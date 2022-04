Donnschtig-jass in Grenchen Marktplatz eine Woche blockiert: Für die Livesendung vom 7. Juli fährt das Fernsehen sein ganzes Arsenal auf Die rund 15-köpfige Produktionscrew traf sich mit dem Grenchner Organisationskomitee auf dem Marktplatz und besprach sozusagen jeden Punkt, den es in der Woche der Sendung zu beachten gibt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 25.04.2022, 17.23 Uhr

Das Team des SRF rekognosziert mit dem Stadt- und OK-Präsidenten François Scheidegger den Platz zum zweiten Mal und bespricht an einer Sitzung mit dem Grenchner OK Punkt für Punkt der Woche vom 4.–8. Juli 2022. Oliver Menge

Wer meint, so eine 95-minütige Sendung, wie der Donnschtig-Jass, das sei doch rasch aufgebaut, mit zwei, drei Kameras übertragen und ebensoschnell wieder abgebaut, der irrt gewaltig. Die Dimensionen der TV-Sendung, die am 7. Juli vom Grenchner Marktplatz schweizweit in die guten Stuben übertragen wird, sind beeindruckend. Das Team aus Leutschenbach war vor zwei Jahren schon einmal da, nur machte damals die Coronapandemie dem Ganzen einen fetten Strich durch die Rechnung.

Grenchen hatte sich nämlich das Recht des Gastgebers Mitte August 2019 erkämpft. Die vier Jasserinnen und Jasser konnten beim Donnschtig-Jass als Lucky-Loser gegen Hildisrieden antreten – und haben diesen Jass in Balsthal damals für sich entschieden. Damit hätte die erste Sendung im 2020 in der Uhrenstadt ausgetragen werden sollen. Grenchen hatte eine Woche zuvor im Flums SG gegen Balsthal verloren.

Jetzt soll die Sendung also Anfang Juli über die Bühne gehen und die diesjährige Serie starten. Zu diesem Zweck traf sich die rund 10-köpfige Crew aus Leutschenbach mit dem Organisationskomitee vor Ort, um die Details zu besprechen. TV-Produzent Tino Zimmermann begrüsste die Anwesenden im Erdgeschoss der ehemaligen CS zur Sitzung, nachdem sich die Fernsehleute auf dem Marktplatz umgesehen und quasi den Aufstellplan von vor zwei Jahren aufgefrischt hatten.

Produktionsleiter Tino Zimmermann (links) und Regisseur Beni Tanner (rechts). Oliver Menge

Auf Grenchner Seite wurde das Organisationskomitee angeführt von Stadtpräsident François Scheidegger, der auch als OK-Präsident amtet. Bei OK-Vizepräsident Dagobert Cahannes laufen alle Fäden zusammen. Adriana Palermo von Grenchen Tourismus ist fürs Marketing zuständig, Polizeikommandant Christian Ambühl für Verkehr und Sicherheit.

Peter Traub wird, wie schon in Balsthal, fürs leibliche Wohl sorgen und wird auch die Tische und Bänke fürs Publikum und die Ehrengäste aus den beiden Jassgegnern Schönengrund und Neckertal stellen.

Thomas Maritz ist als Feuerwehrkommandant und Sicherheitsbeauftragter der Stadt mit von der Partie, Andreas Messerli für die SWG, die Strom und Wasser liefert. Daniel Staufer und seine Leute vom Werkhof werden den Marktplatz leerräumen und die mobilen Pflanzkübel dorthin stellen, wo das SRF sie haben will.

Abarbeiten der Checkliste

Nach der Begrüssung von Tino Zimmermann, der sich sehr auf die Austragung der beliebten Jass-Sendung in Grenchen freut, begrüsste auch François Scheidegger die Gäste und gab seiner Vorfreude Ausdruck. Grenchen werde nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause seiner Rolle als Gastgeberin mit Elan nachkommen.

Begrüssung von Produzent Tino Zimmermann und Stadtpräsident François Scheidegger. Oliver Menge

Unter der Leitung von Aufnahmeleiterin Franziska Gamper, die einen dicken Ordner mit Checkliste abarbeitete, wurde jeder einzelne Punkt, den es in der Woche vom 4. bis 8. Juli zu beachten gilt, von Montagmorgen bis zum Ende des Abbaus am Samstagmorgen besprochen und die Zuständigkeiten geklärt.

Montagmorgen geht es los

Bereits um 8 Uhr morgens am Montag, 4. Juli, muss der Marktplatz abgesperrt sein. Denn kurz nach 8 Uhr werden die ersten LKWs des SRF mit der Bühnentechnik eintreffen und mit dem Aufbau beginnen. Das Jasszelt wird im unteren Teil des Platzes vor dem Stadtdach schräg aufgestellt. Die Bühne für die Shows der Künstler – das SRF wollte noch nicht bekanntgeben, welche Schweizer Künstler auftreten werden – kommt südlich des Brunnens beim Zugang zur Marktstrasse hin, der Hau-den-Lukas, mit dem der Trumpf bestimmt wird, mitten auf den Platz.

Doch das ist noch längst nicht alles: Ein Kamerakran wird aufgestellt, drei je 9 Meter hohe Beleuchtungstürme, Beschallungsanlagen, vier Reportagewagen und Sendewagen werden platziert. Am Mittwoch werden die Gastrobauten, Tische und Bänke aufgestellt, bereits am Nachmittag mit Beschallung geprobt und am Abend bis spät in die Nacht eingeleuchtet.

Am Donnerstag, dem Tag der Sendung, gibt es am Nachmittag nochmals Proben, mit Blumen werden die Orte und Dinge geschmückt, die verschönert oder kaschiert werden müssen. Danach werden die Moderatoren – Rainer Maria Salzgeber, Sonia Kälin und Stefan Büsser – sowie die Jasserinnen und Jasser eingekleidet, geschminkt und die Show beginnt pünktlich um 20.05 Uhr.

Fürs Fest müssen Konzessionen eingegangen werden

Sowohl das Grenchner OK als auch die Leute vom Fernsehen rechnen mit einem grossen und fröhlichen Volksfest – Letztere aus Erfahrung, denn für die Austragungsorte sei das jeweils eine wirklich gute Sache. Es dürfte ein Publikum von bis zu 3000 Personen erwartet werden. Aber: Während Auf- und Abbau und während der Proben müssen Anwohnerinnen und Anwohner mit gewissen Einschränkungen rechnen.

Aufnahmeleiterin Franziska Gamper beim Abarbeiten der Checkliste. Oliver Menge

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Marktplatz während der ganzen Zeit grundsätzlich gesperrt ist, den Geschäften aber jederzeit in Absprache mit den Bauleuten die Zufahrt gewährt wird und auch Fussgängerinnen und Fussgänger sich auf dem Platz bewegen können, sofern sie den Weisungen der Sicherheitsleute und Fernsehleute Folge leisten.

Eine gewisse Anzahl Parkplätze im und rund ums Zentrum wird fürs SRF reserviert, die Marktgasse im unteren Teil wird gesperrt. Die Bettlachstrasse ist in den Sommermonaten ohnehin für den Verkehr gesperrt, dort kommen auch noch Übertragungswagen hin.

Der Freitagsmarkt muss ausfallen

Nach der detaillierten Sitzung begab man sich nach draussen, wo sich der kräftige Regen inzwischen etwas abgeschwächt hatte. Regisseur Beni Tanner demonstrierte vor Ort anhand von aufgestellten Pylonen, wo was hinkommt. Beispielsweise die Toilettenwagen fürs Publikum, so, dass sie nicht ins Feld der Kameras geraten.

Regisseur Beni Tanner zeigt, wo was hinkommt. Und man bespricht, wie lang die Flaggen sein dürfen, die die Stadt noch aufhängen will. Oliver Menge

Auch die verschiedenen Plätze fürs Catering der Fotra wurden festgelegt. Denn das Publikum auf dem Platz wird von Serviceangestellten bedient und diese können nicht jedes Mal 60 Meter mit ihren Tabletts zurücklegen. Der Markt am Freitag allerdings, der fällt aus. Denn an diesem Tag baut die Crew des SRF innerhalb eines Tages die gesamte Sache wieder ab, die sie in drei Tagen aufgebaut hatte. «Wir wollen ja nicht, dass plötzlich jemand unter einen Gabelstapler gerät», sagte der Sicherheitsverantwortliche der SRF-Crew.

Man sei den Marktleuten während der Pandemie immer wieder entgegengekommen und habe auch jetzt vergeblich nach Alternativen gesucht, waren sich Stadtpräsident Scheidegger und Polizeikadi Ambühl einig.

«Schweren Herzens müssen wir diesen einen Markt absagen».

Die Marktleute werden in diesen Tagen informiert und man hoffe auf ihr Verständnis.

Das nicht ganz komplette Grenchner OK: Feuerwehrkommandant und Sicherheitsbeauftragter der Stadt, Thomas Maritz: Andreas Messerli, Leiter StromStädtische Werke; Christian Ambühl, Kdt Stapo; Mike Brotschi, Sekretariat; Adriana Palermo, Geschäftsführerin Grenchen Tourismus; Dagobert Cahannes, OK-Vizepräsident; François Scheidegger, Stadtpräsident und Präsident des OK. Oliver Menge

So oder so hoffen aber alle, dass die Grenchner Bevölkerung die Gelegenheit wahrnimmt, das TV-Spektakel aus nächster Nähe live mitzuerleben und zu einem Volksfest werden zu lassen. Und wer weiss: Da es für die Proben auch noch ein paar Statisten braucht, welche die Hauptdarsteller bei den Proben doubeln, wird vielleicht das eine oder andere Talent vor der Kamera noch entdeckt.

