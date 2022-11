Grenchner Trampolinturner holen Gold und Silber in England

David Ward Hunt Cup Grenchner Trampolinturner überzeugen an internationalem Wettkampf in England – Luc Waldner holt sogar die Goldmedaille Am David Ward Hunt Cup in Gillingham/GB zeigten die zehn mitgereisten Turner des TV Grenchen gute Leistungen. Sie holten sich total 6 Finalplätze und gewannen drei Medaillen. Online Redaktion 07.11.2022, 17.00 Uhr

Luc Waldner vom TV Grenchen holt in England die Goldmedaille. zvg

Luc Waldner zeigte in der Kategorie der 17 bis 21-Jährigen einen durchzogenen Vorkampf; seine Beine wackelten etwas stark. Dennoch turnte er sich sicher ins Finale. Dort zeigte er dann, dass er es bedeutend besser kann: er turnte die schwierigste Übung und holte sich damit den Sieg. Noa Wyss lief es überhaupt nicht, er musste beide Übungen abbrechen und belegte Rang 13.

Bei den Damen überzeugte Sarah Hunziker. Als Viertbeste startete sie ins Finale, wo sie sich nochmals eine saubere Übung zeigte und sich verdient die Silbermedaille holte. Cynthia Huber belegte mit zwei guten Übungen Rang 11. Bei den Damen 22+ zeigte Ramona Schaad einen stabilen Wettkampf und erreichte den guten vierten Schlussrang.

Trampolin TV Grenchen: Sarah Hunziker (links) holt Silber zvg

Bei den Jüngsten, in der Kategorie der 9- bis 12-Jährigen überzeugten Mika Keller und Dario Käser. Beide erreichten das Finale und zeigte auch dort ihr Können. Keller verpasste als Vierter das Podest um winzige 0.06 Punkte. Käser wurde guter Sechster. In der Kategorie der 13- und 14-Jährigen erreichte Jamie De Pellegrin das Finale und beendet den Wettkampf auf Rang sechs. Marius Flury patzte in der ersten Übung und belegte Rang 13. Bei den Mädchen turnte Giulia Fleury ihre beiden Übungen sicher durch und belegte Rang 22.

Im Synchronturnen der Junioren gab es für Jamie De Pellegrin und Marius Flury eine weitere Medaille. Sie turnten sehr synchron und holten sich damit Bronze. Waldner/Wyss patzten im Finale der Herren, verpassten so einen weiteren Podestplatz und mussten sich mit Rang sieben begnügen.

Trampolin TV Grenchen: Jamie De Pellegrin und Marius Flury (rechts) holen Bronze zvg

Coach und Trainer Andy Vogt zeigte sich mit den Resultaten sehr zufrieden, machte aber doch diverses Verbesserungspotenzial aus, an welchem nun weitergearbeitet werden soll.