"Hilari-Musig" Grenchen gaben nach 56 Jahren ihr letztes Konzert

Fast sechs Jahrzehnte lang tanzten die Grenchner zur «Hilari-Musig». Nun geht eine Ära zu Ende: Am vergangenen Wochenende spielte die Band ein letztes Mal im Hotel Restaurant Airport in Grenchen.

Die «Hilari-Musig» Grenchen an ihrem finalen Auftritt im Hotel Restaurant Airport. Hanspeter Bärtschi

Ein letztes Mal spielte die «Hilari-Musig» im Grenchner Hotel Restaurant Airport. Langjährige Fans füllten den Saal und sorgten für eine lockere Stimmung. Die Lieder wählte die Band nach Lust und Laune. Jedes Bandmitglied habe über die Jahre seine Wünsche und seinen eigenen Stil eingebracht, erzählt Gründungsmitglied Richard Kaufmann. Kaufmanns Lieblingsstil ist der alte Jazz. Ihr Repertoire können die Musiker alle längst auswendig.

Ein eingespieltes Team – und jeder machts auf seine Art

Das machte die «Hilari-Musig» zu einem eingespielten Team, erschwerte aber auch eine Sache: Das Proben. Vor ein paar Jahren habe sich die Band neu formiert, wollte neue Stücke einstudieren. «Das gab nur ein Gstürm», sagt Kaufmann. Die Mitglieder würden seit Jahren alles aus dem Stegreif, in ihrer eigenen Art und Weise, spielen. Eine neue Methode kam nicht gut an. Von den zehn neu einstudierten Stücken, seien nur etwa drei im Repertoire geblieben.

So aufeinander abgestimmt, hinterlässt ein fehlender Musikant in der Band eine umso grössere Lücke. Dieses Jahr verstarb der 2. Saxofonist der «Hilari-Musig». «Ihn kann man nicht ersetzen», sagt Kaufmann. Die Gruppe zählt nun noch neun Mitglieder, davon sind Richard Kaufmann und Peter Flury als letzte der Gründungsmitglieder dabei. Die Anzahl Bandmitglieder hat sich verringert, dafür ist der Altersdurchschnitt gewachsen: Der liege bei 77 Jahren, sagt Kaufmann. «Unser jüngster Spieler ist 61.» Der Älteste gehe bereits auf die 90 zu.

Die Band im Überblick: Peter Flury und Matthias Fankhauser (Trompeten), Urs Stephani (Saxofon), Willy Kohler (Bass), Hansjörg Michel (Banjo), Andreas Fankhauser (Akkordeon), Richard Kaufmann (Schlagzeug), Peter Ramser und Otto Maire (Posaunen). Hanspeter Bärtschi

In Grenchen wolle man die Auflösung der Band noch nicht ganz wahrhaben. Kaufmann meint:

«Niemand begreift, dass wir wirklich aufhören.»

Die Band ist aus Grenchen ja auch seit fast 57 Jahren schwer wegzudenken. Angefangen hatte alles 1965 in der Hilari-Zunft an der Grenchner Fasnacht. Vierzehn Mitglieder der Stadtmusik Grenchen taten sich zur «Hilari-Musig» zusammen. Die Band machte nie von Mikrofonen oder Verstärkern Gebrauch, erzählt Kaufmann. Für ihre Nummern brauchte es daher keine Soundchecks – die Musiker konnten sich entspannt zehn Minuten vor Auftrittsbeginn einfinden.

An einen Auftritt denkt er besonders gerne zurück: Die «Hilari-Musig» spielte als Vorprogramm des Schweizer Musikers Hazy Osterwald («Kriminal-Tango») vor 3000 Leuten. «Das gab Hüehnerhut», meint Kaufmann. Und es kam noch besser: Die gesamte Band von Hazy Oswald schloss sich der «Hilari-Musig» auf der Bühne spontan an und sie spielten gemeinsam das «Trompetenecho».

Der dritte Abschied soll endgültig sein

Nach 40 Jahren «Plausch» an der Fasnacht verabschiedete sich die Band schliesslich von den Grenchner Narren: «Zwei Mal volles Haus, sogar mit Standing Ovations», erinnert sich Kaufmann. Die Band verschwand trotzdem nicht von der Bildfläche und spielte weiterhin an verschiedensten Anlässen in der Region.

Die «Hilari-Musig» im Jahr 1979. zvg

Mit dem 50. Jubiläum vor fast sieben Jahren, wollte die Band sich endgültig zurückziehen. Doch die Auftrittsanfragen wollten einfach nicht aufhören. Das Erfolgsgeheimnis der «Hilari-Musig»? Das sei wohl der bunte Mix aus verschiedensten Musikstilen gewesen, meint Gründungsmitglied Richard Kaufmann. Von Schlager über Walzer bis hin zu Jazz war alles dabei – Hauptsache tanzbar und zum Mitsingen.

Die Auftritte vor Leuten, die werde er vermissen, sagt Kaufmann. Seine Karriere als Schlagzeuger sei nun aber definitiv passé. Was die anderen Bandmitglieder vorhaben, wisse er nicht. Ein letztes Mal verabschiedete sich die Gruppe von ihrem Publikum mit «Zum Abschied reich ich dir die Hände».

Die «Hilari-Musig» 2005 am Grenchner Fasnachts-«Plausch». Kaspar Haupt

