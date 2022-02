Elterntaxis Die Suche nach vertretbaren Lösungen in Grenchen ist schwierig: «Das Ziel ist ein sicherer Schulweg für alle» Im Schulhaus Eichholz in Grenchen täglich dasselbe Bild. Die Autos der Elterntaxis stauen und behindern sich gegenseitig. Kinder werden durch Wendemanöver gefährdet. Die Stadt prüft jetzt eine neue Verkehrsführung. Ein Augenschein. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elterntaxi: Beim Schulhaus Eichholz bringen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und stellen ihr Auto verbotenerweise dort ab. Andreas Toggweiler

Dienstag, 15.45 Uhr, auf der Witmattstrasse beim Grenchner Quartierschulhaus Eichholz. Man könnte meinen, hier beginne bald eine Veranstaltung. Dabei ist es das Gegenteil. Um 16 Uhr ist Schulschluss.

Deshalb fahren immer mehr Autos in die Strasse ein, die nach 500 Metern in ein Fahrverbot mündet. Hinter dem Veloständer, in dem übrigens gähnende Leere herrscht, wird gewendet und das Fahrzeug in Ausfahrtrichtung am Strassenrand abgestellt. Nicht wenige lassen den Motor laufen, eine Fahrerin eines grossen SUV schon seit zehn Minuten.

Immer mehr Autos kommen. Als die Witmattstrasse einseitig zuparkiert ist, wird auf das Trottoir gegenüber ausgewichen. In der Halle sind Primarschüler derweil munter am Turnen, denn Bewegung muss sein (wenn auch nicht auf dem Schulweg). Unmissverständlich machen Plakate darauf aufmerksam, dass der Zutritt zu den Schulhäusern aufgrund der Pandemie strengstens untersagt ist.

Eine weitere Lagebesprechung

Als die Schulglocke läutet, werden die Kids nach weiteren Minuten von ihren Eltern in Empfang genommen und ins Auto verfrachtet. Andere Kinder, darunter etliche mit dunkler Hautfarbe, angeln sich ein Trottinett und machen sich selbstständig auf den Heimweg, munter in gegenseitige Gespräche vertieft.

Nach weiteren zehn Minuten ist der Spuk vorbei – bis morgen früh. Zwischenzeitlich haben sich der Stadtpräsident und der Polizeikommandant hinter dem Schulhaus zu einer weiteren Lagebesprechung getroffen. Es ist mitnichten die erste. Schon seit Jahren wird für das Elterntaxi eine Lösung gesucht. Oder dagegen.

Im Moment stehen die Zeichen eher auf dafür. Denn nicht immer kommt das Verkehrschaos vor dem Schulhaus nur wegen Helikopter-Eltern und bewegungsfauler Schulkinder. Eine Frau hat gesehen, wie sie bei der Zufahrt im Auto fotografiert wurde, und wendet sich an den Reporter. «Ich möchte nicht, dass man unser Auto erkennt auf dem Foto. Denn ohne Transport schafft es meine Tochter nicht in die Stadt hinauf zur Schwimmstunde», erklärt sie zunächst.

Zu wenig Zeit, zu weiter Schulweg

Und überhaupt habe ihr Kind einen langen Schulweg. Eine halbe Stunde daure dieser, behauptet sie. Viele arbeitstätige Eltern müssten die Kinder abholen und zur Schule bringen, weil die Zeit sonst zu knapp sei, insbesondere über Mittag. Aber sie mache dies sonst nicht, versichert sie.

Alltägliches Chaos: Elterntaxis beim Eichholz-Schulhaus. at.

Gesamtschulleiter Hubert Bläsi dementiert nicht, dass der Zeitfaktor für manche Eltern wichtig sei. Er versichert aber, dass für jedes Kind der optimale Schulweg gesucht werde bei der Zuteilung in ein Schulhaus. Wegen angeblicher Schulraumknappheit habe man bisher noch niemand in ein anderes Quartier schicken müssen. Auch wenn das immer wieder so kolportiert wird. «Wenn so etwas nötig würde, würden wir für einen Transport sorgen.»

Die Unterredung des Stadtpräsidenten mit dem Polizeichef hat zum Zweck, eine Lösung für die verfahrene Situation beim Eichholzschulhaus zu finden. Denn die einfachste Lösung, die Witmattstrasse nach Süden zu öffnen, um eine Schlaufe zu fahren, geht angeblich nicht wegen des Witischutzes.

Jetzt wird laut Stadtpräsident François Scheidegger eine Lösung geprüft mit einem «Elterntaxi-Stand» auf dem Platz vor der Zivilschutzanlage Eichholz. Der Eingang befindet sich direkt hinter dem Schulhaus. Die Autos würden dann über den Garnbuchiweg vom Back-Caffee her zirkulieren und könnten auf dem grossen Parkplatz parkieren und wenden. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Garnbuchiweg durchgehend (im Einbahnverkehr) befahrbar zu machen.

Verbote sind nicht möglich

Am liebsten wäre es den Behörden, die Elterntaxis würden verschwinden. Doch verbieten kann man sie nicht. Ein weiterer Ansatz, den man verfolgen will, ist der Elternrat. «Vielleicht empfinden gewisse Leute die Aufrufe der Behörden als Bevormundung. Wenn sie aber von anderen Eltern hören, wie unerwünscht die Elterntaxis sind, haben sie vielleicht ein Einsehen», meint Hubert Bläsi.

Der Pedibus unterwegs in einer Innerschweizer Landgemeinde. Matthias Piazza

Und es gibt hoffnungsvolle Ansätze. So kopieren einzelne Eltern das in der Westschweiz stark verbreitete «Pedibus»-Modell, indem sie ihre Kinder auf dem Schulweg begleiten. Natürlich zu Fuss. Auf einer festgelegten Route gibt es «Haltestellen», an denen Kinder dazustossen oder die Gruppe für das letzte Stück des Wegs verlassen.

Janine Riesen von So-mobil, der Organisation, die im Kanton Solothurn zusammen mit den lokalen Behörden beispielsweise die Aktionen «Walk to School» organisiert, findet das Pedibus-Modell gelungen und nachahmenswert. Sie kündigt an, dass So-mobil künftig als kantonale Koordinationsstelle auftreten will, damit möglichst viele «Pedi-Buslinien» entstehen.

Riesen zeigt aber auch ein gewisses Verständnis für offenbar ausweglose Situationen wie im Eichholz. «Es ist besser, die Stadt sucht eine Lösung mit einer sicheren Haltestelle, als wenn durch chaotische Wendemanöver noch andere Kinder gefährdet werden.» Denn das Ziel sei ein sicherer Schulweg für alle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen