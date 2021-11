Grenchen: Wie Badens Ministerpräsident auf die Ehrentreppe kam

Ehrentreppe Grenchen Der deutsche Flüchtling, der Grenchens Bezirksschulleiter und später Badens Ministerpräsident wurde Karl Mathy war einer der berühmten Flüchtlinge, die aufgrund ihrer liberalen politischen Gesinnung verfolgt wurden und im Bachtelenbad Zuflucht fanden. Mathy war zur gleichen Zeit dort, wie Giuseppe Mazzini, der berühmte italienische Freiheitskämpfer. Wiki Stadtgeschichte Grenchen Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Auf der Ehrentreppe ist dem politischen Flüchtling Karl Mathy eine Tafel gewidmet.

Oliver Menge

Karl Mathy wurde 1807 in Mannheim im Grossherzogtum Baden als Sohn eines Mathematikprofessors geboren. Nach seinem Studium der Staatswissenschaften war Mathy vorerst in verschiedenen Behörden des Grossherzogtums tätig. Daneben erteilte er immer wieder Unterricht und übte sich als Schriftsteller.

Der Kanton Bern wollte ihn ausweisen

Als 1832 in Baden die Pressefreiheit durch die Regierung beschnitten wurde, wurde Mathy oppositionell tätig. Durch sein politisches Engagement zog er den Unwillen der Regierung auf sich, so dass er sich entschloss, Asyl zu suchen. In Biel fand er eine Stelle bei der von Giuseppe Mazzini gegründeten Zeitung Junge Schweiz, die ebenfalls liberale Ideale vertrat.

Schon bald entzog Bern Mathy die Aufenthaltsbewilligung aufgrund seiner politischen Tätigkeit wieder. Dieses Mal floh er ins Bachtelenbad nach Grenchen, wo ihn die politisch engagierte Familie Girard vor seinen Verfolgern versteckte. Auch sein politischer Mitstreiter Mazzini fand in dieser Zeit dort Unterschlupf.

Der erste protestantische Leiter der Bezirksschule Grenchen

Erst 1837 wurde sein Ausweisungsdekret aufgehoben, wodurch er 1838 die Stelle als erster Bezirksschulleiter Grenchens antreten konnte. Die Verantwortlichen äusserten zunächst Bedenken über die Anstellung eines Protestanten in der katholischen Gemeinde.

Allerdings empfahl der Ammann in einem Schreiben an die Schulkommission Mathy aufs wärmste für die Stelle und lobte dessen Charakter und Betragen während seines Aufenthaltes in der Gemeinde.

Grenchen bezahlte nicht genug - also wurde er Ministerpräsident Badens

Als Lehrer genoss er bald einen ausgezeichneten Ruf und war in seinem Amt hochgeschätzt. Wegen Konflikt mit der Gemeinde über die Besoldung war Mathy jedoch 1840 aus finanziellen Gründen gezwungen in seine Heimat zurückzukehren. Grenchen versuchte ihn einige Jahre später erneut in die Gemeinde zu holen, allerdings überschlugen sich in Baden die Ereignisse: Mathy wurde 1842 in die badische Kammer gewählt. Später wurde er zum badischen Handelsminister und sogar zum Ministerpräsidenten ernannt.

Bis heute gilt Mathy als ein bekannter Vorkämpfer für die deutsche Einheit. Zu seinen Ehren gibt es in Grenchen die Karl Mathystrasse im Lingeriz. 1870 publizierte Gustav Freytag unter dem Titel Karl Mathy. Geschichte seines Lebens, eine Biografie über den berühmten Flüchtling. Das Kapitel «Aus dem Leben eines Schullehrers» behandelt Mathys Aufenthalt in Grenchen.

