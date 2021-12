Einbürgerungen in Grenchen nehmen zu

Rekordzahl erwartet Die erleichterte Einbürgerung wird in Grenchen rege benutzt In Grenchen haben sich im vergangenen Jahr total 54 Personen einbürgern lassen. Und diese Zahl wird weiter ansteigen, auch wegen neuer gesetzlicher Regelungen. 2021 wird eine Rekordzahl von neuen Gesuchen erwartet. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Bürgerhaus Grenchen. Patrick Furrer

37 Prozent Ausländerinnen und Ausländer wohnen in der Uhrenstadt. Viele kamen und kommen wegen der industriellen Arbeitsplätze und helfen mit, den allseits beklagten Fachkräftemangel zu lindern. Grenchen ist eine Migrationsstadt. Das war unlängst an einem Informationsanlass von Granges Melanges einmal mehr greifbar.

Einige Dutzend Interessierte nahmen die Gelegenheit wahr, sich an der Veranstaltung über die aktuellen Rahmenbedingungen der Einbürgerung zu informieren. «Das werten wir als Erfolg, das Bedürfnis nach Information ist offenbar da», meint Elisabeth Egli, Präsidentin des Vereins Granges Melanges, der zum ersten Mal einen derartigen Anlass durchführte. Egli: «Ich könnte mir eine Fortsetzung vorstellen.»

Die Hürden für die Einbürgerung sind nach wie vor hoch, die Kosten nicht unbeträchtlich, wie Jacqueline Gissler vom Sekretariat der Grenchner Bürgergemeinde und Richard Aschberger, Bürgerrat und Präsident der Integrationskommission, in kurzen Exposés zu den aktuellen Bestimmungen ausführten.

Nach wie vor sind alle Staatsebenen in das Verfahren involviert: Bund, Kanton und Bürgergemeinden, was die Kosten für das 2 bis 3 Jahre dauernde Verfahren auf eine Höhe von 4000 bis 5000 Franken treibt. «Immerhin sind die Kosten heute günstiger als früher und nicht mehr willkürlich», führte Richard Aschberger aus. Der SVP-Politiker hat selbst «Secondo-Eltern» aus Taiwan und Deutschland, wie er zu Beginn anmerkte. Aschberger ermunterte gut integrierte Ausländerinnen und Ausländer, den Schritt zu wagen:

«Ja, die Einbürgerung ist teuer, aber die Gegenleistung ist beträchtlich. Man sollte die als Investition für das ganze Leben betrachten.»

Ja mehr noch: für alle künftigen Generationen, denn die Staatsbürgerschaft kann nur bei schwerwiegenden Vorkommnissen wieder entzogen werden. Staatsbürger würden danach die weltweite Protektion des Schweizer Staates geniessen können: «Der Schweizer Staat engagiert und kümmert sich weltweit um seine Bürger.» Dazu komme die Möglichkeit der politischen Partizipation, also das aktive und passive Wahlrecht.

Während der langen Fristen kann viel passieren

Pflichten gibt's ausser für junge Männer (Militärdienst) keine. Dass die Unsicherheit dennoch beträchtlich ist, zeigte eine anschliessende Fragerunde, die von den Anwesenden ausgiebig benutzt wurde. Gegenstand waren immer wieder die Fristen: Zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz, mindestens vier Jahre im Kanton und zwei Jahre in der Gemeinde.

Sitzungszimmer des Bürgerrats mit Wappen der Grenchner Geschlechter. at.

«Dann ist es also für mich nicht möglich, dass ich während des Verfahrens nach Bellach umziehe, auch wenn dies arbeitsplatzmässig Sinn machen würde?», fragte jemand. Die Antwort hier lautet Nein – oder frühestens nach Zusicherung des Bürgerrechtes in Grenchen und nur innerhalb des Kantons Solothurn. Auch kann man das Gesuch erst nach Ablauf der Wohnsitzfristen einreichen, auch wenn danach das Verfahren noch Jahre dauert.

Der Sprachnachweis ist neuerdings Voraussetzung für den Neubürgerkurs (25 Lektionen, mit Prüfung). «Seit dieser Regelung ist die Erfolgsquote an der Prüfung deutlich gestiegen», weiss Gissler. Sie rät, sich jeweils etwa ein halbes Jahr im Voraus über die aktuellen Regelungen zu erkundigen.

Aschberger erläuterte ferner das Gespräch mit der Einbürgerungskommission. Das Klischee aus dem Film «Die Schweizermacher» liegt dabei fernab der Realität. «Es ist kein 90-minütiges Verhör, sondern dauert in der Regel 15 bis 20 Minuten», sagte Aschberger. «Sie haben bisher im Einbürgerungsverfahren nur Formulare gesehen, hier sehen Sie erstmals Gesichter», meinte er zu diesem Gespräch. «Und Sie können wählen, ob Sie Mundart oder Hochdeutsch sprechen.»

«Sie müssen auch nicht alle Bundesräte aufzählen können.»

Zu beachten sind die finanziellen Verhältnisse. Man darf keine (Steuer-) Schulden und keine Betreibungen haben und keine Sozialhilfe beziehen. «Wir sehen Ihre Steuererklärung», erklärte Aschberger. Arbeitslosigkeit ist hingegen kein Hinderungsgrund. Gar keine Rolle spiele auch die Religion. Aufpassen muss man auf seinen Strafregisterauszug: «Ein Raserexzess bedeutet das Ende des Einbürgerungsverfahrens», mahnte Aschberger. «Und das Geld kommt nicht retour.»

Die Einbürgerungsdossiers verliefen in Grenchen meistens unproblematisch. «Von 20 eingereichten Dossiers ist vielleicht eines kritisch.» Aschberger erinnert auch daran, dass die Einbürgerungskommission längst nicht alle Dossiers zu Gesicht bekommt. «Die erleichterte Einbürgerung ist ein Prozess, in den wir nicht involviert sind.»

Erleichterte Einbürgerungsverfahren führt der Bund durch

Seit 2018 können sich Ausländerinnen und Ausländer der 3. Generation bis zum Alter von 25 Jahren erleichtert einbürgern. Die Dossiers werden direkt vom Bund behandelt. Die Kosten dieses Verfahrens sind deutlich geringer: 500 Franken für Erwachsene, 250 Franken für Kinder.

Laut Aschberger ist es sinnvoll, dass sich jeweils ganze Familien einbürgern, was auch oft vorkomme. «Es erleichtert den Umgang mit behördlichen Angelegenheiten sehr, wenn für die ganze Familie dasselbe gilt.»

Jaqueline Gissler erinnerte daran, dass bei der erleichterten Einbürgerung noch eine Übergangsfrist während einer Einführungsphase gilt. «Bis zum 15. Februar 2023 können sich alle Personen der 3. Generation bis zum Alter von 40 Jahren erleichtert einbürgern.»

Aktuell mehr Einbürgerungsgesuche

Wie präsentieren sich in Grenchen die Zahlen? Die Einbürgerungsgesuche im ordentlichen Verfahren sind in den vergangenen Jahren ziemlich stabil geblieben, jetzt ist die Tendenz aber steigend, erklärte Aschberger am Rande der Veranstaltung. So wurden 2020 in Grenchen im ordentlichen Verfahren 35 Personen eingebürgert (17 Gesuche).

Dazu kommt aber die erleichterte Einbürgerung: hier kommen noch einmal 19 Personen dazu (18 Gesuche). Es sind laut Auskunft der Bürgerschreiberei 13 Personen der 3. Generation sowie 6 Personen, die durch Heirat Schweizerin oder Schweizer geworden sind.

Diese Zahlen werden weiter ansteigen. Allein im laufenden Jahr sind bis jetzt 30 Gesuche eingegangen für die ordentliche Einbürgerung von meist mehreren Personen pro Gesuch, wie Jacqueline Gissler auf Anfrage bekanntgibt. «Es könnte einen neuen Rekord geben.» Bei der Verleihung des Bürgerrechts sind allerdings im laufenden Jahr erst fünf Beschlüsse des Regierungsrates eingegangen. «Eingereicht haben wir viel mehr.» Sie scheinen sich in der kantonalen Fachkommission Bürgerrecht zu stauen.

Bei der erleichterten Einbürgerung sind 2021 bisher 13 eidgenössische Beschlüsse (17 Personen) eingegangen, (2 Heiraten und 15 3. Generation).

Praktisch keine Rolle spielen die Einbürgerungen von Schweizern, die zusätzlich das Grenchner Bürgerrecht erhalten. Hier gibt es ab und zu einzelne Gesuche, nicht einmal jedes Jahr eines. Wer Bürgerin von Grenchen ist, ist an der Bürgergemeindeversammlung stimmberechtigt.

Ordentliche Einbürgerung 2020: 17 Gesuche/35 Personen Kosovo 11

Deutschland 5

Türkei 5

Bosnien-Herzegowina 4

Irak 3

Iran 3

Kroatien 1

Serbien 1

Serbien-Montenegro 1

China 1

Erleichterte Einbürgerung 2020 (Heirat oder 3. Generation): 18 Gesuche/19 Personen Italien 10

Türkei 4

Deutschland 2

Frankreich 1

Serbien 1

Syrien 1

