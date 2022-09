Energie Aus der Luft wird sichtbar, wo in Grenchen viel wertvolle Energie verpufft – doch die Messungen müssen noch verfeinert werden Um bessere Aussagen zu ihren Resultaten machen zu können, suchen die Forscher jetzt die Zusammenarbeit mit Immobilienbesitzern in Grenchen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Lokale Hitzeinseln in Grenchen: Die Daten ergeben ein Band mit höheren Temperaturen, das sich vom Friedhof entlang der BLS-Bahnlinie bis ins Kastels erstreckt. zvg

Dass es wichtig ist, Heizenergie haushälterisch einzusetzen, ist an sich nichts Neues. Die Alarmsignale bei der Energieversorgung für den kommenden Winter zeigten, dass es eigentlich schon fünf nach zwölf ist. Bildlich gesprochen um fünf vor zwölf haben die Messflüge des Projekts «Thermoplaner 3D» über Grenchen stattgefunden, nämlich im Februar 2021. Die ersten Aussagen der Forschenden liegen jetzt vor.

Dies, obwohl erst rund ein Drittel der Ziele des Projekts erreicht sind, wie Urs Seiffert von der Firma Considerate erklärt. «Es geht uns darum aufzuzeigen, ob die Thermografie-Aufnahmen auswertbar sind, um Gebäude-Ensembles zu identifizieren, für die ein Wärmeverbund Sinn machen würde.» Dazu versuche man, neuste Technik und Algorithmen einzusetzen.

Aussagen zu einzelnen Gebäuden möglich

Auch Aussagen zu einzelnen Gebäuden sind möglich, sofern weitere Daten von den Immobilienbesitzern mit den Messungen abgeglichen werden können.

Grenchen habe man für die Versuche ausgewählt, weil die SWG das Vorhaben unterstütze. Projektpartner sind zwei Schweizer Fachhochschulen: die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW für die Messtechnik und die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW für die Visualisierung der Daten.

Beide Bereiche sind nicht trivial. Laut Mattia Battaglia von der ZHAW ist bereits bei der Datenerhebung aus der Luft einiges zu beachten für eine akzeptable Datenqualität. Suboptimal war bei den ersten Messflügen etwa, dass sie am Abend stattgefunden haben und nicht am frühen Morgen. Dann nämlich wären die Flächen, die tagsüber von der Sonne aufgeheizt wurden, wieder eher abgekühlt.

Morgenflüge waren offenbar aus flugtechnischen Gründen nicht möglich und der nahe Jura führte zu weiteren Einschränkungen: Die Nachtflüge mussten aus Sicherheitsgründen in grösserer Höhe erfolgen als für die Messung optimal.

Verschiedene Bildebenen zusammengeführt

Technisch unterschiedlich erstellte Bildebenen mussten zusammengelegt werden: aus Thermografie, Laserscan (LIDAR) und einem Tageslichtbild. Weitere Einschränkungen laut Battaglia: Blechdächer und Sonnenkollektoren reflektieren bei der Thermografie in kalten, wolkenlosen Nächten mehr oder weniger die Temperatur des Weltraums: «Sie erscheinen viel kälter, als sie sind.» Flachdächer sind ebenfalls ungeeignet, da sie aufgrund ihrer massiven Bauweise die Wärme speichern.

Um die Aussagekraft der Messungen zu verfeinern bzw. zu verifizieren, sucht das Forscherteam deshalb nun die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Gefragt sind Angaben über die effektiven Dachtemperaturen bzw. die Bereitschaft, einen entsprechenden Sensor einzurichten.

Vergleiche zwischen dem Gasverbrauch einzelner Gebäude und ihrem Thermografie-Bild wurden teilweise bereits gemacht. «Genauere Aussagen wären hier natürlich möglich, wenn man die effektive Raumtemperatur im Innern kennte und den Gasverbrauch fürs Warmwasser», meint Seiffert:

«Insgesamt geht es darum, das energetische und damit auch das finanzielle Potenzial einer Sanierung aufzuzeigen. Es wird aufgrund der Energiepreise immer grösser.»

Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Thermografie liegt bei der Erhebung des Mikroklimas einer Stadt oder Agglomeration. «Mikroklima nennt man die Umweltbedingungen in den bodennahen Luftschichten», meint Fiona Tiefenbacher von der FHNW. Sie hat aufgrund der Thermografie-Luftbilder eine Karte des Mikroklimas in Grenchen verfasst.

Thermokarte der Dächer des Freimatt-Quartiers. Blau bedeutet kühle Temperatur, Rot warme. Grün liegt dazwischen. zvg

Sie zeigt etwa, wo es in Grenchen sogenannte Wärmeinseln gibt, Orte, an denen es – aus verschiedenen Gründen – wärmer ist als im Rest der Stadt. Als Basis wurde dafür der Modalwert (d. h. der am häufigsten gemessene Wert) der Asphalttemperatur der Grenchner Strassen genommen.

Dass Agglomerationen mit vielen Gebäuden und hoher Bodenversiegelung Hitzeinseln bilden, sei inzwischen gut erforscht, erklärt Tiefenbacher. Diese Hitzeinseln hätten Einfluss auf die Lebensqualität. Gegensteuer geben kann man mit Schatten, Wasser, hellen Flächen und Materialien, die weniger Hitze speichern. Und:

«Das allerbeste Mittel sind Bäume, vor allem grosse Bäume.»

Denn bis junge Bäume die entsprechende Mikroklima-Leistung erzielen, dauere es Jahrzehnte.

Auch für die Eruierung des Mikroklimas gebe es Einschränkungen, sagte Tiefenbacher an einem Infoanlass des Smart City Lab im Parktheater. So beruhen die visualisierten Daten auf der besagten bisher einzigen Messung im Februar 2021.

Eine Rolle spielen dabei die Windverhältnisse und die Intensität der Sonneneinstrahlung, die an Hanglagen im Winterhalbjahr aufgrund des Sonnenstandes stärker ist als in der Ebene.

Auch diese Messungen könnten noch verfeinert werden. So bietet das Smart City Lab vernetzbare Sensoren an, welche mithelfen, die Karte des Mikroklimas zu verfeinern. Laut Sascha Nussbaumer sind bisher erst eine Handvoll solcher privater Messstationen in Betrieb.

Immobilienbesitzer, die sich für eine Zusammenarbeit mit dem Projekt interessieren, können sich unter dieser Mailadresse melden: info@thermoplaner3d.ch

