Edith Zangger's Web-Paradies in Lengnau

Edith Zangger Sie jongliert mit Fäden und Zahlen gleichermassen gut In Lengnau hat sich Edith Zangger ihr persönliches Web-Paradies eingerichtet. Margrit Renfer 08.08.2021, 05.00 Uhr

Margrit Renfer

Unzählige Garnspulen in bunten Farben. Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide und vier grosse Webstühle finden gerade Platz in Edith Zanggers Web-Atelier an der Solothurnstrasse 19. «Nachdem wir aus dem eigenen Haus in eine Wohnung in Lengnau zügelten brauchte ich für mein Web-Hobby einen separaten Raum» sagt Edith Zangger. Sie lebt in ihrer Freizeit im Banne des alten Handwerkes Weben und konnte sich einige Gehminuten von der Wohnung die Webstube in der ehemaligen Gruber-Bäckerei (lange ists her...) einrichten.

Fachausdrücke und Fäden allenthalben

Edith Zangger spricht vom Kontermarsch-Webstuhl, vom Zettel schären, der Kettenlänge, dem Zettelbaum, dem Grundkörper, dem Garn und Schiffli, dem Patrone festlegen: Die für den Laien unbekannte Fachsprache und das «Gewirr» der Fäden hat für sie eine klare Ordnung. Die Kreuzung der Fadensysteme von Kette und Schuss in Leinen-, Köper-, Atlas-, Waffelbindung und Schuss hat System.

«Bevor ich mit dem Einrichten des Webstuhles beginne muss ich genau wissen, was ich will»,

erklärt Edith Zangger. Sie beginnt mit der Planung und den umfangreichen Vorarbeiten. Der zu webende Gegenstand, ob Küchentuch, Schal, Teppich oder Badetuch bestimmt das Material. Über Design und Farben wird entschieden. Selber kreieren braucht Zeit. Je nachdem wird auf einem kleinen Webstuhl ein Musterplätzli gewoben. Genau schreibt sie auf, wie die Tritte verknüpft werden.

Stellvertretende Leiterin der Finanzabteilung

Erst dann geht es konkret daran, den Webstuhl einzurichten. «Es gibt Webende, die sind Anwendende. Sie arbeiten am eingerichteten Webstuhl. Ich habe in modularer Ausbildung das Einrichten des Webstuhles und Weben gelernt», sagt Zangger. Sie ist jedoch nicht Berufsweberin. Weben ist ein Kleinstberuf, der immer noch in einer dreijährigen Lehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis gelernt werden kann.

Für die stellvertretende Leiterin der Finanzabteilung Lengnau ist Weben Faszination, die ebenso genaues Arbeiten wie im Beruf verlangt. Farben, Formen, das künstlerische Schaffen und der Griff ins Material unterscheiden sich vom Umgang mit Zahlen. Weben und Buchhaltung verlangen aber genaue, korrekte Arbeit. Computerunterstützt können heutzutage auch Webmuster geplant werden. Die Pläne sehen dann für Laien ungefähr so aus wie kleingedruckte riesige Exceltabellen.

Schon immer fastzniert «vom Textilen»

Edith Zangger ist in Safnern aufgewachsen und sagt: «Ich war immer fasziniert vom Textilen.» Als Grosskind einer Schneiderin erhielt sie ein kleines Webrähmli und war enttäuscht, weil sich damit nichts «Richtiges» weben liess. Ihr Beruf ging in eine andere Richtung. Sie war 25, als sie an der Bieler Messe das Atelier Webstube der Pro Juventute entdeckte und hängen blieb. Zusammen mit anderen Kursteilnehmenden half sie der Kursleiterin beim Einrichten und gemeinsam wurde am Webstuhl gearbeitet. Dann sei die Zeit als Mutter gekommen und die Zeit fürs Weben fehlte bis sie sich Jahre später beim Freizeitwerk Brügg wieder einklinkte. Sie besuchte den Grundkurs, kam über ein Inserat zum ersten Webstuhl und zugleich zu viel Garn.

Es folgten weitere Kurse, Projekte und das Abtauchen in die Welt und Wirkung der Materialien, der Farben und der eigenen Kreationen. Dabei gehe Weben nicht «hurti, hurti». Jetzt wo der Raum eingerichtet ist, ist die Zeit für kreatives Schaffen wieder da. Weben als vielseitige Beschäftigung ist immer wieder gefragt.