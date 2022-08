Rehbock verheddert sich in Grenchner Weidezaun und wird befreit

Einsatz des Jagdaufsehers Befreiungsaktion in Grenchen: Ein Rehbock konnte aus seiner misslichen Lage gerettet werden Ein ausgewachsener Rehbock hatte sich in einem Weidezaun verfangen und musste losgeschnitten werden. Peter Brotschi 17.08.2022, 15.30 Uhr

Der Rehbock war schon ziemlich benommen, als Anton Pürro ihn antraf. zvg

Weidezäune können für Wildtiere gefährlich werden. Ein Beispiel gab es unlängst in Grenchen. Passanten entdeckten einen Rehbock, der sich in der Nähe der Kapelle Allerheiligen mit seinem Gehörn unlösbar am Rand einer Weide im Zaun verfangen hatte.