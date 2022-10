Energie und Umwelt Stryker-Konzern trimmt Selzacher Standort auf CO2-neutral: Eine 300'000 Watt starke Holzpellet-Heizung wird installiert Öl- und Gasheizungen ersetzen liegt im Trend: Aber nicht nur durch Wärmepumpen, die ihrerseits Strom brauchen. Bei Stryker in Selzach wird künftig ein Gebäudekomplex mit Schweizer Holzpellets geheizt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 07.10.2022, 14.00 Uhr

Der rund sechs Tonnen schwere Stahltank für 40 Kubikmeter Holzpellets wurde am Donnerstag beim westlichen Stryker-Werk in Selzach im Boden versenkt. Andreas Toggweiler

Das Medtech-Unternehmen Stryker ist die grösste Arbeitgeberin Selzachs. Der Vorzeigebetrieb hat gemäss eigenen Angaben über 600 Angestellte am Jurasüdfuss. Auf mehr als 100'000 Quadratmetern Fläche befindet sich Entwicklung, Produktion, Konfektionierung und Vertrieb von Schrauben, Platten, Instrumenten und externen Fixationssystemen zur Behandlung von Knochenbrüchen.

Es ist eine Division des weltweit tätigen, gleichnamigen US-amerikanischen Medtech-Konzerns. Dieser habe sich zum Ziel gesetzt, seine CO 2 -Bilanz zu verbessern, erklärt Alexandra Vreczenar, EHS-Beauftragte am Standort Selzach. EHS ist die Abkürzung der englischen Begriffe Environment, Health und Safety, was Umwelt, Gesundheit und Sicherheit bedeutet.

Ehrgeiziges Ziel: Bis 2030 CO 2 -neutral werden

Die Ziele von Stryker seien konkret: «Reduktion der CO 2 -Emissionen um 20 Prozent bis 2024 und CO 2 -Neutralität bis 2030.» Im Laufe des letzten Jahres habe man auch am Standort Selzach gestützt auf dieses Ziel Überlegungen angestellt, wie man den Energieverbrauch optimieren und den CO 2 -Ausstoss verringern könnte.

Im Stryker-Gebäudekomplex West können durch den Heizungsersatz durch Holzpellets 170 Tonnen CO 2 vermieden werden. Andreas Toggweiler

«Das erste und eines der wichtigsten Projekte war der Austausch der Heizungsanlage», erklärt Alexandra Vreczenar. Sie ist auch Leiterin dieses Projekts. Mit dem Austausch einer 18 Jahre alten Ölheizung durch eine moderne, CO 2 -neutrale Pelletheizung könne der CO 2 -Ausstoss am Standort um 4,4 Prozent reduziert werden, was einer jährlichen Einsparung von 170 Tonnen CO 2 entspricht.

Diese Woche wurde am Standort Bohnackerstrasse, dem baulich älteren der beiden Stryker-Werke in Selzach, ein Stahltank angeliefert, der 40 Kubikmeter Holzpellets aufnehmen kann. Am 20. Oktober soll der zugehörige Heizkessel geliefert werden mit einer Heizleistung von 300 Kilowatt.

Die Anlage bedeutet eine Investition von über 500'000 Franken. «Das ist schon eine Anlagengrösse, die nicht ganz alltäglich ist», erklärt Stefan Schneeberger vom Solothurner Büro der Gebäudetechnikfirma Enerconom. Sie wurde zusammen mit anderen Firmen mit der Umsetzung der «Energiewende» bei Stryker betraut.

Lieferung war für August geplant

Eigentlich hätte die Anlage bereit im August montiert werden sollen, doch Lieferverzögerungen der Anlagenbauer in Italien (Tank) und Österreich (Kessel) durchkreuzten die Pläne. «Solche Verzögerungen sind heute leider schon fast an der Tagesordnung», erklärt Schneeberger. Lieferfristen seien von bisher wenigen Wochen bis zu einem Jahr angestiegen. «Aktuell können die Unternehmer noch nicht einmal Liefertermine für gewisse Produkte bekannt geben.»

Der Tank wird per Spezialtransport angeliefert – mit rund zwei Monaten Verspätung. Andreas Toggweiler

Für den Stryker-Umbau hat man denn auch einen Plan B vorbereitet. Falls die Heizung bei der ersten wirklichen Kälteperiode noch nicht läuft. Eine mobile Heizanlage würde dann angeschlossen. Stand jetzt hofft Schneeberger aber, dass die Pellet-Heizung im November in Betrieb geht.

Per Vakuum werden dann die Schweizer Holzpellets (dies war eine Vorgabe) vom Tank zum Brenner befördert. Mit einer Tankladung kann der Gebäudekomplex im Winter vier bis fünf Wochen beheizt werden, bevor Nachschub nötig ist. Man rechnet pro Jahr mit vier bis fünf Tankfüllungen.

Nächster Schritt: Das Warmwasser

Denn das Warmwasser wird zurzeit noch elektrisch geheizt. In einem nächsten Projektschritt sollen im Gebäude die Elektroboiler ersetzt werden, durch Wärmepumpen-Boiler.

Das andere Stryker-Gebäude am östlichen Dorfrand ist viel moderner und nutzt bereits in grösserem Umfang die Abwärme der Maschinen. Es wird zurzeit mit Gas beheizt. «Die CO 2 -Bilanz ist hier viel besser», betont Alexandra Vreczenar. Dennoch prüfe man, ob der Anteil an CO 2 -neutralem Biogas noch gesteigert werden könne.

Übrigens: Bei der Stromversorgung muss Stryker 13 Mio. kWh pro Jahr auf dem freien Markt beschaffen – aber das wäre eine andere Geschichte.

Der Trend geht Richtung Wärmepumpen

Was die Wärmeenergie betrifft sei die Nachfrage nach alternativen Heizsystemen seit dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Verwerfungen auf den Energiemärkten merklich gestiegen, bestätigt Stefan Schneeberger von Enerconom.

«Teilweise werden Gasheizungen ersetzt, die erst vor drei bis fünf Jahren installiert wurden.»

Der Trend gehe dabei klar Richtung Wärmepumpen, wobei Holzheizungen (Schnitzel- und Pelletsanlagen) auch Anklang finden würden.

Es gebe allerdings keine Einheitslösung für den Energieträger. Der Strom für Wärmepumpen sei beschränkt, ebenso das Holz. Es brauche einen Mix von Lösungen, je nach Umfeld. Grosse Industriedächer seien auch besonders für die Solarproduktion geeignet. Manchmal gebe es auf älteren Dächern zwar Probleme mir dem Gewicht der Solarpanels. «Aber auch die werden immer leichter.»

Schneeberger ruft in Erinnerung: «Das Wichtigste ist allerdings: weniger Energie verbrauchen.»

Im Moment gibt es noch genug Holz

Zur Marktsituation bei Pellets und Holzschnnitzel könne er zurzeit keine gesicherten Aussagen machen, denn die Lieferanten gäben sich bedeckt. «Mein Eindruck: Schnitzel aus der Region gibt es nach wie vor genug. Da sehe ich sogar noch Potenzial, weil viele Waldbesitzer den Rohstoff Holz für Energiezwecke bisher nicht wirklich gefördert haben.»

Holzpellets sind genormt und eignen sich damit für die automatische Verfeuerung. Alex Spichale / AGR

Die Forstbetriebe Grenchen und Bettlach seien hier aber Vorreiter und zeigten sich lieferbereit. Bis das Potenzial an heimischer Holzenergie ausgeschöpft sei, dauere es noch ein paar Jahre, schätzt Schneeberger.

Eine wichtige Rolle spielen auch die Holzpellets, wie sie nun bei Stryker in Selzach zum Einsatz kommen. «Hier ist es leider so, dass die Pellets aus dem Ausland billiger sind.» Wer aber auf nachwachsende heimische Rohstoffe setze, tue auch etwas für die in der Schweiz in der Regel nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Zurzeit kostet eine Kilowattstunde Heizenergie aus Holzpellets acht bis zehn Rappen (ohne Heizungsinfrastruktur gerechnet) und ist damit sehr konkurrenzfähig. Die Preise seien allerdings schon deutlich am Steigen, denn sie bewegen sich parallel zu den übrigen Energiepreisen.

