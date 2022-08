Berühmte Grenchner Sängerin Therese Wirth-von Kaenel wird geehrt

Ehrung und Biografie Sie wurde «die Lerche von Grenchen» genannt und sang in New York – jetzt wird Therèse Wirth-von Känel mit einer Biografie geehrt Thèrese Wirth galt einst als «Callas aus den Bergen». Nun soll das Leben und Wirken der 2005 verstorbenen Grenchnerin in einem Buch aufgearbeitet werden. Die Künstlergalerie im Parktheater ist bereits mit ihrem Porträt und ihrer Stimme bereichert worden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Therese Wirth-von Känels erster Akt auf dem Weg zu ihrer Biografie, die nächsten Sommer im August erscheinen soll. Urs Wirth hängt ihr Bild in der Galerie mit den prominenten Künstlerinnen und Künstlern auf. Oliver Menge

Urs Wirth, langjähriger ehemaliger Vizestadtpräsident, Fasnächtler und ehemaliger Leiter der Heilpädagogischen Sonderschule Grenchen, hatte am Montagnachmittag zu einem speziellen Anlass ins «Parktheater» geladen: Der erste Akt zur Entstehung einer Biografie über seine berühmte Mutter, der Grenchner Sängerin und Jodlerin Therèse Wirth-von Känel, wurde damit begangen, dass die Prominentengalerie im Restaurant um ein Bild von ihr zusammen mit seinem Vater, der sie auf ihrem künstlerischen Weg stets begleitete, bereichert wurde.

Der QR-Code zum «Jodel-Express». Oliver Menge

Die Fotografie ist mit einem QR-Code versehen, der einen Link zu einem ihrer Werke, dem «Jodel-Express», herstellt und die Stimme der aussergewöhnlichen Sängerin zum Leben erweckt.

Die Biografie schreibt Pascal Estermann, einst Vorgesetzter von Wirth im Volksschulamt, der sich dabei auf ein völlig neues Terrain vorwagt. Das Buch über die «Callas aus den Bergen» soll im August 2023 anlässlich des 100. Geburtstags der 2005 verstorbenen Grenchnerin erscheinen.

Ihre Bühnenkarriere sei gut und umfassend dokumentiert, erklärt Estermann. Was fehle, seien die eher privaten und persönlichen Aspekte ihres Lebens. Gerade diese Lücken zu füllen, das sei das Spannende an seiner Arbeit, sagte der Autor, der schon recht gut vorangekommen ist.

Dieses Bild hängt nun an prominenter Stelle im Restaurant Parktheater: Therese Wirth-von Känel und ihr Mann Werner Wirth. Oliver Menge

Therese Wirth-von Känel wurde 1923 in Goldau im Kanton Uri geboren. Nach ihrer Schulzeit lernte sie ihren künftigen Ehegatten in Arth kennen, wo dieser am Theater als Musiker beschäftigt war. An der Premierenfeier des Stücks «Alpaufzug» im Restaurant Rössli neben dem Theater habe es wahrscheinlich zwischen den beiden gefunkt, vermutet ihr Sohn Urs Wirth.

Werner Wirth war Direktor in der Grenchner Uhrenfabrik Fortis, trat aber in seiner Freizeit als humorvoller Conférencier und Zauberer auf und spielte Akkordeon. Er war unter anderem Mitglied des Magischen Zirkels der Schweiz und organisierte den Zauberkongress in Grenchen.

Ob seine Mutter damals, im Jahr 1942, am Theater in der Maske oder der Garderobe gearbeitet habe, wisse er nicht, sagte Wirth. Aber sie sei schon als Mädchen mit einer aussergewöhnlichen Stimme gesegnet gewesen, so erzählte Alfred Fassbind, selber Opernsänger (Tenor) und grosser Fan der Sängerin, an diesem Nachmittag. Fassbind hat sehr viele Tondokumente und Musikalien der Sängerin gesammelt und will bei der Erstellung der Biografie aktiv mithelfen.

Als Werner Wirth die 19-jährige Therèse von Känel kennen lernte und sie ein Paar wurden, sei er es wahrscheinlich gewesen, der seine Zukünftige «entdeckt» und dazu gebracht habe, eine klassische Gesangsausbildung zu machen, sagte Urs Wirth. Sie nahm Gesangsstunden bei der Bieler Opernsängerin Ruth Pache.

1944, noch im Zweiten Weltkrieg, habe Therèse von Känel als Königin der Nacht in Mozarts «Zauberflöte» an der Oper in Strasbourg débutiert. Allerdings ist aus dieser Zeit nichts dokumentiert und diese Information sei deshalb mit Vorsicht zu geniessen, sagte Pascal Estermann, der die Biografie verfasst, am Eröffnungsakt.

Das Guggerlied von Therèse Wirth-von Känel. Youtube

Im selben Jahr heiratete sie Werner Wirth, mit dem sie das grosse Talent einer starken Auftrittspräsenz teilte. Ein Talent, das die beiden später auch ihren beiden Söhnen und der Tochter weitervererbten.

Wahrscheinlich sei es auch sein Vater Werner gewesen, der seine Mutter dazu gebracht habe, sich auf die Volksmusik und aufs Jodeln zu konzentrieren, statt einer Karriere als Opernsängerin einzuschlagen. Sie wurde bald die «Callas aus den Bergen» genannt. Ihr Stimmumfang umfasste vier Oktaven und das hohe As, eineinhalb Töne über dem berühmten Ton aus der «Arie der Königin der Nacht», schaffte sie mühelos.

Therese Wirth-von Känel und ihr Mann Werner Wirth. Oliver Menge

Therese Wirth-von Känel trat in den folgenden Jahren nicht nur auf grossen Bühnen und in Konzertsälen wie New York, London, Tokio, Paris und Amsterdam auf, sondern vermochte ihr Publikum auch in Festhütten zu fesseln.

Sie begeisterte ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auf Schiffsreisen zwischen Nord- und Südamerika, Japan oder zwischen Israel und Ägypten und sang sogar vor Papst Johannes Paul II. und der Schweizergarde.

Mit ihrem ausdrucksstarken Gesang, ihrem aussergewöhnlichen Timbre in der Stimme und ihrer gelebten Kultiviertheit war sie nicht nur bei Volksmusikfreunden sehr beliebt. Als Wirth-von Känel Ende der 1950er-Jahre zusammen mit anderen Schweizer Volksmusikanten und Fahnenschwingern in New York auftrat, war sie es, die das Publikum mit ihren Solovorträgen am meisten begeistern konnte. Während fünf Wochen trat sie täglich in der Radio City Hall auf, vier Vorstellungen pro Tag und jede sei ausverkauft gewesen, berichtete Urs Wirth.

Aber die Grenchner Sängerin polarisierte auch. Radio SRF beschrieb sie als eine Sängerin, die eine unverwechselbare Stimme und Leichtigkeit mitbrachte, sich aber auch nicht an die Vorschriften und Regeln des Eidgenössischen Jodlerverbands hielt und ihr eigenes Ding durchzog, beispielsweise andere Silben verwendete als die, die vorgeschrieben sind. Ein Stück klassische Sopranstimme schwang immer mit. Und das passte Volksmusikpuristen nicht. Doch sie störte das wenig, sie trat aus dem Verband aus und hatte trotzdem unzählige Auftritte, sang viel live am Radio in Bern.

Urs Wirth, links, Auftraggeber und Initiant; Pascal Estermann, Autor der Biografie, rechts. Oliver Menge

Urs Wirth erzählte Anekdoten aus der Zeit: Unterwegs im Auto ins Radiostudio habe sein Vater, der am Steuer sass, seiner Mutter den Text zu einem Song diktiert, von dem nur die Melodie schon bestand.

Als kleiner Junge habe er sie ab und zu begleiten dürfen, wenn seine Eltern gemeinsame Auftritte hatten. Bei einer Nummer habe sein Vater jeweils genüsslich ein ganzes Wienerli verspeist, während seine Gattin einen sehr hohen Ton die ganze Zeit hielt – ein Lacher fürs Publikum. Das zweite der stets paarweise verkauften Würstchen habe er dann nach der Vorstellung verspeisen dürfen, erzählte Wirth schmunzelnd.

Das musikalische Paar lud 1969 zu einem bunten Abend im Parktheater Grenchen, um das 25-Jahr-Jubiläum für Therèse Wirth-von Känels Präsenz in Radio und Fernsehen und auf der Bühne zu begehen und über 100 geladene Gäste feierten mit, darunter auch bekannte Schweizer Persönlichkeiten wie Alfred Rasser, der ein guter Kollege von Werner Wirth war. Dieser durfte sogar in zwei HD-Läppli-Filmen mitwirken.

1981 gab die Stadt Grenchen eine Kulturmappe in Auftrag, in der sämtliche musikalischen und gesanglichen Gruppen auf Tonband aufgezeichnet wurden. 1989 verlieh der Kanton Solothurn Wirth-von Känel im Rahmen der Verleihung des Solothurner Kulturpreises die Auszeichnung als beste Solojodlerin.

Auch die Stadt Grenchen würdigte Therèse Wirth-von Känel für ihre vielseitige Arbeit und verlieh ihr 1999 den Chappeli-Tüfel. Edi Allemann schrieb damals in der Laudatio: «Therese erobert die Herzen der Zuhörer von Hinterbrenzikofen bis zu denjenigen der Radio City Hall in New York oder der Royal Festival Hall von London. Edith Piaf ist der Spatz von Paris, Therèse Wirth-von Känel die Lerche von Grenchen.»

Therèse Wirth-von Känel, die «Callas der Berge». zvg

Ihr war aber auch soziales Engagement sehr wichtig: Nach ihrer Gesangskarriere und nach dem Tod ihres Mannes 1974 wandte sie sich zunehmend gemeinnützigen Tätigkeiten zu: Sie half in der katholischen Kirchgemeinde bei zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten mit, gründete den Mahlzeitendienst Grenchen und war Mitinitiantin des Witwentreffs, der bis zu ihrem Tod mit gestrickten und gebastelten Erzeugnissen einen Erlös von 50'000 Franken zu Gunsten der Stiftung für Schwerbehinderte erwirtschaftete.

Am 18. September 2005 erlag Therèse Wirth-von Känel, die «Lerche von Grenchen», einem Krebsleiden und wurde von einer grossen Trauergemeinde auf dem Friedhof verabschiedet.

Quellen: Wiki der Stadt Grenchen, Personen: «Therèse Wirth-von Kaenel» Grenchner Jahrbuch 2005, S. 61, Teddy Buser: «Abschied von Therèse Wirth-von Känel», Radio SRF Musikwelle, 2015: «Therese Wirth-von Kaenel polarisierte durch ihren Gesang».

