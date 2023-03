Grenchner Kinder sollen fürs Deutsch fit gemacht werden

Grenchen Kinder sollen schon vor dem Kindergarten fit gemacht werden für die deutsche Sprache In Grenchen wurden dafür Fragebögen an die betreffenden Haushalte verschickt – die Stadt startet schon nach den Sommerferien mit dem Projekt. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 06.03.2023, 16.00 Uhr

Kinder mit Migrationshintergrund aus einer Spielgruppe in Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Immer mehr Kinder im Kanton Solothurn haben zu wenig Deutschkenntnisse, wenn sie in den Kindergarten kommen. Dabei sind sowohl fremdsprachige Kinder als auch solche mit Deutsch als Muttersprache betroffen. Diese Defizite in der Sprache wirken sich negativ auf ihre Entwicklung in der Schule aus und haben entsprechend Konsequenzen für ihre weitere Laufbahn.

Um dem entgegenzuwirken und die Chancengleichheit zu erhöhen, plant der Kanton, die frühe Sprachförderung flächendeckend einzuführen. Ab 2024 soll jede Gemeinde ein Angebot der frühen Sprachförderung einführen müssen. Das Vernehmlassungsverfahren für einen entsprechenden Gesetzesentwurf dauerte bis am 22. Februar und ist inzwischen abgeschlossen.

Nicole Hirt, die Gesamtschulleiterin der Schulen Grenchen. Bild: Oliver Menge

Grosses Interesse der Grenchner Behörden

Grenchen verfolgt mit grossem Interesse die Pläne des Kantons. «Hier in Grenchen haben wir vermutlich sogar stärker mit diesen sprachlichen Defiziten zu kämpfen als andernorts», schätzt Gesamtschulleiterin Nicole Hirt.

Der Kanton möchte bei der flächendeckenden Sprachförderung das Angebot der Spielgruppen nutzen. Zunächst soll das Personal dafür eine Weiterbildung erhalten, um auf die frühe Sprachförderung geschult zu werden und diese im Spielgruppenalltag integrieren zu können. Kinder mit zu wenig Deutschkenntnissen sollen dann das Defizit durch den Besuch einer Spielgruppe aufholen können.

«Es geht darum, die Kinder vor dem Kindergarten fit zu machen für die deutsche Sprache», sagt Hirt. Die frühe Sprachförderung ist auf allen Ebenen von Vorteil: «Das Kind profitiert und es bringt Entlastung, zum Beispiel für die Lehrpersonen der Volksschule und für die Eltern.»

Nicole Hirt : «Es geht darum, die Kinder vor dem Kindergarten fit zu machen für die deutsche Sprache.» Bild: Oliver Menge

In Grenchen will man mit den Spielgruppen bereits nach den Sommerferien starten. Inzwischen wurden 167 Fragebögen in verschiedenen Sprachen verschickt, und zwar an die Eltern, deren Kinder ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt stehen. Durch diese Sprachstanderhebung soll eingeordnet werden, ob das Kind sprachliche Defizite hat und deshalb von diesem Angebot in der Spielgruppe profitieren könne. Knapp ein Drittel der Eltern habe geantwortet, so Hirt.

Durch die Sprachstanderhebung soll eingeordnet werden können, ob das Kind sprachliche Defizite hat. Bild: Donato Caspari

Eltern sensibilisieren und miteinbeziehen

In Basel-Stadt beispielsweise kennt man inzwischen das selektive Obligatorium. Das heisst: Kann ein Kind zu wenig Deutsch, dann muss es die Spielgruppe besuchen. In Solothurn bleibt die Spielgruppe freiwillig. Für Hirt ist deshalb besonders wichtig, bei diesem Projekt mit anderen Interessengruppen, wie der Elternberatung und Granges Mélanges, zusammenzuarbeiten. Sie könnten helfen, Eltern auf das Angebot der Frühförderung aufmerksam zu machen.

Wichtig sei auch, die Spielgruppen ins Boot zu holen und ihnen den Nutzen der Weiterbildung und des Projekts zu zeigen. «Es ist wichtig, dass wir alle am gleichen Strang ziehen», so Hirt weiter. Rund 40 Kinder wären für das nächste Schuljahr von der Frühförderung betroffen.

Kosten und Kostenübernahme sind noch unklar

Über die Kosten für Grenchen könnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Auch die Eltern müssten nach Möglichkeit mitzahlen. Könnten sie dies nicht, erhofft man sich finanzielle Mithilfe von Bund und Kanton.

Auch wenn die Frühförderung etwas koste, so könne dieses Geld dann andernorts gespart werden. Hirt: «Es ist erwiesen, dass sich Kinder anders verhalten, wenn sie in der Schule genügend Deutschkenntnisse haben. Sie reagieren zum Beispiel weniger gereizt und machen weniger Schwierigkeiten.»

Professor Alexander Grob Bild: zvg

Dies sieht man auch an der Universität Basel so, wo die Sprachstanderhebung ihren Ursprung hat. «Spätere Investitionen sind immer teurer, zum Beispiel wenn das Kind einen Schulpsychologen braucht», sagt Alexander Grob, Professor für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie an der Universität Basel.

Mit der frühen Sprachförderung werde es beim Kindergarteneintritt einfacher, dass sich die Kinder miteinander, aber auch mit der pädagogischen Fachperson austauschen könnten, und sie hätten gleiche Bildungschancen.

Fragebogen ist eine Basler Entwicklung

80 Gemeinden schweizweit nutzen diesen Fragebogen, darunter grosse Städte wie Zürich und Basel, aber auch kleinere Gemeinden. Der Kanton Basel-Stadt setzt die Erhebung seit 2013 ein. Entstanden ist sie, weil das Erziehungsdepartement von Basel-Stadt die Universität darum gebeten hatte. «Wir sollten ein Instrument entwickelt, um zu messen, wie gut die Kinder unsere Bildungssprache Deutsch sprechen können», erklärt Grob:

«Es musste ein Instrument sein, das man schnell ausfüllen kann und das dennoch aussagekräftig ist.»

So habe man beispielsweise bei der Entwicklung Eltern direkt einbezogen, um zu sehen, welche Fragen zu den Deutschkenntnissen am besten verstanden werden.

Das Feedback der Gemeinden sei positiv, so Grob. «Sie schätzen es, dass sie eine Grundlage bekommen, wie der Sprachstand der Kinder vor dem Kindergarten ist. Sie können dann wenn nötig eine Sprachförderung anbieten.» Auch würden viele der Eltern mitmachen und verlässliche Antworten geben.

«Ob die Kinder die Sprachförderung besuchen, hängt aber auch davon ab, ob die Eltern es allein bezahlen müssen oder ob die Gemeinde hilft.» Dass Eltern die frühe Sprachförderung nicht unterstützen, habe er noch nie erlebt, sagt Grob. «Schliesslich geht es um das Wohl des Kindes und um ihm den Einstieg ins Bildungssystem zu erleichtern.»

So funktioniert der Fragebogen Der Fragebogen wird von den Eltern ausgefüllt, denn diese könnten am besten einschätzen, wie gut die Deutschkenntnisse ihres Kindes sind. « Es ist also nicht so, dass die Gemeinden oder eine Fachbehörde das Kind untersucht und daraufhin einen Entscheid fällt, sondern umgekehrt. Und das ist wichtig: Dass die Gemeinden die Eltern fragen. Es zeigt auch Respekt gegenüber den Eltern und dem Kind.» Der Fragebogen existiert in 14 Sprachen und kann digital, auch via Smartphone, oder gedruckt ausgefüllt werden. Grob: «Gefragt wird beispielsweise, ob das Kind Deutsch versteht und spricht oder wie häufig das Kind den Eltern etwas auf Deutsch erzählt.» Auch würde gefragt, ob das Kind bestimmte Wörter oder Formulierungen verwendet. «Wie etwa die Wörter ‹schneiden› und ‹telefonieren› oder ob das Kind die Formulierung ‹eine Jacke anziehen› verwendet.» (nsg)

