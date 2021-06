Mit Ortschild Grenchen hat eine uralte Namensverwandte im Freiburgischen – das sorgte auch schon bei Schiedsrichtern für Verwirrung Im Kanton Freiburg gibt es eine Ortschaft namens «Grenchen», sogar mit eigenem Ortsschild. Sie ist eine Stunde Autofahrt vom «grossen» Grenchen entfernt, komplett verschieden – und doch bestehen Verbindungen. Nadine Schmid 18.06.2021, 05.00 Uhr

Der Weiler Grenchen im Freiburger Sensebezirk. Nadine Schmid

Im Sensebezirk, dem einzigen ganz deutschsprachigen Bezirk des Kantons Freiburg, liegt in der Nähe von Wünnewil-Flamatt und Schmitten der Weiler Grenchen mit eigenem Ortsschild. Selbst gehört er zur Gemeinde Bösingen und ist umgeben von Feldern, Wäldern und Hügeln.

Die Ortschaft ist schnell erkundet: Sechs Familien, teils über mehrere Generationen, sind hier beheimatet. Es gibt insgesamt acht Wohngebäude, von denen die meisten mit weiteren landwirtschaftlichen Bauten zu vier Bauernbetrieben gehören.

Pferdepension der Familie Jungo Der Speicher der Jungos - der untere Teil stammt von 1547 und ist der älteste Speicher des Bezirks Er birgt einige Geheimnisse... Der Weiler Grenchen Google Im Hofladen der Baeriswyls gibt es diese Sensler-Spezialität - Sensler-Brezel Patrick Baeriswyl bei der Holzverarbeitung Sicht auf Alpen von Grenchen aus

Bei den ersten Häusern im Norden ist Edith Käser gerade mit der Gartenarbeit beschäftigt. Ihre Familie wohnt schon seit Generationen in Grenchen. «Im Moment sind wir hier zwei Generationen. Unser Sohn führt den Ackerbau-Betrieb weiter», führt sie aus. Sie zeigt auf das zweistöckige Haus, in dem beide Generationen je ein Stockwerk zur Verfügung haben. «In früheren Jahrzehnten haben hier noch Knechte und Angestellte gewohnt und auf dem Hof gearbeitet.»

Das Gebäude war ursprünglich ein Ofenhaus, wo man Brot backte. Mit der Teilung von 1901 wurde es umgebaut. Mit der Familie Heinrich Käser, die nebenan wohnt und im Gemeinschaftsbetrieb Ackerbau betreibt, seien sie verwandt. «Nämlich über meine Grossmutter», so Edith Käser. Der Hof, in dem Heinrich Käser wohnt und der das Elternhaus der Grossmutter war, gibt es schon mehrere hundert Jahre. Heinrich Käser: «Früher gehörten noch viel mehr Ackerland zum Hof, bis hinunter zum Fluss Sense.»

Von links Edith Käser mit Ehemann Othmar Enkelin Jasmin und Schwiegertochter Petra nsg

Aus Bettlach (SO) hergezogen

Obschon die Uhrenstadt rund eine Stunde Autofahrt entfernt ist, trifft man auch im Grenchen des Kantons Freiburg Solothurner Wurzeln: Mutter Angela Baeriswyl ist gerade dabei, sich um die Kinder zu kümmern. Sie selbst kennt die Uhrenstadt sehr gut: «Ich bin im Buechibärg aufgewachsen und habe dann in Bettlach gewohnt», erklärt die Solothurnerin mit einem Lächeln.

Umgezogen sei sie wegen ihres Ehemanns Patrick, der in Grenchen bei Bösingen aufgewachsen ist und dort einen Ackerbau- und Mutterkuhbetrieb in Generationsgemeinschaft führt. «Wir haben uns bei einem Eishockey-Match von Freiburg Gottéron kennen gelernt und so ergab das eine das Andere.»

Ein wenig vermisse sie die Umgebung der Uhrenstadt schon, gerade den nahen Jura, die Grillplätze und die Aare. «Aber auch das Freiburgische Grenchen ist schön: Es ist ruhig, hat eine schöne Landschaft und die Landwirtschaft finde ich ein spannendes Gebiet», führt die gelernte Logistikerin aus.

Der Ortsname Grenchen Der Ortsname Grenchen stammt vom lateinischen «granica» ab, was so viel wie Kornspeicher heisst und im spätlateinischen auch einen Bauernhof meint. Das westliche Schweizerdeutsche hat das Wort spätestens im 7. Jahrhundert übernommen, das sich in der Zeit zu «graneka» geändert hatte. Und auch die zweite deutsche Lautverschiebung hatte Einfluss. Im Zuge dessen änderten sich im deutschen Sprachraum gewisse Laute, «p» wurde beispielsweise zu «pf» oder «f» (vgl. heute: Deutsch – Englisch: Schiff – ship, Apfel – apple). Genauso erging es «graneka», denn in einigen Teilen des deutschen Sprachraums, wie in einem Grossteil der Deutschschweiz, wandelte sich «k» zu einem «ch». Da bei der Lautentwicklung von Wörtern auch regionale Unterschiede auftreten konnten, gab es Regionen, in denen man von «gräniche», «gräche», «greng» oder «grenche» sprach. Seit 1294 ist auch «Granechun» belegt. Es ist heute zudem nicht mehr nachvollziehbar, ob die französischsprachige Variante «granges» älter oder jünger ist als die deutschsprachige Variante: «Grenchen.» Quelle: ortsnamen.ch

Patrick Baeriswyl hat die Uhrenstadt auch schon besucht. Seine Eindrücke: «Es ist schon lustig. Es sind ganz unterschiedliche Welten: Das Solothurner Grenchen ist weitläufig, hektischer und multikulturell.»

Patrick und Angela Baeriswyl-Auderset nsg

Erst letzten Herbst konnte das Ehepaar sich einen Traum mit einem Biohoflädeli erfüllen. Jeder kann den Laden betreten, die Ware nehmen und selbst bezahlen. Angefangen hätten sie mit wenigen Produkten aus der Region und diese wegen des Erfolgs erweitert. Angela Baeriswyl: «Es kommen Leute aus der Region zum Lädeli, aber auch viele durch Zufall, die in der Umgebung wandern oder Velo fahren.»

Ein Pflegeheim für ehemalige Sportpferde

Im südlichsten Bauernhof sind gerade ein paar Mitglieder der Familie Jungo draussen beim Apéro mit Gästen. Sie führen einen Landwirtschaftsbetrieb in vierter Generation und eine Pferdepension inklusive «Altersweide». «Wir haben hier ein Pflegeheim für rund 60 Pferde», erklärt Andreas Jungo. «Viele der Pferde wurden im Sport eingesetzt und können hier ihren Lebensabend geniessen.» Er liebe die Idylle und die Ruhe hier. «Auch kann ich meiner Leidenschaft nachgehen: Nämlich mich um Hunde und Pferde zu kümmern.»

Andreas Jungo mit Mutter Pia sowie Vater Hugo und Grossmutter Martha nsg

Auch der älteste Speicher des Bezirks steht auf dem Land der Jungos. Vater Hugo Jungo kennt dessen Geschichte: «Der untere Teil ist von 1547, der obere Teil etwas mehr als hundert Jahre älter. Der Speicher besteht zu 80 Prozent aus Eiche. Im oberen Teil des Speichers habe ich vor 50 Jahren eine Bar eingerichtet, wir benutzen sie noch heute privat.»

Ein Rundgang durch Grenchen:

Nadine Schmid

Wenn man auf dem Navi das «falsche» Grenchen erwischt ...

Grenchen im Kanton Solothurn ist allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Weilers bekannt. Nahezu alle erwähnen, dass immer wieder Besucher gekommen seien, die eigentlich die Uhrenstadt suchen. «Zum Beispiel kam einmal ein Car mit Chinesen, die zum Flughafen wollten», erzählt beispielsweise Angela Baeriswyl. «Oder auch Geschäftsleute haben sich hierher verirrt und machten dann grosse Augen, als sie realisierten, dass sie noch über eine Stunde fahren müssen.»

Je nach Navigationsgerät würde es einen als erstes das Freiburgische Grenchen anzeigen. Andreas Jungo von der Pferdepension hat so auch einen Schiedsrichter getroffen, der sich verfahren habe: «Er war schon spät dran und fragte, wo denn hier der Fussballplatz sei.»

Alles geht zurück auf Familien Hayoz

Einstmals gab es in Grenchen drei Bauernhöfe, die durch zwei Familien namens «Hayo» betrieben wurden; das heute geläufige «z» am Ende des Namens kam erst später dazu. Durch die Töchter heirateten sich andere Familien mit ihren Namen in den Weiler ein. Dies weiss Yvonne Jungo, ehemalige Gemeinderätin von Bösingen und eine Cousine von Edith Käser. Sie ist in Grenchen aufgewachsen und betreibt Ahnenforschung.

Yvonne Jungo spricht Sensler Deutsch:

Der Hof, in dem ihr Vater aufgewachsen ist, entstand 1901 durch die Teilung des Hofes, der heute von Heinrich Käser bewirtschaftet wird; dieser stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und ist einer der drei ursprünglichen Höfe. Lange hätte man bei den Bewohnern des Hofs von den «Fänders» gesprochen, so Jungo: «Das hat mit dem Wort Fähnrich zu tun.» Ein Vorfahre, Humbert Hayo, sei Landesvenner einer Kompanie für die Stadt Freiburg gewesen. Der Name «Fänders» habe sich lange gehalten. Ihr Vater hätte noch davon gesprochen, in ihrer Generation tat man dies jedoch nicht mehr. Und auch bei den Jungos der Pferdepension ist ein Name im Spiel. «Der hat sich bis heute gehalten.

Es hat aber vielmehr mit dem Haus zu tun als mit den Familien: Wenn man den obersten Hof meint, spricht man von den Salzmanns», erklärt Yvonne Jungo. Seit sicher Mitte des 17. Jahrhunderts habe es dort nämlich ein Salzdepot gegeben, wo man Salz abholen konnte. «Egal, wie die Familien hiessen, die dort wohnten: Man sprach immer davon, dass man nun zu den Salzmanns gehe.»

Um das Ganze abzurunden, kommt Yvonne Jungo noch auf die Baeriswyls zu sprechen: «Dieser Hof wurde 1894 von Nachkommen der Famile Hayo verkauft. Seit 1936 gehört der Hof einer Stiftung. Die Familie Baeriswyl bewirtschaftet den Hof seit 1925 bereits in der vierten Generation als Pächter.» Dass Grenchen mit nicht einmal hundert Einwohnern bereits ein eigenes Ortschild hat, sei nichts Ungewöhnliches: Im Sensebezirk haben wohl die meisten Weiler ein eigenes Ortschild, so Jungo.