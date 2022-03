Einsprachen gegen Radiosender auf Grenchenberg immer noch hängig

DAB+ Versorgung Die geplante neue Radioantenne auf dem Grenchenberg ist auf Eis gelegt Die Firma Digris will auf dem Grenchenberg einen neuen Radiosender für das digitale System DAB+ bauen. Vier Einsprachen gab es im vergangenen Sommer gegen das Baugesuch. Digris sucht weiter nach Lösungen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 22.03.2022, 14.00 Uhr

Auf dem Grenchenberg (Luftaufnahme von Westen) ist weiterhin ein DAB+-Radiosender geplant. Simon Dietiker

Wer mit dem Auto in der Region unterwegs ist, kann bereits seit vielen Jahren den Radioempfang über das neue, digitale Sendesystem DAB+ geniessen. Der Klang ist ausgezeichnet; es gibt kein Rauschen oder Knacken, wie man sich das bei den analogen UKW-Sendern gewöhnt ist.

Auch im Tunnel unter der Witi ist der Empfang der vielen über DAB+ verbreiteten Radios absolut einwandfrei, denn im Tunnel wurde dafür extra ein kleiner Sender installiert.

Auf dem Nesselboden unterhalb des Weissensteins und auf dem Bözingenberg stehen Sendemasten, über die man DAB+ in Grenchen empfangen kann. Doch die Signale der Privatsender sind in der Region Grenchen relativ schwach und sie erreichen nicht alle Innenräume.

Diese ungenügende Situation könnte schon bald ein Problem für viele Haushalte werden, denn die altehrwürdigen UKW-Sender sollen bekanntlich abgestellt werden. Die Firma Digris will deshalb weiterhin auf dem Grenchenberg einen neuen Sendemasten bauen und ist bereit, dafür 150’000 Franken zu investieren.

Je höher, desto besser

«Ein erhöhter Standort ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll», erklärt Digris-Geschäftsführer Thomas Gilgen die Wahl des Grenchenbergs.

«Ein Sendestandort in der Stadt müsste sehr viel stärker strahlen, weil jedes Haus und jede Mauer für den Empfang ein Hindernis darstellt.»

Zwischen einem Sender oben auf dem Grenchenberg und den Wohnungen in der Stadt gebe es dagegen keine Hindernisse, die das Signal schwächen würden. «Dort oben kann ein Sender mit viel weniger Energie betrieben werden und er erreicht trotzdem problemlos alle Haushalte», sagt Gilgen.

Kurz zusammengefasst: Ein Sender auf dem Grenchenberg strahlt weniger stark, verbraucht weniger Strom und versorgt die Region besser mit den Radiosignalen. Trotzdem sind bekanntlich im Sommer gegen das Baugesuch vier Einsprachen eingegangen. Seither scheint nicht mehr viel gelaufen zu sein.

Bedenken haben unter anderem der Verein Schutz vor Strahlung und auch die SAC Sektion Grenchen angemeldet, die in der Nähe des geplanten Senders ihre Hütte betreibt. Die BKW betreibt dort ab einem eigenen Sendemasten Richtstrahlverbindungen, befürchtet Störungen für ihr Netz und verlangte deshalb genauere Berechnungen.

Projekt ausserhalb der Bauzone

Weil es sich um ein Projekt ausserhalb der Bauzone handelt, wird das Baugesuch für die neue Radioantenne nicht durch die Stadt Grenchen, sondern durch das Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn bearbeitet. Dass Gesuch sei seit vergangenem Oktober sistiert, teilt der Kanton auf Anfrage mit.

Aktuelle Antenne von Digris in Port bei Biel. zvg

Die Firma Digris sei damals aufgefordert worden, einige Fakten und Belege zu nachzuliefern. Dafür seien keine Fristen vorgegeben, heisst es vom Kanton weiter. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, dürfe man keine weiteren Angaben zu diesem Baugesuch machen.

Wer gerne frei empfangbares Radio hört, muss nun hoffen, dass der neue Sender des Systems DAB+ gebaut werden kann, bevor die UKW-Sender in der Schweiz definitiv abgestellt werden, was spätestens Ende 2024 der Fall sein wird. Sonst könnte in vielen Haushalten der Region Grenchen der Radioempfang bald nur noch über das Internet oder das Kabelnetz möglich sein.

