Grenchner Ehrentreppe: Werner Strub, Autor Grenchner Heimatbuch

Ehrentreppe Werner Strub schrieb ein Grundlagenwerk über die Lokalgeschichte Grenchens Eine Tafel auf der Ehrentreppe an der Absyte ist dem Lehrer Werner Strub gewidmet, der nebst seinem vielfältigen Engagement in diversen Vereinen vor allem als Autor des «Heimatbuches Grenchen» in Erinnerung bleibt.

Das «Grenchner Heimatbuch» von Werner Strub (1899 bis 1949), Autor und Lehrer. Oliver Menge

Werner Strub wurde 1888 in Lohn geboren, wo sein Vater als Lehrer arbeitete. Zwei Jahre später wurde dem Vater eine Stelle in Grenchen angeboten und die Familie zog um. Auch Werner Strub entschied sich für den Lehrerberuf und absolvierte das Lehrerseminar. Seine erste Anstellung fand er im beschaulichen Ramiswil im Guldental.

1911 kehrte er nach Grenchen zurück, als er, wie einige Jahre zuvor sein Vater, auf den Posten des Primarlehrers berufen wurde. Schon kurz darauf übernahm er allerdings die Oberstufe. Neben dieser Tätigkeit arbeitete er lange Zeit nebenamtlich als Lehrer an der gewerblichen Fortbildungsschule. Dabei war er vor allem für das Rechnen der Uhrmacher und Mechaniker zuständig. Die Expertise in diesem Fach erwarb sich Strub autodidaktisch im Selbststudium.

Trotz seines vielschichtigen Engagements als Lehrer fand Strub die Zeit, sich am Grenchner Vereinsleben zu beteiligen: So war er Ehrenmitglied des Samaritervereins, des Orchestervereins und des Musikvereins Helvetia und Mitbegründer der Literarischen Gesellschaft. Daneben war er ausserdem Bibliothekar der Gemeindebibliothek, wie auch der Betreuer der Schulbibliothek.

Werner Strub (1899 bis 1949), Grenchen, Autor des «Grenchner Heimatbuches», Lehrer. Stadtarchiv

Sein grösster Coup gelang dem vielseitig interessierten Mann allerdings mit seinem Werk «Heimatbuch Grenchen». In diesem Buch rekonstruierte er in jahrelanger Arbeit die Geschichte der Stadt Grenchen, von den Anfängen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dabei zeigte sich abermals Strubs Talent, sich akribisch in verschiedenste Themengebiete einzulesen.

Die Vollendung seines Lebenswerkes gelang Strub kurz vor seinem Tod im Jahr 1949. Bis heute ist das «Heimatbuch Grenchen» ein Grundlagenwerk für alle, die sich mit der Lokalgeschichte Grenchens beschäftigen.

Das Buch mit seinen insgesamt 678 Seiten und einem umfassenden Personen- und Namensregister bot lange Jahre als quasi einziges Nachschlagewerk umfassende Informationen über die Stadt Grenchen und ihre Entwicklung vom Bauerndorf zur Industriestadt. Andere Autoren hatten sich mit spezifischen Themen wie der Uhrenindustrie, geschichtlichen Ereignissen (wie dem Generalstreik) oder dem Werdegang einzelner Familien beschäftigt; Publikationen jüngeren Datums mit Wirtschafts- oder Politgeschichte.

Erst vor inzwischen neun Jahren wurde ein weiteres Projekt gestartet, um eine wissenschaftlich fundierte und doch anschaulich geschriebene Geschichte der Stadt Grenchen von 1850 bis 2008 zu erarbeiten. Die neue «Stadtgeschichte Grenchen» erschien Ende Februar 2018 und beleuchtet insbesondere das wirtschaftliche Wachstum Grenchens in den 50er- und 60er-Jahren, aber auch die Krisen der 70er- und 80er-Jahre.

Zu Strubs Ehren wurde auch eine Strasse nach ihm benannt, die Werner-Strub-Strasse im Kastelsquartier.

Quelle: Wiki Stadt Grenchen

