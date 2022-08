F/A-18 Swiss Hornet Solo Display über dem Flughafen Grenchen

Demonstration Swiss Hornet Viel Publikum beim Besuch der Schweizer Luftwaffe: Die F/A-18 donnerte über den Flughafen Grenchen Rund 50 Personen, darunter etliche Fotografen und Videofilmer, verfolgten am Freitagmorgen die 10-minütige Demonstration der F/A-18 Swiss Hornet über dem Flughafen Grenchen. Am Nachmittag waren es dann über 200 Zuschauerinnen und Zuschauer. Oliver Menge Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.08.2022, 16.02 Uhr

Die F/A-18 Swiss Hornet über Grenchen. Oliver Menge

Pünktlich mit dem 9. Glockenschlag der Kirchturmuhren setzte Pilot Yannick «Fönsi» Zanata auf einer F/A-18 Swiss Hornet an zum Solo-Display über Grenchen. Zuvor hatte er sich vom Tower den genauen Luftdruck und die meteorologischen Werte übermitteln lassen, um seine Instrumente darauf abzustimmen.

Noch wenige Minuten zuvor hatte er übers Handy Kontakt mit Flughafendirektor Ernest Oggier, der ihm auch ein paar Fotos schickte - Zanata hockte da schon im Cockpit seiner Maschine, startbereit auf dem Flughafen Payerne, wo er stationiert ist.

Eine Regenzelle hatte um etwa 8.40 Uhr den Jura und Grenchen überquert, sich danach in südwestlicher Richtung verzogen. Aber pünktlich zu Beginn des Solo-Displays hörte es auf zu regnen und die Sicht wurde merklich besser.

Atemberaubende Manöver knapp unter der Wolkendecke

Was Zanata aus seiner Maschine rausholte, war beeindruckend: Nach dem Anflug und einem Steilflug durch die Wolkendecke mit Nachbrenner zeigte er in seiner Box, dem zuvor festgelegten Gebiet, in dem er das Display flog, die Flugeigenschaften des Kampfjets, flog enge Kurven, machte Rollen mit und ohne Fahrwerk, flog auch extrem langsam mit steil angestellter Maschine durch die Box, sodass man meinte, das Flugzeug hänge an Fäden wie an einem Mobilé.

Ausschnitt aus dem Display vom Morgen. Oliver Menge

Nach exakt 10 Minuten war die Show vorbei, Zanata verabschiedete sich über Funk und schoss in westlicher Richtung nach Payerne davon.

Flughafen erhielt einige Telefonanrufe

Obwohl das Training sowohl in den Medien als auch auf den verschiedenen Homepages und sozialen Medien angekündigt worden war, gab es etliche Personen, die sich beim Flughafen telefonisch über den Lärm beschwerten. Nur ist dieser in dem Fall nicht Ansprechpartner und die Leute wurden an die zuständigen Stellen beim Bund verwiesen.

Zweiter Durchlauf am Nachmittag

Etwa 200 Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Kinder, die von ihren Eltern vorbildlich mit Gehörschutz ausgerüstet wurden, wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Alle Parkplätze rund um den Flughafen waren bis auf den letzten Platz besetzt. Um 13.45 donnerte Zanata erneut mit seiner Maschine nach Grenchen.

Zuvor hatte die Polizei einige doch eher übermütige Spotter von der Segelflugpiste vertreiben müssen, auf die sie sich begeben hatten. Auf dem Autobahnzubringer hielten viele Autos während des Displays an und stellten ihre Fahrzeuge auf der Seite ab. Die Leute stiegen aus und schauten von dort aus zu.

Video-Ausschnitt des zweiten Trainings der F/A-18 Oliver Menge

Zanata absolvierte auch dieses Training ohne Makel. Aufgrund des eher feuchten Wetters konnte man einige interessante Phänomene an seiner Maschine beobachten, so bildeten sich beispielsweise zeitweise Wolken an gewissen Stellen, die für kurze Zeit auftraten und sofort wieder verschwanden. Etwas, das man eben nur bei feuchtem Wetter sehe, erklärten die Spezialisten vor Ort.

Nach exakt 10 Minuten hatte Zanata das Programm absolviert und rauschte nach einem Abschiedsgruss mit Blinker wieder in Richtung Heimatflughafen Payerne.

