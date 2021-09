Deuschlandlauf Von Sylt bis zur Zugspitze: Patrik Hegelbach aus Grenchen läuft 1300 Kilometer längs durch Deutschland Nur noch etwa 300 Kilometer trennen den Extremsportler vom Ziel an der südlichen Grenze Deutschlands auf der Zugspitze. Hier eine ungekürzte Version seiner Berichte. Oliver Menge / Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Der Grenchner Patrik Hegelbach nach einer absolvierten Etappe. zvg

Patrik Hegelbach (50) ist bei unseren Leserinnen und Lesern kein Unbekannter: 2018 berichtete er hier über seine Teilnahme am Spitzbergen-Marathon, dem nördlichsten Marathon der Welt. Der Extremsportler aus Grenchen legt er im Jahr rund 3000 km als Läufer zurück. Diese Marke hat Hegelbach in diesem Jahr schon Ende Juni erreicht. Jetzt ist Hegelbach unterwegs am wohl längsten Lauf Europas, dem Deutschlandlauf über 1300 Kilometer.

Der Lauf startete am 20. August auf Sylt und endet nach 20 Tagen auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands. Dabei sind täglich Etappen zwischen 50 und 80 km zurückzulegen. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter fünf Frauen, nahmen die Strapaze auf sich. Am Tag 18 waren's nur noch 15 Läuferinnen und Läufer - die Hälfte hat aufgegeben. Doch der Grenchner ist noch dabei und liegt aktuell auf Rang 5. Er wird unterstützt von einer grossen Fangemeinde, manche begleiten ihn zu Fuss oder mit dem Fahrrad.

Täglich berichtete Hegelbach auf What’sApp nach dem Zieleinlauf, was er auf den Etappen so erlebt hat. Wir präsentieren hier seine Berichte von Etappe 9 bis und mit 18, original und ungekürzt in seinem eigenen Wortlaut:

Tag 9 Lünen nach Remscheid 58km

Hegelbach wird von Thomas Müller begleitet. zvg

«Heute erreichten wir das Ruhrgebiet, oder wie es auch so schön heisst, den Pott. Mich begleiteten auf dieser Etappe Thomas Müller, zu Fuss und Matthias Vaupel, auf dem Fahrrad, beide vom RunningPodcast-Team. Dank den beiden Begleitern. »

«Zuerst ging es durch Dortmund, dieses kennen alle vor allem vom Fussballverein her und danach liefen wir Richtung Wuppertal. Davor haben wir einen 600 Meter langen alten Eisenbahntunnel durchlaufen, in Wuppertal sahen wir dann die Schwebebahn, welche 13 Kilometer lang ist, wie eine Spinne über den Strassen ist die Schiene und unten drunter hängt die Bahn. Wuppertal liegt im Bergischen Land, dieser Namen kommt nicht von den Hügeli’s sondern vom früherem Herrscher von Bergen. Ab Wuppertal begleitete uns auch noch Jan vom Podcast Team. Es war heute nicht so lange, dafür mit einigen Hügeli. Dennoch spielte uns das Wetter nicht in die Karten. Wir wurden nur einmal nass, von Kopf bis Fuss.»

Tag 10 Remscheid nach Bornheim-Hersel 68.7km

Roland Wingartz begleitet Hegelbach auf dem Fahrrad zvg

«Heute laufen wir von Remscheid nach Köln, zuerst an den Rhein, und dann dem Rhein entlang bis nach Bonn. Mich begleitet Roland Wingartz auf dem Fahrrad, auch er ist vom RunningPodcast Team. Danke viel mal, für die Begleitung Roland. Beim Verpflegungsposten 4, haben wir die Hälfte der Kilometer erreicht, und es muss gefeiert werden. »

Es gibt heute Kölsch und Champagner

Die Hälfte ist geschafft. zvg

«Mir selber läuft es sehr gut. Aktuell sind von den 30 gestarteten Läufern noch 20 im Rennen. Von den Ausgestiegenen sind ein Paar schon abgereist, andere machen ein paar Tage Pause und steigen dann ausser Konkurrenz wieder ein. Ich befinde mich bei den Herren auf dem 5. Platz. Habe mich da sehr gut eingependelt, eine Stunde Rückstand nach vorne und vier Stunden Vorsprung nach hinten. Ich denke dieser Platz ist da, wo ich hin gehöre.»

Tag 12 Bornheim nach Bingen am Rhein 80km

Peter Klee begleitete Hegelbach über die ganzen 80 km zvg

«Heute ging es 80 Kilometer Rhein aufwärts, alles schön am Radweg direkt am Fluss. In der Gegend von Koblenz bis nach Bingen, gibt es sehr viele schöne Orte mit jeder Menge Burgen. Begleitet wurde ich von Peter Klee, aus dem Podcast-Team, er ist die ganze Etappe heute mit gelaufen, mit einer guten Pace. Danke viel viel viel mal für die Begleitung dieser 80 Kilometer an Peter. »

«Das grösste Problem, das ich hatte, war, dass meine Uhr einfach so abgestellt hat, dann habe ich sie nach dem Zurückstellen auf Werkseinstellungen wieder zum Laufen gebracht. Ja, die Uhr ist ein wichtiges Material für mich, zum einen zeigt es mir die Streckenlänge an, was ich schon gelaufen bin, zum anderen die Geschwindigkeit, die ich laufe, damit ich nicht zu schnell gehe und sicherlich auch zur Überwachung vom Puls, damit dieser nicht zu hoch wird. Des Weiteren ist auch der Track, also die Strecke die ich laufen darf, auf der Uhr, das hilft mir, wenn ich eine Markierung übersehe. Das alles kann ich auch auf dem Handy nachschauen, wobei es natürlich viel einfacherist, wenn die Uhr wieder funktioniert. Zum Glück hat das Reset funktioniert.»

Tag 13 Bingen am Rhein nach Worms 60km

«Heute haben wir den Rhein verlassen und sind ein bisschen in die Weinberge gekommen, schöne hügelige Landschaften, abwechslungsreiche Pfade. Es war für das Auge, respektive für den Kopf eine sehr schöne Etappe. Einige Anstiege hatte es auf der ganzen Strecke verteilt, die man gut laufen/gehen konnte. Ich bin meine ganz normale Pace gelaufen, oder wie die internationalen Mitstreiter sagen, wie ein Schweizer Uhrwerk immer den gleichen Rhythmus, die gleiche Konstanz.»

«Ich wurde gefragt, auf was würde ich nicht verzichten an so einem Lauf oder an diesem Event? Es ist nicht die Uhr (läuft wieder) oder die Laufschuhe, das Wichtigste von allem ist die Zahnbürste. Ich nehme den ganzen Tag soviel zuckerhaltige Sachen zu mir, da bin ich nach dem Lauf richtig froh, wenn ich die Zähne reinigen kann. »

«Das war die 13 Etappe, ab jetzt wird nur noch rückwärts gezählt. Es sind nur noch sieben.»

Tag 14 Worms in das Angelbachtal 69km

«Heute sind wir von der Nord-Süd Richtung abgebogen in die Richtung nach Stuttgart-Bayern, also in den Osten, in Himmelsrichtung Ost zum Ziel. »

«Wir haben das schöne Heidelberg passiert und weitere schöne Ortschaften. Leider ging die Strecke nicht durch Heidelberg, sodass wir alle Sehenswürdigkeiten hätten sehen können, doch es war dennoch eine schöne Strecke. Zudem fand heute fast ein Hörer Treffen statt vom RunningPodcast. Klaus hat mich laufend der ganzen Strecke begleitet, dazu kamen Andreas, Ina, Pia, Christian und Peter, die mich auf Teilstrecken auf dem Fahrrad begleitet haben, die Leute hatten untereinander gute Gespräche, auch ich konnte mich einbringen. Es war ein abwechslungsreicher, schöner, heisser Tag. Merci viuu mau für die Begleitung, dies hat mich sehr gefreut.»

Tag 15 Vom Angelbachtal nach Weinstadt 82km

«1000 Kilometer seit Sylt: diesen Punkt haben wir auf der heutigen, längsten Etappe erreicht (was so Zahlen für Emotionen freisetzen können). Wir sind hier jetzt nördlich von Stuttgart unterwegs, die Gegend ist sehr schön mit vielen Weinbergen, Feldern, schönen kleinen Ortschaften. Ich habe mich wegen den Temperaturen für den frühen Start entschieden und bin daher heute bereits um 5 Uhr losgelaufen. Mich begleitete Christian Scheiber die ganze Zeit auf dem Fahrrad, er ist auch ein RunningPodcast-Hörer. Danke dir für die tolle Begleitung.»

«Ja, die Hitze und die Höhenmeter sind jetzt sehr anstrengend, daher habe ich die Höhenmeter im Wandertempo abgespult. Ab heute kann ich die Anzahl der Tage bereits an einer Hand abzählen.»

Tag 16 Weinstadt nach Neu-Ulm 79km

«Die heutige Etappe hatte es wieder in sich, 80 Kilometer und sehr viele Hügelis. Wichtig ist bei so einem heissen Tag die Verpflegung. Neben dem Trinken auch das Essen. Wir haben alle 10-15 Kilometer einen Verpflegungsposten, wo man alles mögliche haben kann. Sei es von Energieriegeln über Süssigkeiten, Kekse, aber auch dann etwas Deftigeres, Würstchen vom Grill oder Frikadellen, Schmalzbrot gibt es und dann gibt es auch noch Gemüse, Gurken, Tomaten, natürlich offenes Salz, Gschwöuti (Salzkartoffeln). Also alles, was das Herz begehrt. An einem Verpflegungsposten werden sogar Würste gebraten und man bekommt auch, wenn man will, Glace. Das macht die Organisation sehr gut, aber ohne freiwillige Helfer, die uns drei Wochen in ihren Ferien begleiten und diese Verpflegungsposten betreuen, am Abend alles abwaschen und neu auffüllen für den nächsten Tag, geht dies nicht. Ein Riesen grosses MERCI an alle diese Helfer, ohne die dürften wir all das nicht erleben.»

Tag 17 Neu-Ulm nach Memmingen 55km

«Die heutige Etappe führte viel durch bewaldetes Gebiet. Die Etappe war kürzer als gestern, daher hat sich die Rennleitung entschieden, eine Stunde später zu starten. Sodass wir mehr Erholung bekommen. Denn neben der Verpflegung ist die Erholung und der Schlaf das Wichtigste. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich im VW-Bus übernachten kann, auch wenn dies das normale Bett nicht ersetzt. Wie ihr unten seht auf den Bildern, schlafen die Teilnehmer sonst in Turnhallen, mit viel Platz. Vereinslokale, mit sehr wenig Platz wo dann Schlafmatte an Schlafmatte liegen. Jeder Teilnehmer bekommt einen Meter Breite zur Verfügung. Dann wird es schon schwieriger, sich gut zu erholen. Und das wie gesagt ist sehr wichtig. Heute lief es gut, ich konnte meine Pace durchlaufen, und bin sehr zufrieden. Die Gemeinde Memingen hat nur für uns Umleitungsschilder aufgestellt».

Jeder Teilnehmer hat nur einen Meter Breite zur Verfügung. zvg

Tag 18 Memmingen nach Füssen 72km

«Heute ging es in Richtung Füssen immer den Alpen entgegen. Die Zugspitze, unser Ziel, immer vor Augen. Wir durften wieder einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben. Wir, das sind mittlerweile noch 15 Läufer und Läuferinnen, aus allen Schichten. Unter uns gibt es Studenten, Selbstständige mit eigener Firma mit über 100 Angestellten, wie aber auch Pensionierte, ein sehr bunt gemischtes Feld. Seit Anfang sind wir wie eine grosse Familie. Wobei leider immer wieder der eine oder andere plötzlich nicht mehr da ist, weil er ausgestiegen ist. Ein paar Läufer, die eine Pause machten, laufen jetzt wieder ein paar Etappen mit uns mit (ausser Konkurrenz). Ja, man kann schon sagen, wir Läufer und die Helfer sind wirklich eine grosse schöne Familie. »