zum Energiesparen auf. Was machen Sie persönlich?

Meine Wärmepumpe hat den weitaus grössten Strombedarf. Hier wirkt eine Senkung der Haustemperatur auf 19 Grad am meisten. Diverse alte elektrische Geräte habe ich ersetzt oder zumindest für diesen Winter ausser Betrieb genommen, z. B. den Kühlschrank respektive den Tiefkühler. Zudem stelle ich aktuell komplett auf LED-Beleuchtung um.

Unsere SWG-Mitarbeitenden haben wir aufgerufen, Energiesparmöglichkeiten aufzuzeigen. Dabei kamen viele sehr gute Vorschläge, welche wir nun umsetzen. Die Raumtemperatur wird reduziert. Beleuchtungen und Info-Bildschirme werden ausgeschaltet, ebenso wie Kühlschränke in den Cafeterias und Händetrockner in den WCs.

Es wurde zudem ein Lift-Fahrverbot sowie ein kompletter Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung beschlossen.

Weitere Tipps unserer Mitarbeitenden zum Energiesparen sind auf unserer Website aufgeschaltet.

Spüren Sie schon, dass der Energieverbrauch zurückgeht?

Der Gasverbrauch in der Periode Januar bis August 2022 liegt gegenüber der gleichen Periode im Vorjahr um 16 Prozent niedriger. Ein Grossteil ist dabei vorab auf die warme Witterung zurückzuführen. Erst die Wintermonate werden zeigen, ob und wie viel Energie gespart wird. Wir planen, demnächst auf unserer Website ein Energie-Dashboard zu publizieren, welches Informationen über den Strom- und Gasverbrauch in Grenchen liefert. Damit sollen unsere Kunden die Möglichkeit erhalten, die Entwicklung des Energieverbrauchs aktuell mitverfolgen zu können.

