Donnschtig Jass Grenchen: So verliefen die Stellproben

«Donnschtig-Jass» Der Grenchner Marktplatz wird für Salzi, Büssi und Sonia bereitgestellt: Heute geht die Show live über die Bühne Der Platz ist bereit für den Donnschtig-Jass – am gestrigen Nachmittag fanden nach den technischen Proben die Stellproben mit den Stars statt. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Donnschtig Jass: Erste Stellproben mit Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Sonia Kälin. Oliver Menge

Heute Abend findet auf dem Grenchner Marktplatz ab 20:05 die SRF Live-Sendung «Donnschtig Jass» statt. Die Sendungsvorbereitungen dauerten jedoch schon lange an. So auch am gestrigen Mittwoch, an dem es erst «halb ernst» galt.

Am frühen Morgen war es in der Grenchner Innenstadt noch ruhig. Den ersten Einsatz übernahm die Grenchner Feuerwehr um 09:00 Uhr. Mit Hilfe der grossen Drehleiter beflaggten sie den Marktplatz mit je zwei Stadt- und Kantonsflaggen.

9.00 Uhr: Langsam kommt in der Innenstadt Hektik auf. Mitarbeiter des Werkhofs bringen den Blumenschmuck auf den Marktplatz. Eine Besonderheit fällt auf: Die neue Blumen-Uhr, die von Roland Wyss und Martin Fischer hergestellt wurde. In einem grossen Topf wurden Blumen in Rot, Weiss und Schwarz eingepflanzt, die die schwarzumrandete, weisse Pfeilspitze des Grenchner Stadtwappens auf rotem Grund zeigen.

Darüber kann an den grosse Uhrzeiger aus Blattgold, die mit einem 220 Volt Synchronmotor betrieben werden, die Uhrzeit abgelesen werden. Die Blumen-Uhr wird im Werkhof zwischengelagert und für besondere Veranstaltungen in der Stadt platziert. Nach dem «Donnstig-Jass» steht sie am 1. August das nächste Mal im Einsatz.

11.15 Uhr: Die ersten Tonproben des SRF stehen an. Die Lautsprecher und rund 42 Mikrofone müssen für die heutige TV-Sendung aufeinander abgestimmt werden. Das SRF beschallt die Grenchner Innenstadt während rund 45 Minuten mit Musik. So kann der Ton und die Boxen geprüft werden. Diesem Treiben schauten viele Schaulustige zu. So erzählt ein Passant, dass er extra wegen des «Donnschtig-Jass» von Zürich nach Grenchen gereist ist.

Zudem sieht auch jene Gruppe, die sich häufig beim Brunnen auf dem Marktplatz trifft, den Aufstellarbeiten zu. Dabei wird es einigen von ihnen beim Soundcheck am Morgen zu einfältig. «Nicht schon wieder dieses Lied», beschweren sie sich, als dasselbe Musikstück zum vierten oder fünften Mal ertönt. Zu ihrer Freude wechselt das SRF wenig später das Lied. Nun testen sie eines mit mehr Bass.

Rainer Maria Salzgeber begrüsst die Leute der SRF Crew Oliver Menge Regisseur Beni Tanner instruiert die Leute. Oliver Menge Regisseur Beni Tanner informiert über den Ablauf der Probe. Oliver Menge Oliver Menge Stefan Büsser im Gespräch mit einem Mitarbeiter von SRF. Oliver Menge Rainer Maria Salzgeber wird verkabelt. Oliver Menge Die Grenchner Statisten: Melanie Iten und Radio Blitz/DJ Horse -Mann Daniel Wisard. Oliver Menge Erste Stellproben mit Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Sonia Kälin Oliver Menge Erste Stellproben mit Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Sonia Kälin - die Begrüssung Oliver Menge Die Jassrunde mit den Statisten, unter ihnen auch OK-Vize Dagobert Cahannes, der kurzfristig einspringen musste. Oliver Menge Rainer Maria Salzgeber mit seiner geliebten Karte. Oliver Menge

15.00 Uhr: Nicht nur die Boxen müssen aufeinander abgestimmt werden, sondern auch der Sprechton. Deshalb werden die beiden Mikrofone, die während der Sendung von Salzgeber genutzt werden, geprüft. Diese Aufgabe übernimmt eine junge Frau der Tonregie. Ihr gehen nach einiger Zeit die Ideen aus und sie greift zum Handy, woraus sie vorliest. Reiseempfehlungen und aktuelle Artikel aus dem Grenchner Tagblatt werden über Mikrofone in die Weiten des Marktplatzes getragen.

15.20 Uhr: Mitarbeiter des Werkhofs bestuhlen den Marktplatz. Zuerst will man rund 150 Festbänke aufstellen. Dann realisiert Regisseur Beni Tanner, dass dies zu wenig sind. Dies hätte für rund 500 Zuschauende gereicht. Deshalb wird von vorne begonnen und enger zusammengestuhlt. Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer nach Grenchen zum Marktplatz kommen, bleibt spannend. Platz hätte es für 1500 bis 2000 Personen.

Ob so viele kommen, wird man Morgenabend sehen. Erfahrungen aus Olten zeigen, dass man sich auch komplett verschätzen kann. Bei der Sendung «SRF bi de Lüt» rechneten die Organisatoren mit 900 Zuschauerinnen und Zuschauern – letztendlich kamen über 2000.

16.00: Uhr Das Moderatorenteam rund um Rainer Maria Salzgeber, Stefan Büsser und Sonia Kälin ist in Grenchen eingetroffen. Nach einer kurzen Begrüssungsrunde und einer darauffolgenden Instruktion startet bereits die erste Stellprobe. Dazwischen wollen erste Zuschauerinnen und Zuschauer ein Foto mit Salzgeber machen.

Bei der Stellprobe wird die Live-Sendung ein erstes Mal durchgespielt. Jasser und Promis werden durch vier Grenchner Statistinnen und Statisten ersetzt, unter ihnen auch OK-Vizepräsident Dagobert Cahannes, der kurzfristig einspringt und Melanie Iten, die zugeben muss, dass sie gar nicht jassen kann - was Salzgeber aber nicht aus der Ruhe zu bringen vermag. Ganz im Gegenteil, er findet es amüsant.

Viele Passantinnen und Passanten interessieren sich für die Sendung und fragen, wann es denn am Donnerstag so richtig losgeht. Den Schlusspunkt der Proben setzt die Stadtmusik, die ihren Einmarsch übt.

Das Programm heute Donnerstag: Bis 12 Uhr: Restaufbau und Schmücken des Platzes.

Ab 13 Uhr: Durchlauf mit dem Moderatorenteam.

14.15–15.40 Uhr: «heisse Proben der Showacts (Florian Ast, Elle, Peach Weber, Stadtmusik).

16.00–17.45 Uhr: Generalprobe mit allen Mitwirkenden ohne Kostüm.

18.00–19.00 Uhr: Pause.

19.15–19.25 Uhr: Aufzeichnung Live-Trailer mit Publikum.

Ab 19.35 Uhr: Warm-Up.

20.05–21.40 Uhr: Live Sendung.



Restauration:

Ab 13 Uhr Foodtruck, ab 17.00 Uhr Selbstbedienung im Nordteil und bedienter Teil ums Jasszelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen