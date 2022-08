Migros Grenchen: Blick hinter die Kulissen

Ein Tag im Arbeitsleben von Sabrina Gesto: Blumenverkauf, Kundendienst und Kasse halten sie im Migros Grenchen auf Trab Selbst wenn es ferienbedingt ruhig ist, hat die stellvertretende Bereichsleiterin immer zu tun. Sie geniesst die Abwechslung und die unterschiedlichen Kontakte, die der Arbeitsplatz ihr bieten. Daniela Deck Jetzt kommentieren 12.08.2022, 18.00 Uhr

Seit sieben Jahren arbeitet Sabrina Gesto in der Migros Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Zögernd hält ein Senior am Kundendienst Sabrina Gesto seine kombinierte Kredit- und Cumuluskarte entgegen. «Was soll ich jetzt tun?», fragt er. Auslöser seiner Unsicherheit ist das Schreiben zur bevorstehenden Trennung der Kreditkartenfirma vom Punktesammelsystem der Migros, das die Inhaber dieser Kreditkarte erhalten haben.

Gesto kommt hinter dem Schalter hervor und stellt sich neben den Kunden. Ohne die Barriere aus Theke und Plexiglasscheibe kann die stellvertretende Bereichsleiterin Services (Kundendienst, Kasse, Blumenabteilung) dem Mann leichter erklären, welche Entscheidungsmöglichkeiten er hat.

Zwei Minuten später verlässt der Kunde erleichtert die Migros Grenchen, in der einen Hand Antragsformulare für neue Kreditkarten für sich und seine Frau, in der anderen seine gefüllte Einkaufstasche.

Sein Platz am Kundendienstschalter wird sogleich von einem jungen Mann mit Abholschein eingenommen. Neben dem Bezug von E-Shop-Bestellungen aus Migros, Ex Libris, Galaxus und Brack, dem sogenannten Pick-M-up, kann die Kundschaft hier Pakete von Drittanbietern abholen. Derweil wechselt eine Kollegin von Gesto für einen Kunden eine 200er-Note.

Dann kommt der Pöstler mit einer Ladung Pakete an. Gesto dankt ihm, quittiert den Empfang und schreibt mit einem schwarzen Filzstift gut sichtbar das Datum auf jedes Paket – für den Fall, dass eines nicht fristgerecht abgeholt wird und von der Schweizerischen Post retourniert werden muss.

Zum Auftakt des Tages wollen die Blumen Wasser

Die Arbeit in der Blumenabteilung gehört zu Gestos Kernaufgaben. Hanspeter Bärtschi

Es ist Mitte Vormittag, die Kundendienstkasse braucht bereits Nachschub. Sabrina Gesto schiebt die Nötli in die entsprechenden Fächer. Dabei behält sie stets das Geschehen vor dem Schalter im Auge. Als eine junge Frau einen eben gekauften Glasbehälter wegen eines Materialfehlers zurückgeben will, ist Gesto parat, nimmt den Kassenbon entgegen und bucht den Verkauf zurück.

Begonnen hat der Arbeitstag für Gesto morgens um sieben Uhr in der Blumenabteilung – eine Stunde, bevor die Kundschaft Zutritt hat. Blumen giessen, Sträusse binden und die Pflanzen, die angeliefert werden, entgegennehmen und aufstellen.

«Mit der Arbeit draussen wechseln wir uns ab. In der Hitze ist das besonders wichtig, denn auf dem Vorplatz wird es mit den Pflanzen hinter den Glasscheiben sehr ‹tüppig›», sagt Sabrina Gesto und greift zu ihrer Wasserflasche. «Überhaupt helfen wir uns alle gegenseitig. Wir haben es als Team gut zusammen.» Ein Blick auf die Uhr am Kundendienst: Es ist Zeit für die tägliche Kurzbesprechung der Bereichsleiter.

Mehr Platz auch für die Angestellten

Zu ihr kommen Kunden wegen Kreditkartenanträgen, Abholungen oder Rückgaben. Hanspeter Bärtschi

Um in den Mitarbeiterbereich im ersten Stock zu kommen, durchquert Gesto die Früchte- und die Backwarenabteilung. Zweimal bückt sie sich auf dem Weg nach Abfall, den sie hinter dem öffentlich zugänglichen Bereich in einer Mülltonne entsorgt.

So kurz ist die Info der Filialleitung zum aktuellen Geschäftsverlauf und zum erwarteten Kundenandrang für den regnerischen Folgetag, dass es sich für Sabrina Gesto nicht lohnt sich hinzusetzen. Im «Ruhezimmer» neben dem grossen Pausenraum ist dann eine Verschnaufpause möglich. Seit dem Ende der Bauarbeiten ist es hier tatsächlich ruhig.

Angesprochen auf die Monate des Umbaus im Frühling, lacht sie. «Das war schon eine Herausforderung mit dem Umräumen des Sortiments, der suchenden Kundschaft und dem Lärm. Aber die Modernisierung hat sich gelohnt. Mehr Platz gibt es nicht nur für die Kundinnen und Kunden, sondern auch für uns, zum Beispiel an der Kasse.»

Ein «Migroskind» kehrt heim

Sabrina Gesto erzählt, wie sie zur Tätigkeit in der Migros Grenchen gekommen ist. Verkäuferin gelernt hat die Pieterlerin bei der Holzofenbäckerei Müller in Solothurn. Nach einem Abstecher zu Otto's in Hägendorf sei sie vor zehn Jahren zum Take-away an den Bahnhof Biel gekommen und damit zur Migros Aare: «Eigentlich war es mehr ein Heimkommen, denn ich bin von Haus aus ein Migroskind.» Hier habe sie ihren Ehemann kennen gelernt.

Mit der Arbeit im gleichen Team realisierte das Paar, «dass wir uns kaum noch etwas zu erzählen hatten am Abend», wie Gesto sich ausdrückt. So schaute sie sich im grossen Feld der Genossenschaft Aare nach einem neuen Arbeitsplatz um, arbeitete zuerst in Biel in den Bereichen Metzgerei und Molkerei und sah dann die Stellenausschreibung für den Kundendienst in Grenchen.

Das Bargeld gehört noch immer zum Alltag

«Seit sieben Jahren bin ich hier und fühle mich sehr wohl. Kein Tag ist gleich wie der andere. Ständig ist etwas los», sagt Gesto. Wenn aufgrund von Ferien oder Krankheit ein Team allzu sehr schrumpft, hilft sie durchaus auch einmal in anderen Rayons aus.

«Selbst dann ist für spezielle Fragen von Kundinnen und Kunden mindestens ein Fachvertreter vor Ort, den ich um Unterstützung bitten kann», sagt sie. Auch in der Blumenabteilung, die zu ihren Kernaufgaben gehört, ist Gesto froh, dass sie auf das Fachwissen einer Floristin zurückgreifen kann.

Gesto sagt von sich, sie sei «von Haus aus» ein Migroskind. Hanspeter Bärtschi

Zu ihren Aufgaben als stellvertretende Bereichsleiterin gehört am Vormittag die Betreuung des Kassenbüros, damit sich an den Kassen nicht zu viel Bargeld ansammelt. Auf die Frage, ob Bargeld nach Corona ein Comeback erlebt, erklärt Sabrina Gesto: «Das Bargeld war nie weg. Es gibt nach wie vor viele Leute, die bar bezahlen, sei es aus Überzeugung oder weil sie gar nie auf Bankkarten oder Apps umgestiegen sind.»

Es ist schon ein paar Minuten nach elf Uhr. Die ersten Mitglieder aus Gestos Team gehen in die Mittagspause. Das bedeutet, dass sie an Kundendienst und Blumentheke die Stellung halten muss, denn mindestens zwei Personen werden dort benötigt. Bis zum Feierabend im Lauf des Nachmittags sind es noch ein paar Stunden, aber lang wird Sabrina Gesto die Zeit nie.

