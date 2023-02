Romont - nah bei Grenchen und doch weit weg

On parle français (3) Zu Besuch in Romont: «Durch die Nähe zu Grenchen haben wir alle Vorteile der Stadt» Im Rahmen unserer kleinen Serie zu den französischsprachigen Nachbargemeinden Grenchens sind wir im dritten und letzten Teil zu Besuch in Romont. Die bernische Gemeinde sieht in der Windkraft eine Chance für die Zukunft. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Yvan Kohler, Gemeindepräsident Romont (BE). Tom Ulrich

Romont ist eine von drei französischsprachigen Gemeinden in der Umgebung Grenchens. Sie ist der Uhrenstadt geografisch am nächsten. Nur gerade drei Kilometer trennen die beiden Ortschaften von der Kapelle Allerheiligen aus gesehen. Der langjährige Gemeindepräsident von Romont, Yvan Kohler, erzählt, was diese Nähe für sein Dorf bedeutet und was in seiner Gemeinde gerade beschäftigt.

220 Menschen leben in Romont, einer Gemeinde in der Jurakette, umgeben von Weideland und Wäldern. Ein kleiner Teil von Romont streift den Bözingenberg und die nördliche Grenze verläuft an der Montoz-Kette, mit 1210 Metern als höchstem Punkt des Dorfes. Der Mix aus Landleben und Stadtnähe hat für Yvan Kohler klare Vorzüge: «So können wir das Landleben geniessen und haben gleichzeitig die Vorteile einer Stadt direkt vor unserer Haustür.» Die Rothmunderinnen und Rothmunder – so der deutsche Name – erledigen in Grenchen ihre Einkäufe und nutzen die Sportanlagen, wie das Schwimmbad und die Tennishalle.

Der Bus fährt nach Biel, nicht nach Grenchen

Und praktisch seien auch der Autobahnanschluss und die Zugverbindungen. Grenchnerinnen und Grenchner auf der anderen Seite zieht es gerne in den Ferien zum Campingplatz in Romont. Aber es gibt auch zwei offizielle Verbindungen zwischen Romont und Grenchen. «Wir teilen den Fernsehanschluss und die Abwasserleitungen», erklärt Kohler.

Politisch orientiert sich Romont jedoch am Berner Jura und an Biel. «Es gibt zum Beispiel keinen Bus mehr, der nach Grenchen hinunterfährt», so Kohler. Dafür gebe es Buslinien nach Biel.

Doch eine fehlende Buslinie nach Grenchen sei nicht der einzige Grund, weshalb es nicht mehr Austausch gibt. «Da ist zum einen die Sprache. Aber auch die Kantonsgrenze und die Religion sind wichtige Gründe.» Solothurn sei katholisch und der Berner Jura reformiert. Auch gebe es eine Trennung zwischen den Berggemeinden und denen im Tal.

Standort eines weiteren Windparks

In Romont beschäftigt nach wie vor das Windparkprojekt, das grösste Geschäft seit über zehn Jahren für die Gemeinde. Gerade gehe es darum, Massnahmen auszuarbeiten, um Vögel und Fledermäuse zu schützen, auch warte man, dass es mit dem Grenchner Windpark weiter geht.

Juvent Windpark auf dem Mont Soleil. In Romont planen die Gemeinde und eine Tochterfirma der Stadtwerke Genf den Bau von Windkraftwerken. Valentin Flauraud/KEYSTONE

In diesem Jahr werde es zudem in Romont eine Infoveranstaltung geben zu den geplanten Windrädern. Gebaut werde aber nicht vor 2028. «Wir hoffen, dass wir das Projekt umsetzen können. Man hört die Windräder im Dorf nicht, es ist nur das Restaurant in der Nähe», so Kohler.

Bisher haben sich noch keine Befürworter und Gegner formiert. Das werde sich wohl ab der Infoveranstaltung ändern. Es würden erfahrungsgemäss Gegner bei Windparkprojekten mitreden, die nicht aus der Region kommen und die es entsprechend nicht betrifft. «Ich hoffe, dass wegen der Energiekrise ein Umdenken stattgefunden hat und es weniger Gegenstimmen gibt. Wir müssen Lösungen finden. Dieses Projekt ist wichtig für das Dorf.»

Hoffen auf Synergien mit dem SWG-Projekt

Sollten die Windräder umgesetzt werden können, hofft Kohler darauf, wegen des geplanten Windparks von Grenchen Synergien zu nutzen. «Dass wir beispielsweise die gleichen Zufahrtsstrassen benutzen können wie Grenchen oder auch zusammen den Transport des Stroms regeln.»

Yvan Kohler, Gemeindepräsident Romont (BE): Von Romont hat man eine spektakuläre Aussicht aufs Mittelland. Tom Ulrich

Ein weiteres Thema in Romont ist, dass es bisher nur Wohnraum für Familien gab. «Romont besteht praktisch nur aus Einfamilienhäusern. Das heisst, wenn Junge sich selbstständig machen wollten, hatten sie keine Möglichkeit, hier zu bleiben.» Um attraktiver für junge Erwachsene zu werden, hat die Gemeinde letztens 850'000 Franken investiert, um ein Gebäude zu kaufen. «Das ist viel Geld für eine so kleine Gemeinde», betont Kohler. Aber es sei ein wichtiger Schritt. Nun verfügt die Gemeinde bald über vier Wohnungen, man müsse noch den Kauf finalisieren. Ab April seien die Wohnungen bezugsbereit.

Seit über 30 Jahren Gemeindepräsident

Kohler ist schon seit gut 40 Jahren im Gemeinderat und 30 Jahre Präsident der Gemeinde. Das sei aber noch kein Schweizer Rekord. «Es gibt zum Beispiel in der Schweiz eine Gemeinde, da ist der Präsident bereits über 40 Jahre im Amt», sagt Kohler. Er selbst ist in Romont aufgewachsen und spricht selten Deutsch. Auch als er für die AHV-Kasse der Swatch Group in Grenchen – und vorher bei der Swatch Group in Biel – gearbeitet hat, war das nicht anders. «Wir waren in unserem Team eher unter uns, da wir auf einem speziellen Gebiet gearbeitet haben. Mir hat die Arbeit bei der AHV-Kasse und im Bereich der Familienzulagen sehr gefallen.»

Klares Statement für Berner Jura

Anders als Moutier fühlt man sich in Romont dem Berner Jura zugehörig. Ein Kantonswechsel ist kein Thema, dies zeigte die Abstimmung von 2013, in der sich ausser Moutier die bernjurassischen Gemeinden deutlich gegen einen Anschluss an den Kanton Jura gestellt haben. Der Berner Jura sei nicht mit dem Kanton Jura zu vergleichen, erklärt Kohler. So sei die Religion eine andere, man sei zielorientierter und auch finanziell sei die Zugehörigkeit zu Bern von Vorteil.

Trotzdem: Für den Berner Jura und so auch für Romont ist der Erhalt der französischen Sprache sehr wichtig. Dafür hat man sich auch schon die letzten Jahrhunderte einsetzen müssen, und der Einsatz hält bis heute an. Immerhin bis zu 40 Prozent der Bevölkerung sind deutschsprachig, die meisten von ihnen verstehen Französisch, einige können aber kein Wort in dieser Sprache sprechen. Dennoch seien Schulreformen abgelehnt worden, durch die die Schüler von Romont die Schule hätten auf Deutsch besuchen dürfen. «Französisch ist ein wichtiger Teil unserer Identität.»

Französische Sprache wird hochgehalten

Um das Französische zu schützen, hat der Kanton Bern auch ein besonderes Gesetz für die bernjurassischen Gemeinden erlassen: Nämlich dass die Administration auf Französisch zu erfolgen hat. Kohler: «Manchmal gibt es Diskussionen von Auswärtigen, ob sie denn nicht auch ein Dokument auf Deutsch abgeben können. Dann verweisen wir auf diese Regelung im Berner Jura», so Kohler. Auch deutschsprachige Reklamationen würden nicht beantwortet. Aber wenn jemand bei komplexeren Themen Hilfe brauche, komme man der Person entgegen.

