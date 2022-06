Grenchen rüstet sich für den «Donnschtig-Jass»

«Donnschtig-Jass» Die Stadt Grenchen ist bereit, Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Sonja Kälin zu empfangen Am 7. Juli geht die beliebte Livesendung auf dem Marktplatz Grenchen über die Bühne. Das örtliche Organisationskomitee erwartet 2000 bis 2500 Besucherinnen und Besucher, die sich den «Donnschtig-Jass» nicht werden entgehen lassen. Und das erst noch, ohne Eintritt bezahlen zu müssen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 23.06.2022, 18.35 Uhr

Ab nächster Woche werden diese Plakate aufgehängt. Oliver Menge

Vom 7. Juli bis zum 18. August 2022 geht die Jass-Sendung wieder auf grosse Schweizer Tournee – mit Moderator Rainer Maria Salzgeber, Co-Moderator Stefan Büsser und Schiedsrichterin Sonia Kälin. Die Sendung pflegt die Jasskultur in der Schweiz, lässt das Publikum interaktiv daran teilhaben und verbindet so seit rund 40 Jahren erfolgreich Tradition mit Spiel und Spass.

2019 hatte Grenchen in Balsthal gesiegt und sich als Veranstaltungsort qualifiziert. Die Stadt Grenchen ist nun Gastort der ersten Sendung in dieser Saison, wenn Schönengrund und Neckertal gegeneinander jassen.

Die Sendung beginnt um 20.05 Uhr auf dem Marktplatz und dauert rund 95 Minuten. Das Publikum erwartet beste Unterhaltung; ein bunter Mix aus Wettbewerb, Spiel, Pop- und Schlagermusik. In jeder Sendung sind zudem prominente Persönlichkeiten mit dabei. Zu Gast in der Auftaktsendung in Grenchen ist Peach Weber. Für musikalische Unterhaltung sorgen Michèle Bircher alias «Elle» und Florian Ast.

Grenchen in die guten Stuben der Schweiz bringen

Die Sendung «Donnschtig-Jass» erreicht ungefähr einen Marktanteil von 35 Prozent, das heisst, man erreicht rund 400'000 Zuschauerinnen und Zuschauer und kann ihnen Grenchen in die gute Stube bringen. Das bedeutet auch, dass man einen guten Eindruck am Bildschirm machen will. Die Geschäfte am Marktplatz werden zum Beispiel gebeten, ihre Schaufensterbeleuchtung während der Sendung eingeschaltet zu lassen.

Ein etwa dreiminütiger Film, der am Anfang der Liveübertragung ausgestrahlt wird, ist bereits im Kasten. Was genau gezeigt wird, soll noch geheim bleiben. Aber es ist durchgesickert, dass Rainer Maria Salzgeber die Neufassung des Grenchner Lieds zusammen mit deren Komponisten vortragen soll und unter anderem auch ein Grenchner Spezialist für Hot Sauces darin vorkommen soll.

Trotz Sperrung: Geschäfte bleiben offen, der Zugang ist gewährleistet

Die Livesendung ist mit grossem personellen und materiellen Aufwand verbunden. Der Marktplatz muss deshalb vom Montagmorgen, 4. Juli, bis Freitagabend, 8. Juli, durchwegs gesperrt werden, damit Fernsehen SRF die aufwendigen Auf- und Abbauarbeiten durchführen kann.

Aber, das betont das Organisationskomitee: Die Geschäfte und Läden am und rund um den Marktplatz können während der ganzen Zeit geöffnet bleiben und der Zugang ist jederzeit gewährt. Man kann den Marktplatz nicht mehr überqueren. Aber drum herumlaufen soll immer möglich sein.

Das OK hat auch mit allen Gewerbetreibenden mehrfach persönlich und vor Ort Kontakt aufgenommen und sie bestmöglich informiert, inwiefern sie mit Einschränkungen zu rechnen haben. Wie Dagobert Cahannes, Vize-OK-Präsident und Verantwortlicher für Information und Medien, sagt, gab es keine einzige negative Rückmeldung.

Auch die örtliche Hotellerie profitiert: Bis jetzt wurden von SRF bereits 65 Zimmer für die ganze Woche gebucht: 30 im Hotel Airport, 17 im «Passage» und 18 im «St.Urs und Viktor», für Personal und Künstler. Das sind fast 300 Übernachtungen, alle bezahlt von SRF.

SRF kommt mit 15 Lastwagen

Der Fernsehsender reist mit einem grossen Übertragungswagen an, ausserdem mit rund 15 weiteren Lastwagen, die das Material für das Volksfest anliefern: das Jasszelt, das Showzelt, Licht und Ton sowie Podeste und Kamerakräne. Sogar ein kleiner Hubstapler ist mit dabei und natürlich der «Hau-den-Lukas», mit dem Trumpf und Kartenart bestimmt werden.

Auch sonst kommt einiges an Material auf den Marktplatz: Die Stadt liefert Tische und Festbänke fürs Publikum – man rechnet mit über 2000 Besucherinnen und Besuchern – Toilettenwagen werden aufgestellt und die Grenchner Cateringfirma Fotra, welche für die Bewirtung zuständig ist, stellt am Rand ihre Festwirtschaft und Foodtrucks auf.

Der Freitagsmarkt muss leider ausfallen

Da am Freitag nach der Sendung alles innerhalb eines Tages wieder abgebaut werden muss, herrscht viel Betrieb auf dem Marktplatz. Der Freitagsmarkt fällt leider aus. Eine Durchführung des Marktes auch an einem anderen Ort im Zentrum erachteten die Organisatoren rein sicherheitstechnisch als nicht verantwortbar. Man möchte an diesem Freitag so wenig Leute im Stadtzentrum haben wie möglich, um jegliches Risiko eines Unfalls zu vermeiden.

Am Donnerstag wird laut Christian Ambühl, Kommandant der Stadtpolizei, auch die Solothurnstrasse für den Verkehr gesperrt. Dieser wird umgeleitet. Erstens wolle man nicht ständig Autos im Hintergrund durchfahren sehen, zweitens müssen die Fanbusse auch irgendwo untergebracht werden und drittens sei die Solothurnstrasse geradezu ideal, um die rund 300 angemeldeten Fans aus den Jassgemeinden in unmittelbarer Nähe der Übertragung auszuladen und die Busse zu parkieren.

Ein Knackpunkt war die Baustelle Coop-Filiale, die unmittelbar im Blickfeld der Kamera gewesen wäre, die das Jasszelt zeigt. Doch Coop war hilfsbereit: Die Arbeiten werden nun so disponiert, dass man nichts von einer Baustelle sehen wird – man wartet eine Woche mit dem Aufstellen des Baugerüsts. Ausserdem stellte Coop 100 zusätzliche Parkplätze für den «Donnschtig-Jass» zur Verfügung.

Nun braucht es nur noch etwas Wetterglück

Was jetzt noch fehlt, ist gutes Wetter. Dieses sei bestellt, meinte Cahannes schmunzelnd. Aber, wer die Sendung regelmässig verfolge, der wisse, dass auch bei Regen gejasst werde. Die Organisatoren haben deshalb bereits weit über 1000 Regenmäntel organisiert.

