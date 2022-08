Die malende Service-Mitarbeiterin des Parktheaters Grenchen

Die malende Serviererin Sie lebt für das Gastgewerbe und ist aber auch eine begabte Künstlerin Ljiljana Bradonjic arbeitet seit fünf Jahren im «Parktheater» im Service. Davor arbeitete sie 20 Jahre lang in Bettlach und ist in ihrer Vergangenheit auch schon den Royals begegnet. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 30.08.2022, 12.00 Uhr

Service-Mitarbeiterin Ljiljana Bradonjic im Restaurant Parktheater. Hanspeter Bärtschi

Im Parktheater ist es ruhig, es dauert noch einen Moment, bis die Gäste für das Mittagessen kommen. Ljiljana Bradonjic serviert gerade zwei Frauen, die es sich draussen gemütlich machen, Getränke. Sie arbeitet nun seit fünf Jahren im «Parktheater», ist aber schon viel länger im Gastgewerbe tätig. Und so weiss sie bestens, worauf es in ihrem Beruf ankommt: «Im Service muss man immer bereit und flexibel sein», sagt sie.

Es sei wichtig, an sich zu arbeiten und sich in Selbstkontrolle zu üben. «Wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, dann sollen das die Gäste nicht merken. Man sollte immer lächeln und man muss lernen, sich entschuldigen zu können, auch dann, wenn man selbst eigentlich keinen Fehler gemacht hat.»

Auch müsse man sich jeweils gut überlegen, ob man sich wirklich krankmelden möchte oder nicht. Man gäbe dem Team ansonsten einen grossen Mehraufwand. «Und wichtig ist, immer Kaugummi dabei zu haben und vielleicht besser, bei den eigenen Mahlzeiten auf Knoblauch und Zwiebeln zu verzichten», lacht Ljiljana Bradonjic.

Treffen mit den britischen Royals

Ljiljana Bradonjic ist Mutter von zwei Kindern, die nun auch bereits erwachsen sind, und wohnt in der Stadt Solothurn. Sie ist sehr mit der Region verwurzelt und mag es, im Jura oder an der Aare unterwegs zu sein. Vor ihrer Anstellung im «Parktheater» arbeitete sie für 20 Jahre für das Restaurant Marti in Bettlach.

Ursprünglich kommt sie aus Serbien. «Ich bin wegen meines Mannes in die Schweiz gekommen. Weil er hier gute Arbeit gefunden hat, damals habe ich noch nicht damit gerechnet, mein ganzes Leben in der Schweiz zu verbringen.»

Ihr Mann habe in der Disco Casa Antica in Klosters gearbeitet, wo auch Prinz Charles und Prinzessin Diana verkehrten. Und auch Ljiljana Bradonjic hat die Royals gesehen. «Vor allem ist mir geblieben, dass Prinz Charles nirgends allein hinkonnte, auch auf die Toilette wurde er begleitet», erinnert sie sich zurück. Später sei es weitergegangen zum «Piz Gloria» auf dem Schilthorn. Dort hat sie ihre erste Anstellung gefunden.

Auch von dort kann sie viele Geschichten erzählen: «Wir sind beispielsweise regelmässig nach der Arbeit mit den Ski ins Dorf gefahren. Oder wir haben auch den Abfallsack auf den Schlitten gepackt und sind so den Berg hinunter», erklärt sie.

Lebt für ihren Beruf

Die Arbeit im Service und im «Parktheater» gefällt Ljiljana Bradonjic aus verschiedenen Gründen sehr. Sie mag den Kontakt zu den Gästen. «Es gibt immer wieder spannende Unterhaltungen und man bekommt auch gute Tipps, zum Beispiel für Ferien- oder Ausflugsziele», sagt sie augenzwinkernd. Es hätten sich auch Freundschaften entwickelt und sie bekomme auch regelmässig positives Feedback von den Gästen, was sie sehr freue.

Auch sei sie jemand, die sich viel bewegt und die nicht lange stillsitzen mag. «Das ist zu Hause auch so: Dann mache ich den Haushalt oder gehe meinen Hobbys nach.»

Ljiljana Bradonjic bemalt im Restaurant Parktheater die Fenster mit verschiedenen Motiven. Hanspeter Bärtschi

Ebenso findet sie es schön, dass sie im «Parktheater» viele Freiheiten hat und ihre Kreativität ausleben kann: Sie ist zuständig für die Dekorationen, so bemalt sie jeweils die Fenster im «Parktheater» mit verschiedenen Sujets. Zurzeit schmückt beispielsweise ein Pärchen, das an einem Tisch mit Kerze diniert, ein Fenster.

Auf einer anderen Scheibe wird getanzt und auf einer dritten spielen zwei Musiker mit ihren Instrumenten auf. Einmal hat sie auch Grenchen mit den Kirchen, dem Viadukt und dem einfahrenden Zug gezeichnet.

Neben den Zeichnungen kommt auch das Schmücken der Gaststube dazu: So schmückten letzten Herbst verschiedene Kürbisse das «Parktheater». Oder am Valentinstag gab es nicht nur für Frau und Mann verschieden gefaltete Servietten, sondern es war auch jeder feierlich gedeckte Tisch mit durchsichtigem Papier eingepackt. «Das haben wir dann aufgeschnitten, als die Gäste kamen», so Ljiljana Bradonjic.

Diese Dekorationen macht sie oft in ihrer Freizeit, weil während der Arbeit keine Zeit bleibt. Man merkt, dass sie für ihren Beruf lebt. Das Einzige, was sie schade findet, sind die Arbeitszeiten im Gastgewerbe. «Man kommt morgens um zehn Uhr, hat dann ab halb drei am Nachmittag bis gegen sechs Pause und arbeitet bis spätabends. Meistens auch an den Wochenenden. Hier im «Parktheater» haben wir aber immerhin den Sonntag frei, da das Restaurant dann geschlossen ist.»

Ljiljana Bradonjic übt ihren Beruf mit grosser Freude aus, wenn auch die Familie etwas zu kurz kommt. Hanspeter Bärtschi

Dennoch würden die Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe es erschweren, dass man mit Freunden oder Familie gut etwas unternehmen kann. «Arbeitet man in diesem Beruf, kommt die Familie immer zu kurz.»

Ljiljana Bradonjic hat aber auch Hobbys, die sie mit Leidenschaft ausübt: Sie ist gern mit dem Velo oder mit dem Fotoapparat unterwegs. Am liebsten fotografiert sie Vögel, so hat sie einmal auch bei der alten Aare einen Ibis vor die Linse bekommen, einen Vogel, der eigentlich nicht in der Schweiz beheimatet ist, sondern in subtropischen Gebieten lebt. «Das habe ich dann bei der zuständigen Stelle gemeldet», erinnert sie sich. Auch fertigt sie grosse Stühle aus Beton an und bemalt Fenster für Firmen und Coiffeursalons.

