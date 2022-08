Bettlacher Arzt prüft EHC Biel auf Herz und Nieren

Eishockey Saisonstart «Belastungen für Spieler sind ausserordentlich hoch»: Bettlacher Arzt macht beim EHC Biel den Gesundheitscheck 26 Eishockeyspieler vom National-League-Club EHC Biel hat der Bettlacher Arzt Patrick Fluri auf Herz und Nieren untersucht. Erstmals im neuen Gesundheitszentrum in Bettlach. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.00 Uhr

Arzt Patrick Fluri bei der Untersuchung von EHCB-Goalie Joren van Pottelberghe. zvg

«Die Mannschaft ist fit, es gab früher schon grössere Probleme», sagt der Bettlacher Arzt Patrick Fluri, nachdem er 26 Spieler untersucht hat. Natürlich darf er wegen der ärztlichen Schweigepflicht nicht mehr sagen, aber der Teamarzt tönt zuversichtlich für die kommende Saison.

Mit seinen beiden Kollegen Martin Bachmann (Orthopäde an der Klinik Linde) und Alexander Tschantré (Hausarzt) aus Biel bildet Patrick Fluri das langjährige Ärzteteam des EHC Biel. In Zusammenarbeit mit der Klinik Linde in Biel sind die drei Ärzte für die medizinische Betreuung des Teams verantwortlich.

Eine körperlich fordernde Sportart

Die Eismänner konnten Anfang August erstmals auf ihrem Element in der Tissot Arena trainieren, haben aber schon drei Monate Kraft- und Konditionstraining hinter sich.

«Die Belastungen für die Spieler sind im Training und Wettkampf ausserordentlich hoch, Probleme sollen deshalb rechtzeitig erkannt und behandelt werden»,

erklärt Fluri, der die Mannen jedes Jahr vor Saisonbeginn zusammen mit seinen Kollegen zum umfassenden «Bodycheck», der sportmedizinischen Untersuchung, aufbietet. Die Wettkampf-Saison beginnt Mitte September.

EHCB-Stürmer Luca Cunti bei der Blutentnahme. zvg

Die Spieler werden allgemeinmedizinisch und orthopädisch untersucht. Weiter werden diverse Laboruntersuchungen und ein EKG gemacht. Aufgeboten für die Untersuchung der 26 Spieler waren nebst den drei Ärzten auch fünf medizinische Praxisassistentinnen.

Dem EHCB schon 17 Jahre verbunden

Seine Verbindung zum EHC Biel sei eine nunmehr schon 17-jährige Tradition, erzählt Fluri. «Ich war damals Assistenzarzt in Magglingen und der EHC Biel spielte jeweils vor 800 Zuschauern in der Nati B. Der Verein hatte keinen Arzt mehr, war aber von der Liga her angehalten, einen Mannschaftsarzt zu bezeichnen.»

Vom damaligen Masseur sei er in dieser Ausgangslage angefragt worden, ob er mithelfe, die Mannschaft zu betreuen. Daraus sind nun 17 Jahre Zusammenarbeit geworden mit einer Mannschaft, die seither dem Publikum immer mehr Freude bereitet.

Fluri freut sich umso mehr, dass der traditionelle «Bodycheck» erstmals bei ihm im neuen Ärztezentrum in Bettlach stattfinden konnte. Es biete die erforderliche moderne Infrastruktur, welche für diese Untersuchungen nötig ist.

Das Ärztezentrum im vom Bettlacher Immo-Unternehmer Beat Leimer erstellten Neubau beherbergt seit vergangenem Dezember Fluris Hausarzt-Gruppenpraxis, in welcher vier Ärzte, zehn Praxisassistentinnen, eine Psychologin und eine Sekretärin tätig sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen