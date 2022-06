Donnschtig Jass in Grenchen: Das ist nächste Woche zu erwarten.

Nächste Woche ist SRF zu Gast in Grenchen – eine Übersicht

Ab Montag nimmt SRF den Marktplatz Grenchen in Beschlag, um alles für die Liveübertragung des Donnschtig-Jass am Donnerstag vorzubereiten. Was geschieht wann und wo und ab wann ist Publikum gefragt? Hier die Antworten.