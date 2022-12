Detailhandel Kaum wiederzuerkennen: Das Coop-Center in Grenchens Stadtzentrum wurde zu einem Megastore umgebaut Von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. Dezember, feiern Geschäftsführer Thomas Anderegg und sein Team den Abschluss der Modernisierungsarbeiten. Oliver Menge Jetzt kommentieren 08.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Filialleiter Thomas Anderegg und sein Team im Coop-Megastore Grenchen. zvg / Andreas von Gunten

In den letzten Monaten hat die Detailhändlerin Coop den Supermarkt nach neustem Ladenbaukonzept modernisiert und erweitert. Entstanden ist ein Megastore, der zahlreiche Highlights bietet. Damit hat auch der zweite Grossverteiler nach Migros beim Südbahnhof seinen grössten Laden in Grenchen auf den neusten Stand gebracht.

Der 2500 Quadratmeter grosse Laden wurde quasi gedreht, die Kassen befinden sich nicht mehr auf der Nordseite, sie wurden auf die Westseite versetzt. Beim Eingang zur Solothurnstrasse hin sind die Läden verschwunden. Import Parfümerie sowie der Zebra-Fashion-Store befinden sich jetzt im hinteren Teil auf der Westseite.

Kiosk und Blumenladen. Oliver Menge

Der Gang durch den umgebauten Laden

Vom Eingang, vorbei an Kiosk und Blumenladen, geht es durch Rayons mit Grundnahrungsmitteln, Haushalts-, Papeterie- und Küchenartikeln, Lingerie, Gütern des täglichen Bedarfs, Getränken und Konserven in den hinteren Bereich, wo sich die Highlights des neuen Megastores befinden: Weincave, Käsehäuschen und Frischeinsel.

Weincave. Oliver Menge

Im Weincave, einem kleinen Glasraum inmitten der Weinabteilung, findet man edle Weine der gehobenen Preisklasse, darunter auch echte Raritäten. Dahinter ist man im Frischebereich angelangt – mit Gemüse und Früchten, Milch- und anderen Frischprodukten, Fleisch, Fisch sowie Käse.

Käsehäuschen. Oliver Menge

Das Käsehäuschen ist ein kleiner, begehbarer Raum, der von Baumann Käse aus der Emmi-Gruppe betrieben wird. Mehr als 250 verschiedene Käsesorten werden hier angeboten. Die Laibe werden auf Wunsch der Kundschaft geschnitten.

Die Frischeinsel. Oliver Menge

Zum Frischebereich gehören die Frischeinsel, an der man den Mitarbeitenden zusehen kann, wie sie Torten, Rouladen oder andere Frischprodukte herstellen, sowie die bedienten Fleisch- und Fischtheken. In der Südostecke des Ladens befindet sich die Hausbäckerei: Hier wird frisch gebacken. Ein Kunde will schon herausgefunden haben, dass das Brot in den braunen Papiertüten vor Ort hergestellt, jenes in den weissen Tüten angeliefert wird.

Viel Licht dank grossem Fenster

Die Rolltreppe ins Zwischengeschoss, wo sich das Restaurant befindet, wurde nach hinten versetzt. Hier wurde ein übergrosses Fenster zur Bachstrasse hin eingesetzt, das viel Licht und Aussicht bietet. Am Restaurant selber hat sich nicht viel verändert. Die Räumlichkeiten, in denen sich früher Vögele befand, stehen aktuell noch leer.

Die Rolltreppe wurde nach hinten versetzt. Oliver Menge

An den Eröffnungstagen vom 8. bis 10. Dezember gibt es zehnfache Superpunkte auf das gesamte Sortiment sowie diverse Wettbewerbe. Zudem verkauft der FC Grenchen 15 vor dem Eingang Grill-Kalbsbratwürste für drei Franken. Der gesamte Erlös aus dem Grillwurst-Verkauf fliesst vollumfänglich in die Vereinskasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen