Bald gibts in Grenchen E-Trottis zu mieten

E-Mobilität Fahren schon bald Miet-E-Trottis auf Grenchens Strassen? Die Stadt will in einem Pilotversuch abklären, ob sie auf das Begehren von zwei Anbietern eingehen will, die ihre E-Scooter in Grenchen vermieten möchten. Oliver Menge 19.07.2021, 05.00 Uhr

Bald auch in Grenchen: E-Trottinetts in St.Gallen. Marlen Hämmerli

E-Scooter, hierzulande E-Trottinetts genannt: In manchen Ländern sind sie ganz verboten, in England und den Niederlanden zum Beispiel. In Deutschland und Skandinavien sind sie der Renner – alleine in Berlin fuhren schon 2019 über 16'000 E-Scooter herum. In der Schweiz wurden Warenhäuser und Sportartikelhändler vor etwa zwei Jahren auf die Geräte, meist in Fernost gefertigt, aufmerksam.

Gleichzeitig tauchten in den Grossstädten Anbieter auf, die das grosse Geschäft witterten. Sie stellten ganze Flotten von E-Scootern auf, die mit einer App freigeschaltet und bezahlt werden können, am Abend eingesammelt und am Morgen wieder in der Stadt verteilt werden und mit denen sich gutes Geld verdienen lässt. So auch in der Schweiz, wo die E-Trottinetts in einigen Schweizer Städten überall herumstehen oder regelmässig aus Gewässern gefischt werden.

2020 erhielt die Stadt Grenchen vom E-Trottinett-Anbieter High Speed Service die Anfrage, ob dieser in Grenchen seine Trottinetts auf öffentlichen Grund aufstellen dürfe. Man beschloss, über das Programm so!mobil genauere Abklärungen und Grundlagen erarbeiten zu lassen, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben, was inzwischen geschehen ist. Der Dübendorfer Anbieter Zisch, der vor ein paar Monaten in Biel Fuss gefasst hat, lancierte im Februar dieses Jahres eine weitere Anfrage für Grenchen und möchte ebenfalls E-Trottis vermieten.

Arbeitsgruppe eingesetzt

so!mobil stellte ein Factsheet mit einem kurzen Überblick die Vor- und Nachteile von E-Trottinetts zusammen. Zudem liegen Erfahrungsberichte aus anderen Städten vor, wie sie mit dem E-Trotti-Angebot umgehen. In einem Workshop mit Christian Ambühl, Kommandant der Polizei Stadt Grenchen, Stadtbaumeister Aquil Briggen, Mike Brotschi von der Standortförderung, Sandra Marek von der Baudirektion und Jeanine Riesen von so!mobil wurde versucht, einen Konsens in der Sache zu finden, sowohl bezüglich der aktuellen als auch zukünftiger Anfragen von E-Trottinett-Anbietern. Man kam zu einem leicht negativen Schluss, aber machte sowohl gewichtige Vor- als auch Nachteile eines möglichen Angebots in der Stadt Grenchen aus.

Die Vor- und Nachteile

Als Vorteile zählen die Schaffung eines zusätzlichen, modernen Mobilitätsangebots, die mögliche Erschliessung abgelegener Gebiete für Besucher und Pendler, beispielsweise die Industrie, der Beitrag zur Standortattraktivität mit Fokus auf die jüngere Generation, die Bewirtschaftung des neuen Angebots durch die Betreiberin ohne Kostenfolge für die Stadt und die Möglichkeit, den zusätzlichen Aufwand für die Stadt durch Gebühren für die Betreiber zu decken. Ausserdem bestehe die Möglichkeit, dass mit E-Scootern einzelne Autofahrten ersetzt werden, und Pendler und Tourismus würden vom Angebot profitieren können.

Als Nachteil wird der Umstand gesehen, dass die Geräte mit einem Lieferwagen eingesammelt werden müssen, um sie über Nacht aufzuladen oder zu warten. Hier müsse man auf alternative Antriebe setzen. Ausserdem könne es Probleme verursachen, wenn die Trottinetts irgendwo abgestellt würden und so das Stadtbild stören. Ebenfalls kritisch beurteilt die Arbeitsgruppe das Unfallpotenzial und die mögliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Dass die Trottinetts eine geringe Lebensdauer haben, ist ökologisch gesehen nicht sinnvoll, und das Ersetzen des Fussgängerverkehrs und des ÖV sei kritisch zu betrachten.

Grenchen ist keine flache Stadt

Weiter fragt sich die Arbeitsgruppe, ob die topografischen Eigenheiten Grenchens – das Strassennetz ist eigentlich nirgends flach – gute Voraussetzungen für ein E-Trottinett-Angebot bieten. Dazu lässt sich sagen, dass die meisten E-Trottinetts mit Elektromotoren von 250 bis 300 Watt Leistung unterwegs sind.

Erlaubt sind maximal 500-Watt-Motoren, die aber nur in teuren Modellen verbaut werden, die in der Regel in der Schweiz nicht zugelassen sind, weil sie zu schnell sind. Da wird es selbst für leichtere Fahrer schwierig, den Berg hochzukommen, will man den Akku nicht innert kürzester Zeit leersaugen.

Pilotphase vereinbart

Die Arbeitsgruppe kommt letztendlich aber zum Schluss, dass sich die Vor- und Nachteile nur bedingt aus der Theorie ableiten lassen. Deshalb schlägt sie vor, dass Grenchen mit einem interessierten Anbieter eine Pilotphase vereinbart. Weil man mit dem Anbieter zusammenarbeite, habe man auch die Möglichkeit, das Angebot mitzugestalten und die nötigen Rahmenbedingungen zu setzen. Nach dieser Pilotphase könne man aus den so gewonnenen Erfahrungen ableiten, ob dieses neue Mobilitätsangebot für Einwohner, Besucher, Arbeitnehmer oder Touristen von Nutzen sei.