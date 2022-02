Grenchen: Am 1. März fahren die E-Trottis in der Stadt ein

E-Trottinetts E-Trottinetts per App mieten: Der Pilotversuch in Grenchen startet am 1. März mit 30 «Trottis» Die in Dübendorf heimische Zisch GmbH wird ab dem 1. März an verschiedenen Standorten in Grenchen 30 E-Trottinetts aufstellen, die mittels App und Kreditkarte gemietet werden können. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In vielen Städten gibt es sie schon, die E-Scooter, die man per App kurzzeitig mieten kann. Doch die Geister scheiden sich: Sind die E-Trottinetts eine praktische Lösung, um in der Stadt ohne Auto kurze Distanzen zurückzulegen oder stellen sie vielmehr einen konstanten Gefahrenherd dar und sind lästig, weil sie überall im Weg herumstehen?

Elektro-Trottinett der Firma Zisch. zvg

In Grenchen wird man die Antwort auf diese Fragen schon bald selber herausfinden können, denn der Anbieter Zisch startet vom 1. März bis am 30. September einen Pilotversuch mit vorerst 30 dieser Kleinstfahrzeuge.

Start mit 30 Scootern am 1. März

«Es ist einen Versuch wert.» So liess sich Mike Brotschi, der auf der Stadtverwaltung die Standortförderung betreut, im vergangenen Juni durch das Regionaljournal des Radios SRF zitieren, nachdem sich der Anbieter Zisch in Grenchen gemeldet hatte. Nun ist es so weit, eine Vereinbarung konnte abgeschlossen werden und am 1. März wird der Testbetrieb mit den E-Trottinetts beginnen.

Mit der Stadt sei vertraglich festgehalten worden, dass während der Pilotphase, die bis am 30. September dauern soll, maximal 100 E-Scooter über das Stadtgebiet verteilt werden dürfen, sagt Sasche Aplas, Geschäftsführer der in Dübendorf beheimateten Zisch GmbH. Man werde zunächst mit nur 30 E-Trottinetts an ausgewählten Standorten wie den den beiden Bahnhöfen beginnen, damit nicht zu viele ungenutzt herumstehen. Aplas sagt:

«Sobald die Nachfrage steigt, können wir mehr Scooter einsetzen.»

Das E-Trottinett, das Zisch überall einsetzt, hat laut Angaben des Betreibers eine Leistung von 30 Watt, ist 20 Stundenkilometer schnell und bei einer Reichweite von maximal 30 Kilometern könnte man theoretisch damit problemlos nach Solothurn und zurück fahren. In der Praxis sei das nicht möglich, sagt Aplas. «Das in die App eingebaute GPS erkennt, wann das E-Trottinett die Stadtgrenze erreicht, bremst hinunter und bleibt schliesslich ganz stehen.»

Kosten: 28 Franken pro Stunde

Billig ist der Spass nicht: 28 Franken kostet die Stunde und bezahlt wird per Kreditkarte oder Paypal im Voraus. «Da die meisten Leute unser E-Trottinett jeweils nur für wenige Minuten nutzen, reicht das für viele kurze Fahrten», relativiert Sascha Aplas die Kosten. Das Auto zu nehmen und zum Beispiel beim Bahnhof eine Parkbusse zu riskieren, das komme am Ende eines Monats sicher viel teurer. Versicherung sei Sache der Nutzer, Zisch empfehle, einen Helm zu tragen.

«Für Zisch könnte es durchaus interessant sein, wenn man unsere App auch in den Nachbardörfern, zum Beispiel in Lengnau nutzen dürfte», blickt der Geschäftsführer in die Zukunft. Vielleicht werde man im Verlauf der Pilotphase mit den Nachbargemeinden das Gespräch suchen, aber ohne Erlaubnis und schriftlicher Vereinbarung gebe es sicher keine Ausweitung des Gebiets.

«Uns bedeutet es viel, ein gutes Image zu schaffen und wir wollen alle Abmachungen, die wir mit der Stadt Grenchen getroffen haben, ganz genau einhalten.»

Denn man sei gekommen, um zu bleiben, Zisch sei kein kurzfristiger Hype.

Aplas verspricht, dass die E-Scooter nicht Wochenlang irgendwo herumliegen und die Leute stören werden. «Wir haben in Biel jemanden eingestellt, der die Fahrzeuge einsammelt, sie zur Ladestation bringt und sie dann wieder an die mit der Stadt vereinbarten Standorte bringt.» Man überlege sich bei Zisch, dafür in Grenchen eine zusätzliche Teilzeitstelle zu schaffen.

Zisch-Sprecher: «Bisher erst zwei Unfälle»

Die weit verbreitete Angst vor solchen Kleinstfahrzeugen relativiert Sascha Aplas. «In den zwei Jahren, in denen es Zisch gibt, sind uns nur zwei Unfälle bekannt.» Das Risiko, mit einem E-Trottinett zu verunfallen, sei vergleichbar mit einem normalen Velo. Ein schnelles E-Bike sei viel gefährlicher.

«Es ist wichtig, dass jeder neue Nutzer zuerst die Sicherheitshinweise gut durchliest und sich dann auch daran hält», appelliert Aplas an die Eigenverantwortung. Wenn jemand groben Unfug mit einem E-Trottinett anstelle, dann sei diese Person über die Kreditkartendaten identifizierbar.

Biel macht bisher keine schlechten Erfahrungen

In der Stadt Biel gibt es das Angebot, das nun in Grenchen als Pilotphase startet, seit einem Jahr mit derzeit 80 E-Trottinetts der Zisch GmbH. «Der Anbieter hält sich gut an die vertraglichen Vereinbarungen», fasst Gabriele Leonardi als zuständige Referenzperson der Bieler Stadtverwaltung für den Bereich Verkehr die ersten Erfahrungen kurz zusammen.

In Biel sind es sogar zwei konkurrenzierende Anbieter, die mit ihren E-Trottinetts präsent sind. «Die Zusammenarbeit ist eng. Wir stehen im regelmässigem Kontakt mit den Verantwortlichen beider Firmen und unsere Verbesserungsvorschläge werden angenommen», sagt Leonardi. Zu den Gesprächen werde jeweils auch die Polizei eingeladen.

Laut der Stadt Biel halten sich die meisten Nutzer sich an die Verkehrsregeln, aber es gebe ab und zu auch Reklamationen aus der Bevölkerung, weil jemand mit einem E-Scooter auf dem Trottoir fährt. «Es ist wichtig festzuhalten, dass es sich dabei nicht unbedingt um Kunden der Firma Zisch handelt, denn sehr viele Privatpersonen besitzen mittlerweile so ein Kleinstfahrzeug», sagt Leonardi. Wenn sich jemand nicht an die Verkehrsregeln halte, dann könne die Polizei eingreifen und Bussen aussprechen.

Reklamationen sind selten

«Bezüglich Unfällen im Zusammenhang mit E-Trottinetts haben wir bisher keine Rückmeldungen bekommen», sagt Gabriele Leonardi. «Es gibt vereinzelt Reklamationen, wenn ein E-Scooter falsch abgestellt wurde, aber das kommt selten vor.» In der Vereinbarung sei festgehalten, wo genau die Fahrzeuge aufgestellt werden dürfen.

Die Begrenzung der erlaubten Zahl E-Trottinetts sei wichtig. So liege es ganz im eigenen Interesse der Firma, dass keine Fahrzeuge herumliegen, weil es dann die Kunden nicht fänden der Anbieter Umsatz verliere. «Unsere Erfahrung zeigt, dass Zisch jeweils recht schnell für Ordnung sorgt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen