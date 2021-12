Allen Mietern im ehem. Meyer & Söhne Grenchen wurde gekündigt

«Eine Katastrophe» Ehemaliges Warenhaus Meyer & Söhne in Grenchen: Alle Mieter haben die Kündigung erhalten Allen Mietern des ehemaligen Warenhauses Meyer & Söhne wurde gekündigt, eine Verhandlung um Mieterstreckung vertagt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Das frühere Warenhaus Meyer & Söhne an der Löwenkreuzung. Oliver Menge

Das ehemalige Warenhaus Meyer & Söhne an der Löwenkreuzung in Grenchen hat schon mehrfach für Negativschlagzeilen gesorgt. Genauer ausgedrückt: die Eigentümer, das Haus wechselte einige Male den Besitzer und jedes Mal bestand Hoffnung, jetzt gehe endlich was.

Denn das Gebäude verfiel zusehends, die Schäden an der Fassade waren nicht zu übersehen, ganz zu schweigen von Wasser- und anderen Schäden im Innern. Notwendige Reparatur- und Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude wurden aber immer wieder aufgeschoben, die Mieter bezahlten Investitionen und Reparaturarbeiten oft selber.

Anfang dieses Jahres wurde das undichte Dach notdürftig mit Planen abgedeckt und es sah ganz danach aus, als ob der aktuelle Besitzer der ganzen Häuserzeile die Sanierung endlich an die Hand nehmen will. Vor vier Jahren waren die Hausnummern Bielstrasse 1, 3 und 5 von der Architekturfirma Atelierbau an die «Granges 135 SA» mit Sitz in Lausanne verkauft worden.

Dahinter steht offenbar ein Franzose, der anonym bleiben will. Verwaltet werden die Liegenschaften von einer Liegenschaftsverwaltung in Derendingen, einer Unternehmung für Immobilien, Treuhand und Verwaltungen, die in Grenchen etliche Blöcke im Lingerizquartier besitzt oder betreut.

Im Obergeschoss im südlichen Teil – auf dem Bild links – ist die Ballettschule untergebracht. Oliver Menge

Plötzlich flatterten die Kündigungen ins Haus

Alle Mieter im markanten Gebäude an der Löwenkreuzung wie das «City Fit» im Obergeschoss mit Inhaber und Geschäftsführer Pascal Brunner, das seit 24 Jahren dort beheimatet ist, erhielten vor kurzem die Kündigung des Mietvertrags. Bis November 2022 müssten sie allesamt raus sein, dann werde das Gebäude umfassend saniert.

Unter ihnen EP: Digirama mit Inhaber und Geschäftsführer Stephan Buser – seit 30 Jahren an diesem Standort, das Music Center von Kurt Gilomen und die Ballettschule von Grenchens Kulturpreisträgerin Barbara Bernard im hinteren Teil des Gebäudes, in der bereits Generationen von Balletteusen Pirouetten und Fouettés gedreht haben und Grand Jetés gesprungen sind.

Zwar habe man den Mietern das Angebot gemacht, nach der Komplettsanierung wieder einzuziehen, allerdings zu neuen Konditionen, die um etliches höher sein dürften als die bisherigen, vergleichsweise günstigen ortsüblichen Mietzinse. Oder wie Stephan Buser, Inhaber von EP: Digirama, sagt:

Stephan Buser, Geschäftsführer EP: Digirama.

«Wir hatten seit Jahren einen Mietzins mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und müssen mit einem viel höheren Preis rechnen nach der Komplettsanierung. Aber wir sind hier nicht in Zürich an der Bahnhofstrasse.»

Ausserdem: Wohin sollte er sein Verkaufsgeschäft und das Lager in der Zwischenzeit für die Dauer der Sanierung verlegen? Also bleibt nur die Suche nach einer neuen Lokalität. «Auch wenn gegenteilige Gerüchte in der Stadt herumgeistern: Wir haben noch kein neues Verkaufslokal gefunden.» Zwei, drei Optionen habe er geprüft, darunter sei aber nichts Passendes gewesen, sagt Buser.

Die Mieterschaft einigte sich darauf, eine Mieterstreckung zu erwirken, weil es unglaublich schwierig sei in der jetzigen Zeit, innerhalb eines einzigen Jahres geeignete Verkaufslokalitäten und passende Räumlichkeiten zu finden. Stephan Buser: «30 Jahre waren wir jetzt hier, ich habe den ganzen Innenausbau und sogar die neuen Schaufenster selber bezahlt. Das Gebäude ist in einem desolaten Zustand und muss ganz klar saniert werden, wir hätten nur gerne etwas mehr Vorlaufzeit.»

Deshalb habe er eine Fristerstreckung von sechs Jahren beantragt, das Maximum.

Vermieter lässt Schlichtungstermin platzen und schickt Anwälte vor

Zwei Tage vor der Verhandlung liess der Gegenpart den Termin platzen. Die Vertreter der Liegenschaftsverwaltung wollten nicht an der Schlichtungsverhandlung teilnehmen, sie schickten Anwälte vor, die sich zuerst in die Materie einlesen müssten, hiess es seitens Buser. Wann der neue Termin stattfinden soll, sei unklar, möglicherweise irgendwann im Januar.

Pascal Brunner, Inhaber des City Fit, ist pessimistisch, ein neues Lokal zu finden:

Pascal Brunner, Inhaber City Fit Grenchen.

«Ich habe rund 160’000 Franken investiert hier, neue Duschen eingebaut, Spiegel fürs Aerobic eingebaut – alles Dinge, die ich nicht an einen neuen Ort mitnehmen kann.»

Banken seien bei Krediten an Fitness-Institutionen äusserst zurückhaltend, gelinde gesagt. Er habe diverse Male bei der Verwaltung Anfragen gestellt, aber nie eine Antwort erhalten. «Ich bin sehr enttäuscht und meine Frau sehr wütend.» Die Miete sei immer pünktlich bezahlt worden, aber als es dann keine Einnahmen mehr gegeben habe wegen der Coronapandemie und sie um Kulanz bei der Miete gebeten hätten, habe man es nicht mal für nötig gehalten, ihnen zu antworten.

Für die einen kein Desaster – für die anderen eine Katastrophe

Kurt Gilomen verlässt im Januar das sinkende Schiff. «Ich habe ein anderes Ladenlokal gefunden, denn bei dem Spiel mache ich nicht mit.» Natürlich wäre es «gäbiger» gewesen, dort zu bleiben, sagt der Musiker, der im Erdgeschoss das Music Center betreibt, ein Musikgeschäft mit Gitarren, Schlagzeug, Percussion, Verstärkern und Zubehör.

Aber er werde sowieso in zwei Jahren pensioniert und habe zwei Möglichkeiten gehabt: «Entweder ich höre nächstes Jahr ganz auf, oder ich habe Glück und finde ein passendes Lokal.» Nun habe er an der Centralstrasse eine Lokalität gefunden, die fast gleich gross sei, in der er das Music Center Mitte Februar wiedereröffne. Kurt Gilomen:

Kurt Gilomen, Inhaber Music Center.

«Für mich war die Kündigung nicht so tragisch, ich kann morgen den Schlüssel drehen und habe keinen Fünfer Schulden.»

«Das ist schlicht eine Katastrophe für uns», sagt Barbara Bernard. Zwar hätten ihr Stadtpräsident François Scheidegger und Mike Brotschi, Projektleiter Jugend und Sport bei der Stadt, zugesichert, ihr zu helfen, sie eventuell in einer Turnhalle oder ähnlich unterzubringen mit ihrer Ballettschule, aber ob sich das eigne? Das gehe nur, wenn man dort Stangen und Spiegel montieren könne.

Sie sei etwas verzweifelt, denn sie habe eigentlich vorgehabt, die Schule noch weiterzuführen, in den nächsten Jahren eine Fachkraft, also ausgebildete Ballettlehrerin oder Ballettlehrer einzuarbeiten und dieser Person dann in zwei, drei Jahren die renommierte Schule zu übergeben. Barbara Bernard sagt:

Barbara Bernard Schildknecht.

«Aber das geht nicht, wenn ich nicht ein neues Lokal finde, mit einem Tanzsaal, Garderoben und einem kleinen Büro oder Zimmer für die Lehrpersonen.»

Ein Lokal, das zentral gelegen sei, denn viele Schülerinnen kommen von ausserhalb mit dem Zug. Den Standort Solothurn habe sie ja bereits vor Jahren aufgegeben – als ihr inzwischen verstorbener Gatte krank wurde, sei ihr das einfach zu viel geworden.

Die Immobilienverwaltung schweigt

Die fragliche Verwaltung (Name der Redaktion bekannt) wurde um eine Stellungnahme gebeten, bis zum Redaktionsschluss ging aber keine Reaktion bei dieser Zeitung ein.

