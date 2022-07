Vom Pech verfolgt: Flugzeug-Oldtimer nicht mehr in Grenchen

Dewoitine ist weg Vom Aushängeschild zum Pechvogel: Das Oldtimerflugzeug hat den Trägerverein überfordert – jetzt wurde es verkauft Die Dewoitine D.26 HB-RAG/286, ein historisches Flugzeug der Schweizer Luftwaffe, war der Stolz, aber am Ende auch die Nemesis des Grenchner Trägervereins «Hangar 31». Denn das Flugzeug ist weg, der Verein ist aufgelöst: Wie kam es dazu? Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach der letzten Reparatur gibt «Dewoitine»-Pilot Paul Misteli Erklärungen zum Flugzeug. Hinten Vereinspräsident Peter Brotschi. (3. August 2017) Hanspeter Bärtschi

Die «Dewoitine D.26 HB-RAG/286» war seit Mai 2015, als sie aus Dübendorf überführt wurde, in Grenchen stationiert. Um sie zu erwerben und zu betreiben, wurde der Verein Hangar 31 gegründet. Die Zahl bedeutet einerseits das Baujahr der Maschine, weist aber auch auf das Gründungsjahr des Grenchner Flugplatzes hin.

Die historische Maschine war leider vom Pech verfolgt. Bereits am 19. August 2016 kam es zu einem Landeunfall am Flugtag in Wittinsburg (BL), wobei das Flugzeug in der Verlängerung der Piste in einem Maisfeld auf dem Rücken liegen blieb.

Video: Start der Dewoitine am Flughafen Grenchen Andreas Toggweiler

Die erste Reparatur gelang noch

«Da die Versicherung für den Schaden aufkam, konnte das Flugzeug wieder flugtüchtig repariert werden, was aber viele Monate in Anspruch nahm», berichtet Vereinspräsident Peter Brotschi.

Zwei Jahre nach dem Unfall in Wittinsburg folgte der erneute Schock: Am 1. September 2018 flog die «Dewoitine» an einem Flugtag auf dem Flugplatz Thun. Kurz nach dem Start zu einem Vorführungsflug brach an der Kurbelwelle die Propelleraufnahme. Nur dank dem kühlen Kopf des Piloten Paul Misteli konnte Schlimmeres verhindert und eine Notlandung eingeleitet werden. Die Analyse zeigte, dass ein nicht entdeckter Riss den Bruch der Propelleraufnahme herbeigeführt hatte.

Das Flugzeug war ein Publikumsmagnet und begeisterte Gross und Klein. Hanspeter Bärtschi

Die flugunfähige «Dewoitine» wurde in Thun hangariert und im Frühling 2019 per Lastwagentransport nach Grenchen gebracht, was hohe Kosten zu Lasten der Vereinskasse verursachte. Der Vorstand machte sich unverzüglich an die Arbeit, um einen Ersatz für die defekte Kurbelwelle zu finden.

«Wiederholt führten die Wege für eine Reparatur aber leider in eine Sackgasse. Dass anderthalb Jahre nach dem Vorkommnis in Thun die Pandemie ausgebrochen ist, hat die Situation nur noch verschlimmert», berichtet Brotschi weiter.

Vereinsvermögen wurde aufgezehrt

Die Reparaturbemühungen – die Kosten werden auf mehrere zehntausend Franken veranschlagt – waren vollkommen auf Eis gelegt. Zudem konnten mit einem defekten Flugzeug keine weiteren Sponsoren und private Unterstützer gefunden werden. Die laufenden Kosten (Hangarmiete, Versicherung, Gebühren) blieben aber bestehen, sodass schliesslich das kleine Vereinsvermögen aufgebraucht war.

Eine Augenweide: Der Sternmotor mit Zweiblattpropeller aus Holz. Hanspeter Bärtschi

Ende Mai wurde deshalb die «Dewoitine» in ihre «neue Heimat» nach Lausanne überführt. Eine Stiftung, welche die einzige weitere flugfähige «Dewoitine» der Schweiz betreibt, hat das Flugzeug gegen die Tilgung der Schulden des Vereins Hangar 31 übernommen. Die Maschine wurde 2015 für einen Betrag von 150’000 Franken erworben, grösstenteils mit einem Bankkredit.

«Es zeigte sich im Verlaufe der Zeit immer deutlicher, dass es sehr schwer ist, den Betrieb eines einsitzigen Flugzeugs über Mitgliederbeiträge zu finanzieren. Dies im Gegensatz zu Flugzeugen, mit denen die Vereinsmitglieder selbst mitfliegen können.»

Sie fliegt wegen Korrosionsschäden auch nicht mehr: Breitling Super Constellation C-121C an der Airshow in Grenchen 2006. Hanspeter Bärtschi

Auch die «Breitling Super Conny» traf es Die Dewoitine ist nicht der einzige Flugzeug-Oldtimer, der mangels Geld gegroundet ist. Brotschi denkt etwa an die «Breitling Super Constellation», ein legendäres Verkehrsflugzeug aus den 1950-Jahren, das einige Jahre vom Grenchner Uhrenhersteller gesponsert wurde. Auch hier machte der Zahn der Zeit dem aufwendigen Flugbetrieb trotz Einnahmen aus regelmässigen Passagierflügen ein Ende. Seit November 2018 ist die «Super Conny» wegen Korrosionsschäden gegroundet. Sie war die letzte ihres Typs, die noch Passagiere befördern durfte. Die Reparaturkosten wurden damals vom Verein mit bis zu 20 Millionen Franken veranschlagt. Das zuletzt in Zürich domizilierte Flugzeug «landete» Ende 2019 demontiert in Deutschland, soll aber gemäss einer Meldung der NZZ Ende 2020 von einer Schweizer Firma erworben worden sein. Auf der Homepage des Schweizer Clubs, der sie zuletzt flog, fehlen aktuelle Angaben zu ihrem Schicksal.

Vereinspräsident Peter Brotschi mit der «Dewoitine» im Hintergrund. Thomas Ulrich

Der Hangar-31-Vereinspräsident stellt selbstkritisch fest: «Rückblickend muss festgehalten werden, dass die Einschätzung, für den Betrieb des Flugzeugs liessen sich genügend finanzielle Mittel beschaffen, zu optimistisch gewesen ist.» Von allen Beteiligten habe das Projekt «Dewoitine in Grenchen» Idealismus pur und sehr grosses zeitliches Engagement verlangt. Dennoch zeigt sich Brotschi im Interview optimistisch, was die Zukunft des Flugzeugs betrifft.

Warum ist gerade Lausanne die neue Heimat der «Dewoitine»?

Peter Brotschi: Die Dewoitine D.26 ist ein äusserst seltenes Oldtimerflugzeug, das einen starken Bezug zur Schweizer Luftfahrtgeschichte hat. Uns war es deshalb wichtig, dass das Flugzeug möglichst weiterhin in der Schweiz stationiert ist. Mit der 1981 gegründeten Stiftung «Association pour le Mantien du Patrimoine Aéronautique» (AMPA) in Lausanne ist die weitere Existenz dieses Flugzeugs in der Schweiz gesichert. Seit jeher besitzt die AMPA die Dewoitine D.26 HB-RAI/284, mit der unsere HB-RAG in der «Patrouille Dewoitine» als Formation aufgetreten ist.

War die Suche nach Sponsoren für die Reparatur erfolglos?

Schon die Suche nach Sponsoren für den Flugbetrieb war leider harzig und nicht erfolgreich, abgesehen von einem befristeten Vertrag mit der Hölsteiner Uhrenfirma Oris. Mit einem defekten Flugzeug war dies schon fast ein unmögliches Unterfangen. Wir waren noch mit einer Grenchner Firma im Gespräch, aber leider erfolglos.

Jetzt wurde der Verein aufgelöst. Stellte man die Mitglieder so an der GV nicht vor ein fait accompli?

Der Vorstand beantragte die Auflösung des Vereins. Gemäss Statuten ist dafür eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder notwendig. An der Versammlung wurde der Vorstand ohne Wortbegehren und einstimmig damit beauftragt, den Verein aufzulösen.

Wie viele Mitglieder hatte der Verein zuletzt. Was passiert mit dem Vereinsvermögen, sofern es welches gibt?

Hangar 31 zählt rund 60 Mitglieder, davon waren der allergrösste Teil nicht in Grenchen wohnhaft. Der Verein besass im reinen Wortsinn nie ein Vermögen. Die Rechnung schliesst jetzt mit einer schwarzen Null. Die meistens angespannte Finanzlage haben mir als Präsident all die Jahre durch viel Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte gebracht. Es ist unglaublich teuer, ein 90 Jahre altes ehemaliges Militärflugzeug zu betreiben, obwohl der Pilot die nicht unerheblichen Kosten für den Treibstoff und das Motoröl jeweils übernommen hat.

Wie gross ist die Chance, dass die «Dewoitine» je wieder fliegt und warum ist diese in Lausanne besser?

Die Chance, dass die «Dewoitine» wieder fliegt, ist bei der AMPA in Lausanne gegeben. Dass die beiden flugfähigen D.26 nun am gleichen Ort sind, macht durchaus Sinn. So kann gewährleistet werden, dass man den 100. Geburtstag des Flugzeugtyps Dewoitine D.26 im Jahr 2031 wohl wird feiern können. Die D.26 HB-RAG/286 wird zumindest die nächsten beiden Jahre den Namen «Stadt Grenchen» weitertragen.

Der Widerstand gegen die Fliegerei an sich ist in Lausanne einiges grösser als in Grenchen. Droht die Gefahr, dass historische Flugzeuge bald nirgends mehr eine Heimat haben?

Ich weiss, dass La Blécherette in Lausanne einer der ältesten Flugplätze der Schweiz mit einer grossen Tradition ist. Das Problem ist wie überall: Durch das Wachstum der Wirtschaft und der Bevölkerung ist das Siedlungsgebiet rund um den Flughafen stark gewachsen. Aber: Als ehemaliger Chefredaktor der AeroRevue habe ich auch erleben dürfen, dass der Enthusiasmus der Öffentlichkeit für die Luftfahrt in der französischsprachigen Schweiz grösser ist als in der Deutschschweiz. Alte Flugzeuge sollten immer irgendwo einen Platz finden, sonst würde die Schweiz einen Teil ihres historischen Erbes vernachlässigen.

Auftritte an Flugtagen und Airshows In der kurzen Zeit, in der die Dewoitine «Stadt Grenchen» flugtüchtig war, wurde sie zur Berühmtheit. Sie wurde an Flugtagen in Langenthal-Bleienbach, Kehl (D), Grenoble (F), Meiringen, Sitterdorf, Mollis, Birrfeld, Dittingen, Fricktal-Schupfart und zuletzt auch in Thun tausendfach fotografiert und gefilmt. Oft flog die Grenchner «Dewoitine» zusammen mit der «Dewoitine D.26 HB-RAI/284» der AMPA Lausanne. Die «Patrouille Dewoitine» wurde in der Schweizer Aviatik zu einem Begriff. Ein freundschaftliches Zusammengehen mit der Fliegerstaffel 18 der Schweizer Luftwaffe, welche im Jahr 1930 den Flugzeugtyp Dewoitine D.27 zum ersten Mal im Wiederholungskurs flog, gipfelte zum 90-Jahr-Jubiläum der Staffel in Flugaufnahmen zusammen mit dem F/A-18 J-5018 in den Staffelfarben über dem Neuenburgersee. Die Begeisterung der Leute für das antike Flugzeug war enorm, drückte sich aber trotz grosser Werbebemühungen leider nicht in steigenden Mitgliederzahlen des Vereins Hangar 31 aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen