Ehrentreppe Grenchen Der «Grossätti us em Leberbärg» würde heuer 200-jährig Der Aphoristiker, Volksautor und Lieddichter (Grenchner Lied) Franz Josef Schild könnte dieses Jahr seinen 200. Geburtstag feiern. André Weyermann 23.03.2021, 05.00 Uhr

Franz Josef Schild, 1821–1881. Stadtarchiv Grenchen

Auf der kürzlich angelegten Ehrentreppe an der Absyte befinden sich bekannte, aber auch weniger bekannte Grenchnerinnen und Grenchner in Stein verewigt. Einer der Illustresten ist sicher Franz Josef Schild, vielen bekannt als «Der Grossätti us em Leberbärg». Er könnte dieses Jahr seinen 200. Geburtstag feiern.

Franz Josef Schild wurde 1821 (14. August) als Sohn des Tierarztes Johann Philipp Schild geboren. Sein Onkel war der Garnbucher Anton Schild. Franz Josef war das älteste von zehn Kindern, bei einem seiner jüngeren Brüder handelt es sich um den Agronomen Dr. Joseph Schild. Als der Vater früh verstarb, hinterliess er eine nicht sehr wohlhabende Familie. Die Schulzeit verbrachte Schild in Grenchen und wurde an der Bezirksschule unter anderem vom deutschen politischen Flüchtling Karl Mathy unterrichtet.

Ein geschätzter Arzt und Schriftsteller

Danach entschied er sich zuerst für den Besuch der Lehranstalt in Solothurn und anschliessend noch für ein Medizinstudium, welches er von 1844 bis 1847 in München und Wien absolvierte. Nach seiner Rückkehr nach Grenchen arbeitete Schild ab 1853 als Allgemeinpraktiker, Augenarzt und Chirurg. Neben seiner medizinischen Tätigkeit, für die er sehr geschätzt wurde, fühlte sich Schild allerdings vor allem zum Schriftsteller berufen. Am meisten hatte es ihm die Mundartdichtung angetan. Er soll ein guter und aufmerksamer «Dokter» gewesen sein.

Seine Passion galt dem Schreiben. Indem er seinen Patienten genau aufs Maul schaute, also genau zuhörte, gelang es ihm, mit der Zeit ein Grenchner Wörterbuch zu verfassen.

Ihn interessierten zudem Sagen und Erzählungen aus der Region. 1860 erschien sein erster Band aus dem Leberberg, der in Solothurner Mundart verfasste Gedichte und Sagen erhielt. Nur vier Jahre später erschien der nächste Band, der namensgebende «Der Grossätti us em Leberberg» mit Volks- und Kinderliedern, Spottreimen, Sprichwörtern, Wetter- und Gesundheitsregeln.

Grenchner Lied und Franzoseneinfall

Den Anfang dieses Werkes bildet das berühmte Grenchner Lied über das Liebespaar Dursli und Babeli (Original wohl vom Grenchner Bauerndichter und Ammann Andreas Ris). Schilds Version umfasst nicht weniger als 150 Strophen. Dieses Hauptwerk wurde mehrmals – zuletzt 1960 – neu aufgelegt. In seinem «Oeppis us ‘em Uebergang oder Franzosen-Yzug am 2. Merz 1798» schrieb Schild über den Franzoseneinfall 1798, der auch in Grenchen zu Kampfhandlungen geführt hatte.

1880/81 erschien eine Gesamtausgabe von Franz Josef Schilds Werken, dank welcher Schild noch heute in Grenchen als «Grossätti us em Leberberg» bekannt ist. Ausserdem war er ab 1861 der Herausgeber der ersten Grenchner Zeitung, des «Leberberger Anzeigers», und ständiger Mitarbeiter des Idiotikons (Schweizerdeutsches Wörterbuch).

Archäologie und Kantonsrat

Der viel gelesene Bewunderer von Johann Peter Hebel interessierte sich überdies für Archäologie und machte bei seinen Streifzügen durch die Natur eine besondere Entdeckung: Er stiess nämlich auf den Schalenstein (Heidestein) auf dem Eichholzhügel, Zeugnis dafür, dass unsere Region bereits in der Steinzeit bevölkert war.

Franz Josef Schild betätigte sich zudem als Politiker. Von 1874 bis 1881 sass er für die Liberalen im Kantonsrat. Er war mit Fanny Fankhuuser verheiratet und starb am 13. Dezember 1889 in seinem Heimatort. Zu seinen Ehren wurde vor dem Schulhaus I an der Bielstrasse ein Gedenkstein errichtet. Ein Teilnachlass von Schild befindet sich im Stadtarchiv Grenchen.

Quellen: Stadtwiki, Wikipedia und alemannisches Wikipedia auf Schweizerdeutsch (als.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Schild)

Einige Leseproben

Rätsel:

E-n ysige Vater,e schmutzigi Muetter,es wulligs Ching,mit eme fürige Gring.

Auflösung: Eine brennende Kerze aus Talg auf einem Eisenleuchter

Sprichwörter, Aberglaube und Redensarten:

Alli Johr e Chäs, git nit vil Chäs, aber alli Johr es Ching, git gly vil Ching.

Wenn me-n- uff der Ysebahn fahrt, so sitzt me-n- ’em Düfel uff ’em Rügge.

Es isch si nit der werth, wege ’me Leibli Brod der Ofe z’heize.

A ’me Mittwuche sell me nit i Berg fahre, ’s git gern Unglück.

Wenn Eim d’Chleider i de Chäste vor de Müse fasch nit sicher sy und si

se-n- Eim eister verfresse, so mueß me gly sterbe.

Dört, wo d’Schwalmi näste, zieht der Husfride-n- y.

E Stierechopf unger d’Husfirst g’hänkt, isch guet gege d’Verhäxig vo der Waar.

Weitere Leseproben finden sich im Stadtwiki und im alemannischen Wikipedia. Wer sich für seine Schriften interessiert und diese erstehen will, wird im Internet fündig.