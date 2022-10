Bootshafen in Grenchen wird von Naturschutzverbänden blockiert

Einsprachen Seit mindestens 17 Jahren möchte Grenchen einen Bootshafen – nun bremsen die Naturschutzverbände Zuerst fehlte es am Investor, jetzt kommen die Einsprachen der Naturschützer. Wird Grenchen je einmal einen eigenen Bootshafen bekommen? Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Der Bootshafen von Solothurn. Grenchen möchte eine ähnliche Anlage bauen. Oliver Menge

Es sind für Grenchen schon fast «alte Bekannte», die ein weiteres grosses Projekt in der Uhrenstadt mit Einsprachen blockieren. Die mit dem Verbandsbeschwerderecht ausgestatteten Organisationen Pro Natura und SVS Birdlife haben auch bei der Neuauflage des geplanten Bootshafens Einsprachen eingereicht. Sie beantragen, dass das Projekt so nicht bewilligt wird.

Bei Infrastrukturprojekten in Grenchen ist mit diesen NGOs offenbar immer wieder zu rechnen: Während die Vogelschützer dafür gesorgt haben, dass dem Windpark auf dem Grenchenberg vom Bundesgericht die Flügel gestützt wurden, fordert Pro Natura zurzeit, dass die Strasse auf den Grenchenberg um eine Grundwasser-Schutzzone herum verlegt wird. Auch das würde das Windparkprojekt um weitere Jahre verzögern. Von den Kosten gar nicht zu sprechen.

Seit Jahrzehnten ein Wunsch Grenchens

Beide Solothurner Sektionen der nationalen Organisationen haben nun das Visier neu eingestellt auf ein weiteres Grenchner Projekt, das sogar noch älter ist als der Windpark. Mindestens seit 2005 gibt es Pläne für einen Bootshafen an der Aare. Nachdem endlich ein (bisher anonymer) Investor nach Angaben der Stadt Interesse signalisiert hat, das Projekt zu finanzieren, verzögern nun aber Einsprachen die Pläne. Vielleicht werden sie es auch verhindern.

Die Stadt hat in den letzten Jahren die planerische Vorarbeit geleistet, sodass dieser Investor – angeblich ein Unternehmer aus der Region – nur noch die Geldschatulle zu zücken braucht, wenn einmal die Baubewilligung vorliegt.

Wer investieren will, darüber sagt die Stadt nach wie vor nichts. «Zur Finanzierung gibt es nichts Neues zu sagen», meint Stadtbaumeister Aquil Briggen auf Anfrage, bestätigt aber die Absicht der Stadt Grenchen, dem Investor ein baureifes Projekt vorlegen zu können, dessen Einsprachesituation bereits bereinigt ist.

Plan des aktuellen Projekts für den Grenchner Bootshafen. zvg

Im Mai 2021 hatte die Stadt beim Amt für Raumplanung die Pläne für den Bootshafen erstmals eingereicht. Der Kanton ist zuständig, da es sich (wie beim Windpark) um ein Projekt ausserhalb der Bauzone handelt. Der Bootshafen soll 73 Bootsplätze beinhalten, Parkplätze und die üblichen Service-Anschlüsse. Als «Hafenrestaurant» dient das bestehende Restaurant Fischerhaus.

Ein Werkhof, der im Weg ist

In Grenchen besteht zudem der Wunsch, eine Naherholungszone entlang der Aare zu etablieren. Im Wege steht hier der Werkhof der Baufirma Marti mit Flusszugang, der zwischen Schiffsanlegestelle und Restaurant liegt. Obwohl er den Bootshafen an sich nicht tangiert, war er auch schon Gegenstand politischer Diskussionen. Die Stadt möchte eigentlich, dass er zurückgebaut wird und ein Naherholungsgebiet entsteht. Die Baufirma möchte ihn mangels Alternativen an der Aare weiterbetreiben.

Im Sommer 2021 hatten Pro Natura und SVS Birdlife gegen das Vorhaben des Bootshafens Einsprache gemacht. Man betonte damals, dass man nicht gegen den Bootshafen sei, bringe dieser doch auch mittelfristig die Aufhebung von verstreuten «wilden» Bootsanlegeplätzen entlang der Aare, meinte etwa SVS Birdlife. Doch werden von den Organisationen ungenügende Ersatzmassnahmen für die notwendigen Rodungen des Ufergehölzes moniert. Weitere Kritikpunkte waren die Bodenversiegelung und mögliche «Lichtverschmutzung».

Die Neuauflage kam überraschend

Bis vergangenen Sommer herrschte danach Funkstille, als plötzlich eine Neuauflage des Bootshafenprojektes erfolgte. Wieder gab es Einsprachen. Während man beim Kanton unter Berufung auf das laufende Verfahren keinerlei Angaben zu den Einsprechern machen wollte, auch nicht über die Gründe der Neuauflage, ist bei der Stadt Grenchen zu erfahren, dass die Naturschutzorganisationen ihre Einsprachen ergänzt hätten.

Ein Grund der Neuauflage ist laut Stadtbaumeister Aquil Briggen auch, dass sich aufgrund eines Bundesgerichtsurteils die Rahmenbedingungen für Einbauten im Grundwasser geändert hätten. Diese müssen nun im Projekt berücksichtigt werden.

Situation vom Berner Aareufer aus gesehen. Jürg Amsler

Pro Natura gibt auf Anfrage Einblick in die ergänzte Einsprache von vergangenem Juni. Die Stellungnahmen der kantonalen Ämter, die inzwischen ihre Mitberichte abgegeben hatten, lieferten offenbar neue Munition. Jedenfalls wird das zuständige Bau- und Justizdepartement aufgefordert, «das Bauvorhaben ... in der vorliegenden Form nicht zu bewilligen».

Erneut werden ungenügende ökologische Ersatzmassnahmen ins Feld geführt: Es sei «ein adäquater Ersatzstandort für eine lineare artenreiche Niederhecke» zu finden und vertraglich festzulegen. Ferner sei auf den Schwarzbelag des neuen Flurwegs zu verzichten, zu Gunsten eines Mergelbelags.

Forderung: Witi-Schutzzone nicht tangieren

Und last but not least fordert Pro Natura jetzt eine Projektanpassung im östlichen Bereich des Bootshafens, damit die Witi-Schutzzone nicht tangiert wird. Dies gestützt auf eine entsprechende Stellungnahme des Amtes für Raumplanung vom 17. September 2021.

Laut Angaben der Stadt hat SVS Birdlife eine gleichlautende Einsprache eingereicht. Bei der Stadt ist man der Ansicht, dass die bemängelten Punkte bereits geregelt sind. Die vorgeschlagenen Ersatzmassnahmen seinen nicht ungenügend: «Die Ersatzmassnahmen sind so mit dem Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Solothurn abgesprochen», erklärt der Stadtbaumeister.

Und was den Perimeter des Projektes betreffe, halte man sich an den bereits genehmigten Gestaltungsplan. Der Stadtbaumeister gibt zu bedenken:

«Eine Reduzierung der Anzahl Bootsplätze würde das Projekt sterben lassen.»

Wie lange der Investor noch bereit ist zu warten, darüber will Briggen nicht spekulieren. Er erklärt, dass es übrigens noch eine dritte Einsprache gibt, vom benachbarten Restaurant Fischerhaus. Zumindest diese wird leicht zu bereinigen sein. Verlangt wird ein sogenanntes Rissprotokoll, welches dokumentiert, ob am eigenen Gebäude durch die Bautätigkeit Schäden entstehen. «Das ist heute eigentlich Standard», stellt Briggen in Aussicht.

Das Projekt aus dem Jahr 2005, das nie realisiert wurde. zvg

