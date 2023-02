Neues Datenschutzgesetz für Firmen in Grenchen Herausforderung

Datenschutz «Im März kommt die Panikphase bei Unternehmen, die noch nicht aktiv geworden sind»: Anlass in Grenchen informiert zum neuen Datenschutzgesetz Am 1. September wird das neue eidgenössische Datenschutzgesetz in Kraft gesetzt. Die Höhere Fachschule für Technik Mittelland orientierte, was das für die Firmen bedeutet. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 06.02.2023, 14.00 Uhr

Datenschutz wird jetzt für alle Firmen ein zwingendes Thema. Das Gesetz wird per 1. September verschärft. (Symbolbild) Nick Soland/Keystone

«Das Gesetz wird ohne Übergangsfrist in Kraft gesetzt», sagte Referent Thomas Ducret an einem Networking-Anlass der HFTM, der dem Thema neues Datenschutzgesetz gewidmet war. Das bedeutet, dass die Firmen sich jetzt hinsichtlich Datenschutz wappnen müssen, wenn sie die gesetzlichen Anforderungen bis zum Stichtag erfüllen wollen.

Dass es damit noch nicht so weit her ist, zeigte eine Abstimmung im Saal, wo sich die Teilnehmenden anonym per App dazu äussern konnten, inwieweit das Dossier in ihrer Firma schon gediehen ist. Man hat gehört, dass etwas in der Pipeline ist, aber viele stecken noch in der Abklärungsphase. Immerhin gaben 22 Prozent der Teilnehmenden an, dass sich Projekte in der Umsetzungsphase befinden.

Es geht nur um Personendaten

Ducret betonte, dass es beim neuen Datenschutzgesetz nur um Personendaten geht. «Firmendaten wie Baupläne oder Geschäftszahlen werden durch das Gesetz nicht geschützt.» Wenn man aber in den Datenschutz investiere, sei es sinnvoll, diesen Bereich auch «mitzunehmen».

Thomas Ducret, Datenschutzexperte, anlässlich eines Referats in der HFTM Grenchen zum neuen Datenschutzgesetz. Andreas Toggweiler

Dass Handlungsbedarf beim Datenschutz bestehe, zeige nur schon das Alter des geltenden Datenschutzgesetzes: Es stamme aus dem Jahr 1992, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. «Heute sind wir schon so weit, dass unsere Haushaltsgeräte mehr über uns wissen, als uns lieb ist.»

Die Unternehmen seien angehalten, jetzt die Risiken zu klären, Geschäftsprozesse anzupassen und Geschäftsverbindungen zu prüfen. Dies sei eine interdisziplinäre Aufgabe – «und es ist die Aufgabe des Managements –, welche – im Unterschied zum Ausland – persönlich haftbar ist für allfällige Unterlassungen», wie Ducret betonte.

Abwarten und Tee trinken: «Keine vernünftige Strategie»

«Versicherungen zahlen keine Bussen», rief der Fachmann in Erinnerung. Die Kompetenzen und der Mitarbeiterstab des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) wurden entsprechend ausgeweitet. «Natürliche Personen können bei Verstössen gegen das Gesetz mit Bussen bis zu 250'000 Franken belegt werden.»

Auch Outsourcing entbinde nicht von der Verantwortung. «Und wenn manche sagen, sie warten mal ab, ob und wie hohe Bussen verhängt werden, scheint mir das auch keine vernünftige Strategie.»

Was müssen Firmen konkret tun? Ducret nannte unter anderem folgende Punkte: Datenschutzrichtlinien erlassen, Zugriffsberechtigungen definieren, allenfalls Daten verschlüsseln, eine>

Dass Handlungsbedarf auch hinsichtlich der Geschäftstätigkeit selber bestehe, untermauerte Ducret mit Zahlen aus der Wirtschaft. 70 Prozent der Swissmem-Firmen haben eingeräumt, schon Opfer von Hackern geworden zu sein, manche schon über 20-mal und nur 13,7 Prozent ohne Folgen. Fälle mit Umsatzeinbussen von zehn Millionen plus Sonderkosten seien schon vorgekommen. Im Durchschnitt dauere es in einem KMU heute 52 Tage, bis ein Datenleck entdeckt werde.

Für KMU scheint externe Beratung unerlässlich

«Im März kommt die Panikphase bei den Unternehmen, die noch nicht aktiv geworden sind», prophezeite Ducret. «Denn eigentlich hätten Sie im vergangenen Oktober das nötige Budget beantragen sollen», sagte er zu den Firmenvertretern. Ducret ist Vertreter einer Firma, die Unternehmen bei der Implementierung des Datenschutzes begleitet.

Betroffen können mehr Firmen sein, als man denkt. Auch Kinderkrippen haben Personendaten – und das nicht zu knapp. Stephanie Ritschard, Kantonsrätin (SVP) und Inhaberin eines Personalvermittlungsbüros, erklärte am Rand der Veranstaltung, den Hauptposten bei den Umsetzungskosten habe sie für externe Berater aufwerfen müssen. Doch ohne externe Beratung komme man bei diesem komplexen Thema als KMU nicht weit.

