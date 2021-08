Ehrentreppe: Maria Schürer, Elisabeth Frei und Andreas Hugi

Ehrentreppe Grenchen Ein Heldentrio, um das sich viele Mythen ranken Maria Schürer, Elisabeth Frei und Andreas Hugi sind Personen auf der neuen Ehrentreppe. Sie verloren ihr Leben 1798 anlässlich des Einfalls von Napoleons Truppen. Oliver Menge 19.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ehrentreppe Absyte: Franzoseneinfall, die gefallenen Grenchnerinnen und Grenchner Anna Maria Schürer, Elisabeth Frei und Andreas Hugi. Oliver Menge

Im vergangenen November wurde an der Absyte, dem Verbindungsweg zwischen Kirchstrasse und Lindenstrasse, die Ehrentreppe für Grenchner Persönlichkeiten eröffnet. Viele Namen auf diesem «Walk of Fame» und auch die zugehörigen Biografien sind noch jetzt bekannt – aber längst nicht alle. Und bei einigen ist bis jetzt nicht ganz klar, wie es denn tatsächlich war.

Auf einer der Stufen der Ehrentreppe an der Absyte sind drei Tafeln für zwei Grenchnerinnen und einen Grenchner angebracht, die ihr Leben beim Franzoseneinfall im Jahr 1798 verloren haben. Anna Maria Schürer, Elisabeth Frei und Andreas Hugi werden hier geehrt, weil sie sich mutig dem Kampf gestellt hatten und gefallen sind.

Die Wiege der modernen Schweiz

1798 fielen französische Truppen überall in die alte Eidgenossenschaft ein; die Französische Revolution führte mit Napoleon auch zur Helvetischen Revolution und schliesslich zur Ausrufung der Helvetischen Republik im April 1798. Um die Ereignisse dieser Zeit ranken sich viele Mythen und Legenden, denn historisch ist eigentlich nichts wirklich belegt, wie Historiker Martin Illi, Mitverfasser der neuen Grenchner Geschichte, in einem Vortrag zur Ausstellung im Kultur-Historischen Museum zu diesem Thema vor vier Jahren sagte. Die Grenchner Autorin und Theaterregisseurin Iris Minder widmete im gleichen Jahr, 2017, ihr Stück an den Freilichtspielen dem Tag des Franzoseneinfalls und beleuchtete die Geschichte im Stück «Wiiberheer» auf ihre ganz eigene Weise.

Im Wiki der Stadt Grenchen heisst es dazu: «Als die französische Armee 1798 im Zuge der Feldzüge Napoleons auf das Gebiet der Eidgenossenschaft einmarschierte, kam es auch in Grenchen zu Kampfhandlungen. Die Berner und Solothurner Truppen hatten sich schon vorher nach Lommiswil zurückgezogen, während die Zivilbevölkerung in Grenchen verblieb. Einige von ihnen stellten sich bewaffnet den Franzosen entgegen.»

Unter den insgesamt 48 Menschen, die in Folge der Auseinandersetzung in Grenchen starben, waren auch die beiden Grenchnerinnen Anna Maria Schürer und Elisabeth Frei, um deren Tod sich bis jetzt noch Mythen ranken. Im frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich eine Version der Ereignisse, nach der Anna Maria Schürer, nachdem sie Zeugin der Ermordung ihres Vaters geworden war, nur mit einer Hellebarde bewaffnet zuerst mehrere feindliche Soldaten tödlich verwundete, bevor sie selbst niedergestreckt werden konnte. Elisabeth Frei habe sie bei ihrem Kampf unterstützt. Sogar die französischen Soldaten hätten den Mut der beiden Grenchnerinnen gelobt, hiess es.

Tatsächlich gibt es keinen zeitgenössischen Bericht, der diese später entstandene Version stützen würde, und die Todesursachen sind heutzutage nicht mehr rekonstruierbar. So bleibt es offen, ob die beiden zufällig von Kugeln getroffen wurden, sich wirklich im Kampf gegen den Feind stellten oder vielleicht Opfer übergriffiger Franzosen oder Vergewaltigungen wurden.

Ein Heldenmythos wird geboren

Der bekannte Grenchner Dialekt-Autor Franz Josef Schild (1821–1889) schrieb in seinem «Oeppis us ‘em Uebergang oder Franzosen-Yzug am 2. Merz 1798» unter anderem über die Geschichte der beiden Frauen und griff dort die heldenhafte Verklärung auf. Autor Rainer W. Walter gab die Version Schilds im Seeländer Volkskalender «Seebutz» wie folgt wieder:

«Am 6. Februar besetzten die französischen Truppen die Stadt Biel und die Dörfer Bözingen, Pieterlen und Reiben. Am Morgen des 2. März rückten die französischen Truppen in Lengnau ein. Die gegnerische Hauptmacht rückte von Lengnau her gegen Grenchen, eine kleinere Abteilung wählte den Weg über Romont. Die solothurnischen Truppen erwarteten den Feind hinter den Stellungen an der Bergstrasse, im Eichholz und bei der Tuffgrube. Während die Männer den ungleichen Kampf bei der Tuffgrube aufnahmen, formierte sich im Dorf Grenchen ein Frauenbataillon.»

Das Ehrenschild für die tapfere junge Frau Anna Maria Schürer auf der Absyte. Oliver Menge

Mit Hellebarden und Mistgabeln bewaffnet

«Jakob Benedikt Rüefli (genannt Selzenjoggi, weil er in Selzach geboren war) befehligte die Schar der Frauen von Grenchen und Bettlach, die mit Hellebarden, Spiessen und Gabeln ausgerüstet waren. Selzenjoggi stürmte mit seiner Schar gegen die Schmelzi hinauf. Vom Feind am Helm getroffen, stürzte er benommen nieder. Als er sich erholt hatte, war seine Truppe schon in alle Winde zerstreut. Selzenjoggi hatte den Schuss überlebt. Er starb erst im Alter von 82 Jahren. In Staad wurde eine kleine Brücke nach ihm benannt.»

«Unter den kämpfenden Frauen befand sich auch Anna Maria Schürer. Sie wollte eigentlich nach Bettlach, hörte dann aus dem elterlichen Hause Gewehrschüsse und sah ihren Vater in den letzten Zügen liegen. Sie holte die Pferde aus dem Stall und bewaffnete sich mit einer Hellebarde. Zu ihr gesellte sich Elisabeth Frei. Als sich die beiden jungen Frauen französischen Dragonern gegenübersahen, töteten sie den einen Gegner und schlugen einen zweiten verwundet in die Flucht.»

Anna Maria Schürer (1766-1798) im Kampf gegen die französischen Husaren. Künstler unbekannt. Stadt-Wiki Grenchen

«Doch weitere Soldaten töteten die beiden Frauen. An diesem Tage fielen in Grenchen insgesamt 16 Frauen und Männer. Unter den Gefallenen war auch der Müller Andreas Hugi, der versucht hatte, im Dorf den Landsturm zu organisieren.»

Im Stadtwiki steht dazu: «Andreas Hugi wurde 1758 geboren. In seinem Besitz war die untere Mühle sowie die Oele von Grenchen. Als 1798 Napoleon mit seinen französischen Truppen in das Gebiet der heutigen Schweiz einmarschierte, kamen sie auch in der Region von Grenchen vorbei und schlugen ihr Lager vorerst am Fusse des Büttenberges auf. Bis Ende Februar 1798 dauerte der Waffenstillstand zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft.»

«Während die Franzosen vorgaben, über eine Verlängerung des Abkommens zu verhandeln, griffen sie an. In der Nacht auf den 2. März stiessen sie über Romont-Lengnau und über Allerheiligen-Grenchen nach Westen vor. Die verteidigenden Berner und Solothurner Truppen zogen sich aufgrund der französischen Übermacht rasch zurück. Die Zivilbevölkerung allerdings verblieb in Grenchen. Einfache Leute übernahmen an Stelle von Offizieren die Verteidigung. Allen voran Andreas Hugi, der sich laut Erzählungen an die Spitze des bewaffneten Landsturmes stellte.»

«Als klar wurde, dass der Kampf um Grenchen verloren ging, versuchte Hugi gemeinsam mit Zivilisten, unter anderem seiner Frau und seinen Söhnen, zu Pferd nach Solothurn zu fliehen. Auf dem Weg dorthin soll er allerdings von französischen Soldaten im Tüllmoos eingeholt und erschossen worden sein. Seine Familie überlebte und fand seinen Leichnam einen Tag später. Nach Hugis Tod übernahm sein Sohn Urs Josef Hugi den Betrieb der Mühle und Oele. Ein anderer von Hugis Söhnen war der spätere Grenchner Naturforscher Franz Josef Hugi.»

Berechtigte Zweifel und doch viel Wahrheit

Martin Illi entzauberte in seinem Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung die Heldinnen von Grenchen, über den 2017 auch SRF berichtete. Maria Schürer und Elisabeth Frei habe es zwar tatsächlich gegeben, meinte er. Und sie seien am 2. März 1798 tatsächlich umgekommen, als die Franzosen in Grenchen einmarschierten. Insgesamt 48 Zivilisten fielen dem Franzoseneinfall in Grenchen zum Opfer, darunter zwei Frauen und 14 Männer aus Grenchen.

Ausser dem Alter wisse man aber eigentlich nichts über Maria Schürer und Elisabeth Frei, so Illi. Und auch das «Wiiberheer» sei kein kämpfender Trupp, sondern ein Demonstrationszug gewesen. Einige Tage vor dem Franzoseneinfall hätten laut Illi Frauen mit Heugabeln und Sensen gegen die Franzosen demonstriert.

Gedenksteine und Strassennamen

Dennoch hat man den zwei Grenchner Heldinnen und dem Helden stellvertretend für alle anderen je einen Stein gewidmet und am überlieferten Ort ihres Todes aufgestellt. Der Maria Schürer-Stein fand seinen Platz an der Kastelsstrasse beim Kreisel vor dem Altersheim. Da das Haus, vor dem er platziert war, abgerissen wurde, musste er weg. Auch der Elisabeth Frei-Stein und der Andreas Hugi-Stein waren im Kastels-Quartier aufgestellt worden. 2012 führte man die drei Gedenksteine an einem Ort vis-à-vis des Altersheims Kastels in einem kleinen Park zusammen. Den beiden Frauen sind ausserdem Strassennamen gewidmet. Und ein Steinkreuz neben der römisch-katholischen Eusebiuskirche erinnert an die 16 gefallenen Grenchnerinnen und Grenchner des Franzoseneinfalls.

2011 wurden die Steine zusammengebracht und an der heutigen Stelle verankert. Oliver Menge

Der Gewerbeverband Grenchen GVG vergibt jedes Jahr den Maria-Schürer-Preis an eine verdiente Persönlichkeit.

Es gibt übrigens noch eine weitere Maria Schürer auf der Ehrentreppe. Maria Schürer-Schaad, die Gründerin der Gemeinnützigen Gesellschaft Grenchen.