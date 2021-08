Grenchner rennt In 20 Tagen 1300 Kilometer durch Deutschland

Deutschland-Lauf Grenchner will in 20 Tagen 1300 Kilometer durch Deutschland Der Grenchner Patrik Hegelbach hat sich grosses vorgenommen. Er wird am 20. August als einer von nur 30 Startenden am 1300 km langen Deutschland-Lauf teilnehmen. Andreas Toggweiler 04.08.2021, 05.00 Uhr

Patrik Hegelbach beim Training. zvg

Der Lauf startet am 20. August auf Sylt und endet nach 20 Tagen auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands. Dabei sind täglich Etappen zwischen 50 und 80 km zurückzulegen. Extremsport in Reinkultur, also.

Patrik Hegelbach (50) ist bei unseren Leserinnen und Lesern kein Unbekannter: 2018 berichtete er hier über seine Teilnahme am Spitzbergen-Marathon, dem nördlichsten Marathon der Welt. Damals nahm er sich vor, als nächstes am Transalpin-Run teilzunehmen, einem Lauf, der während acht Tagen über eine Strecke von 240 km und insgesamt 16 000 Höhenmeter führt.

- Und?

«Ich habe es 2019 gemacht und es ist mir dabei relativ gut gelaufen. Das hat mich ermutigt, jetzt auf den Deutschland-Lauf zu trainieren»,

erklärt Patrik Hegelbach.

Training ist bereits beendet

Dieses Training hat er jetzt abgeschlossen. Nun heisst es bis zum Start am 20. August erholen und Kräfte sammeln für ein Extremsport-Ereignis, an dem dieses Jahr nur 30 Personen Teilnehmen, darunter fünf Frauen.

Normalerweise legt er im Jahr rund 3000 km als Läufer zurück. Diese Marke hat Hegelbach heuer schon Mitte Jahr erreicht. Zum Training gehörten Umrundungen des Brienzersees, des Thunersees, des Wohlensees. «Für den Bielersee hat es dann nicht mehr gereicht, sonst hätte ich alle Seen an der Aare umrundet gehabt.» Zusammen mit Radfahrer Franco Marvulli folgt er dem ganzen Lauf der Thur entlang, gefolgt von einem «verlängerten Wochendende» mit zwei Marathons plus 72 km dem gesamten lauf der Emme entlang in drei Tagen.

Dann folgte eine «Grossumrundung» von Grenchen: Biel-Bern-Oensingen-Moutier- Biel. Das ergab drei Marathons plus einmal 54 km.

Die Route führt durch acht Bundesländer. zvg

Damit fühlt sich Hegelbach für die kommende Herausforderung gerüstet. Sie wird immens werden.

«Normalerweise stehen wir um 5 Uhr auf und starten um 6 Uhr.»

Bei grossen Etappen wird auch schon mal um 5 Uhr gestartet. Sieger wird, wer die Strecke insgesamt in der kürzesten Zeit zurücklegt. Es gibt lediglich zwei Laufkategorien: Männer und Frauen.

Sieben begleitete Etappen

Während sieben Etappen konnte Hegelbach Freunde dafür gewinnen, dass sie ihn während eines Tages begleiten, sei es läuferisch oder auf dem Velo Seine Frau Doris hilft zudem im Verpflegungsteam mit, das alle 15 km auf die Läufer wartet. Das bietet ihm den Vorteil, dass er jeweils im VW-Bus übernachten und sich nicht um sein Gepäck kümmern muss. Der Läufertross gastiert sonst in Mehrzweckhallen und Schulhäusern.

Gelaufen werde hauptsächlich auf Velowegen.

«Ich packe jetzt mal drei paar Joggingschuhe ein. Wenn es mehr braucht, kann mir meine Frau welche posten.»

Bis 8000 Kalorien täglich

Angepasst werden muss auch die Ernährung. 6000-8000 Kalorien werde er wohl pro Tag etwa benötigen, plus 5 bis 7 Liter Flüssigkeit. «Ich habe begonnen, meinen Kaffee mit Kokosfett zu trinken», meint Hegelbach lachend. Fette haben die höchste Kaloriendichte.

Direkte ärztliche Betreuung habe er nicht, erläutert der Läufer weiter. Wenn man Extremsport betreibe, müsse man seinen Körper relativ gut kennen und die Signale deuten. Das habe er inzwischen gelernt.

Patrik Hegelbach am Spitzbergen-Marathon 2018. zvg

Dass der Anlass kein Jekami ist zeigt auch der Umstand, dass die Veranstalter die Teilnehmer auswählen. Ohne entsprechende Laufbiografie könne man einen Start vergessen, meint Hegelbach, der die Marathons von New York, Boston, Berlin, London und Tokio in seinem Palmares führt.

Die Startenden sind einerseits Rivalen, fühlen sich aber auch als Community. Im Internet stellen sie sich gegenseitig vor und der Veranstalter orientiert über die neusten Entwicklungen. Insbesondere die Organisation von Übernachtungsmöglichkeiten gestaltete sich offenbar im Corona-Umfeld als nicht gerade einfach.

Nicht alle kommen ans Ziel

Am Deutschlandlauf rechnet Hegelbach mit rund 20 Finishern - und hofft natürlich, dass er zu ihnen gehört, wenn am letzten Tag (9. September) noch ein Berg-Halbmarathon hinauf auf die Zugspitze winkt.

Mit einer WhatsApp Gruppe (Teilnehmerzahl beschränkt) will er seine täglichen Erfahrungen am Lauf teilen. Das eine oder andere Erlebnis wird auch hier in diesen Spalten zu lesen sein.