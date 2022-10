Ehrentreppe Grenchen Arnold Baumgartner: Er war der Zar der Grenchner Billiguhren In unserer Serie zu Personen, die auf der neuen Grenchner «Ehrentreppe» aufgeführt sind, geht es heute um Arnold Baumgartner, der eine Uhrenfabrik für die Massenproduktion aufbaute. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 03.10.2022, 14.56 Uhr

Die ehemalige Fabrik von Baumgartner Frères AG ist heute ein Gewerbezentrum. Urs Byland

Arnold Baumgartner wurde 1865 als eines von insgesamt 15 Geschwistern geboren. Sein Vater, Emile August Baumgartner, war erst kurz zuvor nach Grenchen gezogen. Arnold Baumgartner stieg schon von Anfang an in die Uhrenbranche ein.

Arnold Baumgartner. (1865–1950). Stadtwiki Grenchen

Seine Lehre absolvierte er als Uhrmacher in der Firma von Adolf Girard und stieg nach der Lehre in der Firmenhierarchie auf: Anfangs arbeitete er als Visiteur, später als Fabrikationschef. Mit 34 Jahren gelang es Baumgartner, sich selbstständig zu machen. Zuerst in einer Kollektivgesellschaft mit Johann Michel, später allein, startete er seine eigene Produktion im Fabrikgebäude in der Schmelzi.

Ab 1902 baute Baumgartner mit seinem Bruder Ernest die Firma Baumgartner Frères auf. 1916 liessen sie die Firma in eine Aktiengesellschaft umwandeln, in deren Verwaltungsrat ein weiterer Bruder, Emil, einsass.

Sowohl Ernest wie auch Emil starben früh, sodass Arnold Baumgartner ab 1924 der alleinige Besitzer der Baumgartner Frères AG (BFG) wurde. Die Firma produzierte Roskopfuhren, eine Billiguhr. Die Region Bettlach – Grenchen bildete, auch dank der BFG, in dieser Zeit das schweizerische Zentrum der Roskopf-Produktion und war 1974 sogar der weltweit grösste Hersteller von Roskopfuhren-Rohwerken.

Gewerbepark Südansicht. Oliver Menge

Roskopfuhren wurden nach dem ursprünglich deutschstämmigen Georg Friedrich Rosskopf (später Georges Frédéric Roskopf) benannt, der auf die Weltausstellung von Paris von 1867 hin eine Uhr entwickelte, die günstig zu produzieren und damit für breite Massen (Arbeiter) erschwinglich war.

Dies wurde durch die Stiftanker-Hemmung möglich, die ohne die sogenannten Palettsteine auf dem Anker auskommt. Sie galt als hinreichend genau, erforderte aber regelmässige Wartung und tickte lauter als herkömmliche Uhren.

Fast wie später die Swatch, ebenfalls eine günstige Uhr, die bekanntlich in der Uhrengeschichte eine besondere Stellung einnimmt. Sie knüpfte damit sozusagen an die Baumgartner-Tradition der billigen Volksuhr aus Grenchen an.

Büste von Arnold Baumgartner von Bildhauer Fritz Flury. Urs Byland

Mit der Etablierung der Quarzuhr und aufgrund neuer Elektronik brach die Roskopf-Branche dann allerdings zusammen, was für die BFG 1982 schliesslich das Ende bedeutete. Nur ein Jahr später wurde übrigens die Swatch lanciert.

Auch politisch war Arnold Baumgartner in Grenchen tätig: Von 1929 bis 1933 sass er für die FDP im Gemeinderat und von 1933 bis 1945 war er Bürgerammann, nachdem er 1923 die Grenchner Ehrenbürgerschaft verliehen bekommen hatte. Arnold Baumgartner lebte bis 1950.

Im ehemaligen BFG-Fabrikgebäude befindet sich heute das Gewerbezentrum City Nord und davor verläuft die zu Ehren des Firmengründers benannte Arnold Baumgartner-Strasse.

Erhalten ist ebenfalls die Industriellenvilla oberhalb der ehemaligen Fabrik. Sie stammt aus dem Jahr 1915 und wurde 1932 erweitert. Nach dem Tod seiner ersten Frau, mit der er drei Kinder hatte, heiratete Baumgartner ein zweites Mal und bekam noch ein viertes Kind. So wurde das Wohnhaus in unmittelbarer Nähe der Fabrik für die Familie allmählich zu klein. Der Neubau auf dem Grundstück über der Fabrik sollte als neues Zuhause dienen.

Die Villa wurde vor einigen Jahren renoviert. Dabei wurden in das «Schlössli» genannte Gebäude insgesamt sechs Mietwohnungen eingebaut.

Quellen:Stadtwiki Grenchen, Schweizer Lexikon

